Qua ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, không ít biển báo giao thông bị cây xanh, dây leo um tùm che khuất, khiến người đi đường khó quan sát, thậm chí chỉ nhìn thấy trụ biển báo mà không thấy nội dung trên biển báo.
Tình trạng này được ghi nhận tại một số khu vực như phường Tân Khánh, Dĩ An, Đông Hòa, Linh Xuân,... nhiều biển báo nằm khuất sau tán cây, bị cành lá phủ kín hoặc dây leo quấn quanh. Có nơi, người đi đường phải đến gần mới nhận ra biển báo, thậm chí đi ngang qua cũng khó biết có biển báo hiện diện.
Đáng nói, đây không phải là những biển báo ít có tác dụng mà nhiều biển mang thông tin, chỉ dẫn và quy định quan trọng đối với người tham gia giao thông. Việc bị che khuất khiến tài xế khó nhận diện từ xa để chủ động điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định.
Tình trạng này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Người đi đường có thể vô tình vi phạm do không kịp nhìn thấy biển báo, trong khi việc xử lý vi phạm lại căn cứ vào hệ thống báo hiệu giao thông được bố trí trên tuyến đường.
Vì vậy, cơ quan chức năng cần rà soát, phát quang cây xanh, cắt tỉa dây leo và kịp thời điều chỉnh những biển báo bị che khuất, bảo đảm người đi đường có thể quan sát rõ ràng, đảm bảo an toàn khi lưu thông.
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