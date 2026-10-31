Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Quảng Trị đầu tư 748 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Sau nhiều năm đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 được Quảng Trị phê duyệt đầu tư trở lại, với tổng vốn dự kiến 748 tỉ đồng.

Quảng Trị đầu tư 748 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp quốc lộ 9 trước đó đã đầu tư hoàn thiện nhiều cầu trên tuyến - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 31-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt (xã Cửa Việt) đến quốc lộ 1 (xã Hiếu Giang) dài khoảng 13,8km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt (km0), điểm cuối giao quốc lộ 1 tại khu vực ngã tư Sòng (km13+800).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 748 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2030.

Đường có tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư phần xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Bốn dự án thành phần còn lại thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng do UBND các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà đảm nhiệm.

Việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên trục ngang quốc lộ 9; tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

Tuyến đường cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm du lịch biển Cửa Việt với đô thị Đông Hà, hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển.

Quảng Trị đầu tư 748 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 - Ảnh 2.

Quảng Trị tái đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đáng chú ý, đây là dự án từng được triển khai nhưng phải dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Trước đó, dự án này do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều dài 13,8km, tổng mức đầu tư 440 tỉ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2022.

Tuy nhiên do không thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, dự án phải dừng thi công. Có hơn 800 trường hợp bị ảnh hưởng, trong khi trên tuyến có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời. Việc xây dựng các khu tái định cư và thực hiện các thủ tục liên quan cũng kéo dài.

Quảng Trị đầu tư 748 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 - Ảnh 4.Dự án nâng cấp quốc lộ 9 sẽ tái đầu tư từ nguồn vốn nào?

UBND tỉnh Quảng Trị đang phối hợp Bộ Giao thông vận tải để tiếp tục đầu tư, hoàn thành nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 bằng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀNG TÁO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quốc lộ 9 cục đường bộ Quảng Trị giải phóng mặt bằng hạ tầng giao thông

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất