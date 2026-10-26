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'Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng'

tác giả
NGỌC AN
và 1 tác giả khác
NGỌC AN
NGỌC AN
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Chiều 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), nhiều đại biểu cho ý kiến về các quy định liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

'Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng' - Ảnh 2.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) - Ảnh: N.AN

Dẫn ra quy định trừ điểm giấy phép lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) đánh giá biện pháp quản lý này đã bước đầu phát huy hiệu quả. 

Cần hoàn thiện cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe 

Tuy nhiên, theo thống kê, mỗi năm có khoảng 500.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, lao động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, mà còn làm phát sinh khối lượng công việc đáng kể đối với cơ quan quản lý trong việc theo dõi, thu hồi và trả lại giấy phép lái xe.

Trong khi đó, cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe cho phép áp dụng biện pháp quản lý theo mức độ tính chất vi phạm, phân loại phù hợp hơn với quá trình chấp hành pháp luật của từng tài xế. 

Do đó, đại biểu Ngọc cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe và bổ sung quy định "trừ điểm giấy phép lái xe là hình thức xử phạt" trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Theo đại biểu, việc bổ sung quy định này là cần thiết, có cơ sở từ thực tiễn thi hành và yêu cầu hoàn thiện pháp luật. Chế tài này vừa có thể là hình thức xử phạt chính, vừa là hình thức xử phạt bổ sung, chỉ áp dụng trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

Nữ đại biểu cũng cho rằng cơ chế này nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý, xử lý vi phạm. Theo đó, người dân có thể chủ động tra cứu, theo dõi thông tin, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ để lái xe an toàn, đúng quy định, hạn chế hành vi vi phạm. 

Cũng cho ý kiến về các nội dung liên quan tới thời hiệu xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nâng từ 1 lên 3 năm, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) dẫn ra báo cáo thẩm tra đánh giá là “chưa thật sự hợp lý”. 

Đặc biệt với phạt nguội, theo dự thảo, thời hạn ra quyết định tính từ ngày xác định được người vi phạm tới 3 năm, phương tiện có thể đã qua tay người khác, vi phạm dồn tích hàng chục lỗi, hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, đại biểu đề nghị giữ thời hiệu 1 năm như Luật hiện hành.

'Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng' - Ảnh 3.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) - Ảnh: Quốc hội

Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng

Về căn cứ xác định cố tình trốn tránh, dự thảo quy định việc coi là cố tình trốn tránh khi đã tiếp nhận thông báo bằng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử “hoặc hình thức khác”. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng khó xác định được ranh giới, nên có thể làm ngừng tính thời hiệu với cả người không biết mình vi phạm. Vì vậy, đề nghị bỏ cụm từ này, chỉ áp dụng khi người dân đã thực sự nhận được thông báo.

Đối với hình thức phạt tiền, dự thảo cho phép phạt cao hơn, tối đa gấp đôi, trên toàn bộ địa bàn các thành phố, kể cả xã miền núi, đặc khu, thay vì chỉ khu vực nội thành như Luật hiện hành. Như vậy, cùng một hành vi, người dân xã thuộc thành phố có thể bị phạt gấp đôi người dân xã liền kề thuộc tỉnh, không bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

Hay với quy định về mức phạt, một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy hiện đã bằng khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng và gấp hơn 2 lần thu nhập một tháng của nhóm 20% dân số thu nhập thấp nhất, nên tình trạng bỏ xe tại bãi tạm giữ vẫn diễn ra. 

Trong khi mục tiêu răn đe đã đạt được, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết, số người bị thương. Vì vậy, đại biểu Vũ đề nghị bổ sung thêm tiêu chí “điều kiện thu nhập, khả năng thi hành của người dân” cho phù hợp thực tiễn. 

Đối với các trường hợp xử phạt phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đại biểu Vũ chỉ ra thực tế nhiều chủ xe đến khi đi kiểm định mới phát hiện còn lỗi phạt nguội chưa nộp. Do đó, cần quy định thời hạn thông báo đi kèm hình ảnh, dữ liệu vi phạm và xác định rõ thời điểm đã nhận quyết định.

Đối với hệ thống báo hiệu, có tình trạng đèn tín hiệu cũ, đèn năng lượng mặt trời chập chờn, “nhảy đèn” vẫn còn ở nhiều nơi và trường hợp này sẽ không xử phạt, nhưng theo đại biểu, Luật vẫn chưa quy định. Vì vậy, cần bổ sung thêm trường hợp không xử phạt khi đèn báo hiệu không bảo đảm quy chuẩn, hư hỏng, bị che khuất hoặc không thống nhất và kết quả thu được bằng thiết bị chỉ được dùng để xử phạt khi báo hiệu tại vị trí vi phạm bảo đảm quy chuẩn.

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NGỌC AN - THÀNH CHUNG
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    Chủ đề: xử phạt giao thông xử lý vi phạm hành chính an toàn giao thông Trừ điểm bằng lái Giấy phép lái xe

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