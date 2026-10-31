Quảng Trị đầu tư 748 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1

Dự án nâng cấp quốc lộ 9 trước đó đã đầu tư hoàn thiện nhiều cầu trên tuyến - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 31-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt (xã Cửa Việt) đến quốc lộ 1 (xã Hiếu Giang) dài khoảng 13,8km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt (km0), điểm cuối giao quốc lộ 1 tại khu vực ngã tư Sòng (km13+800).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 748 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2030.

Đường có tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư phần xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Bốn dự án thành phần còn lại thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng do UBND các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà đảm nhiệm.

Việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên trục ngang quốc lộ 9; tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

Tuyến đường cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm du lịch biển Cửa Việt với đô thị Đông Hà, hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển.

Quảng Trị tái đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đáng chú ý, đây là dự án từng được triển khai nhưng phải dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Trước đó, dự án này do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều dài 13,8km, tổng mức đầu tư 440 tỉ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2022.

Tuy nhiên do không thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, dự án phải dừng thi công. Có hơn 800 trường hợp bị ảnh hưởng, trong khi trên tuyến có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời. Việc xây dựng các khu tái định cư và thực hiện các thủ tục liên quan cũng kéo dài.