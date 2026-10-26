Đề nghị xe container phải chạy ban đêm để sửa đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị đang được sửa chữa nhiều đoạn - Ảnh: VĨNH THÌNH

Ngày 26-10, Khu Quản lý đường bộ II có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải phối hợp điều tiết giao thông, phục vụ thi công các dự án bảo trì đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài 56km, đoạn từ cầu Đakrông đến ngã ba giao quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đơn vị này đề nghị các doanh nghiệp vận tải gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty TNHH Nam Tiến và Công ty TNHH Phonesack Việt Nam điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, thời gian xuất bến và điểm dừng nghỉ.

Vào ngày cao điểm, có khoảng 400 - 500 lượt xe container chở than chạy qua đoạn tuyến này để về cảng biển.

Khung giờ được đề nghị lưu thông là từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, áp dụng hằng ngày đến hết 31-12 hoặc khi có thông báo mới.

Xe cộ được khuyến cáo hạn chế chạy qua khu vực thi công ngoài khung giờ này. Trường hợp bắt buộc phải đi qua, tài xế cần chấp hành biển báo, hiệu lệnh điều tiết, giảm tốc độ, không vượt xe và không dừng đỗ gây cản trở giao thông.

Theo Khu Quản lý đường bộ II, tại đoạn này đang triển khai 4 dự án sửa chữa, bảo trì, tập trung vào các hạng mục cào bóc, tái chế móng mặt đường cũ và thảm bê tông nhựa. Các nhà thầu đã huy động hơn 80 đầu thiết bị, máy móc chuyên dụng cùng hơn 180 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công trên nhiều đoạn tuyến, với mục tiêu hoàn thành trước 31-12.

Phương tiện thi công của các nhà thầu tập kết để sửa chữa đường

Ông Lê Vĩnh Thình - Phó giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị, nhà thầu - cho biết việc thi công gặp nhiều khó khăn do mặt đường hẹp, địa hình đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, trong khi lưu lượng xe tải, xe đầu kéo, đặc biệt là xe chở than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về các cảng biển rất lớn.

Các hạng mục cào bóc, tái chế và thảm bê tông nhựa cần triển khai theo dây chuyền thiết bị trên từng phân đoạn dài 300 - 500m, chiếm hơn một nửa bề rộng mặt đường.

Vì vậy, xe tải lớn phải lưu thông luân phiên trên phần đường còn lại, dễ xảy ra ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng tiến độ thi công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc điều tiết xe container lưu thông vào ban đêm nhằm giảm xung đột giữa dòng xe vận tải và hoạt động thi công, tranh thủ thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.

Đây cũng là áp lực lớn khi thời tiết Quảng Trị từ tháng 10 đến tháng 12 thường có mưa kéo dài, khiến số ngày đủ điều kiện thi công bị hạn chế.

Trước đó, tình trạng xuống cấp trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây đã gây nhiều khó khăn cho người dân. Mặt đường bong tróc, nham nhở, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà và vũng nước đọng khi mưa; vào ngày nắng, xe tải đi qua cuốn bụi mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh và sức khỏe của các hộ dân hai bên đường.

Việc sớm hoàn thành sửa chữa được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện lưu thông, giảm ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người dân.