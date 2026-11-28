Hai biển báo 70km/h và 50km/h nằm cách nhau chỉ khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh: Tài xế cung cấp

Ngày 26-11, Tuổi Trẻ có bài viết "Hai biển báo hạn chế tốc độ cách nhau chỉ 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đã tháo dỡ biển báo 50km/h". Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc yêu cầu làm rõ ai là người chịu trách nhiệm; đồng thời cần có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra trường hợp tương tự.

Làm rõ ai chịu trách nhiệm cho việc cắm biển không hợp lý

"Nên xem xét một cách nghiêm túc ai đã cắm biển báo như vậy", bạn Than nêu ý kiến, đồng thời cho rằng tính kỷ cương "không phải chỉ yêu cầu đòi hỏi từ người tham gia giao thông".

Nhiều bạn đọc cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ ai, cơ quan nào đề xuất, ký duyệt cho phép đặt biển báo vô lý nêu trên.

"Người làm sai phải bỏ tiền túi ra đền bù chi phí mua, lắp đặt và tháo dỡ biển báo" - một bạn đọc đề xuất. "Đề nghị ai làm việc tắc trách thì cứ kỷ luật bộ phận đó, không đùn đẩy tránh né" - bạn Tèo nêu ý kiến.

Còn bạn đọc Đào An yêu cầu xử phạt người cắm biển báo sai quy định: "Không phạt tài xế là đương nhiên. Nhưng phải phạt người cắm biển thứ 2".

Trong khi đó nhiều bạn đọc đặt vấn đề về việc giám sát của người dân với những sự việc như cắm biển báo chưa hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, như ý kiến của bạn đọc Tam: "Người dân là tai mắt bên cạnh giám sát của các cơ quan chức năng".

Bạn đọc có tên gmail Ongh nêu đề nghị: "Cái cần quan tâm là sự nghiêm túc của những người có trách nhiệm. Với người tham gia giao thông có thể sai vì chưa hiểu luật, còn người hiểu mà làm sai thì cần phải làm rõ".

Biển báo giới hạn tốc độ 50km/h đã được tháo dỡ - Ảnh: A.T

Nhiều bạn đọc cũng phản ánh một số tuyến quốc lộ, cao tốc khác vẫn tồn tại biển báo chưa hợp lý, cần rà soát, chấn chỉnh.

Đề xuất cần rà soát lại biển báo giao thông

"Không riêng cao tốc, còn có quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ cắm bảng giao thông không thống nhất. Trước đây khi còn huyện, cũng một con đường đi qua huyện thì huyện cắm bảng, đi qua tỉnh thì cắm bảng, cắm không đồng bộ, không biết đường mà chạy xe luôn" - bạn Trung Tin phản ánh.

"Trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa cũng có một số bảng 50km/h, 70km/h rất gần nhau" - một bạn đọc phản ánh.

"Đề nghị cơ quan quản lý giao thông có một quy chuẩn biển báo được công bố hình ảnh, kích thước, câu chữ, được bắt buộc sử dụng toàn quốc. Tôi nhận thấy cao tốc từ Đồng Nai về tới Nha Trang. Các đoạn cao tốc do các đơn vị thi công khác nhau thì có biển báo khác nhau. Các biển báo tốc độ 60km/h tại khu vực quốc lộ 1 đi qua Long Khánh có khoảng cách quá gần" - bạn đọc Nghia Pham nêu ý kiến.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, tại KM1389 thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang tồn tại 2 biển báo quy định tốc độ bất hợp lý.

Theo đó tại vị trí Km1389 gần trạm dừng nghỉ đang thi công có một lúc 2 biển báo tốc độ 70km/h và biển 50km/h, nằm cách nhau chỉ khoảng 5m.

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), biển báo này do đơn vị đang thi công trạm dừng nghỉ lắp đặt trong lúc thi công dự án.

"Có thể các công nhân nhận nhiệm vụ lắp đặt không hiểu luật và làm cho xong việc. Ngay khi nhận phản ánh, chúng tôi đã cho kiểm tra và đúng có việc cắm biển không đúng ở vị trí nêu trên. Trưa ngày 26-11, chúng tôi đã tổ chức tháo biển báo 50km/h, chỉ giữ lại biển báo 70km/h đúng quy định" - ông Tình nói.

Trong khi đó lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (C08, Bộ Công an) cho biết sẽ không tiến hành xử phạt tài xế chạy không đúng biển báo chưa hợp lý nói trên; vì đây không phải lỗi do tài xế.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó khoảng 70,35km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025. 13km còn lại đến tháng 1-1-2026 mới thông tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng 4 làn xe, tốc độ khai thác 90km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô 6 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h.

Hai biển báo hạn chế tốc độ cách nhau chỉ 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đã tháo dỡ biển báo 50km/h Sau khi tài xế phản ánh về bất cập của 2 biển hạn chế tốc độ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang chỉ cách nhau khoảng 5m, đơn vị chức năng đã tháo dỡ.



