Hai biển báo giao thông tại giao lộ đường Lý Tự Trọng - HL417 (phường Tân Khánh, TP.HCM) bị tán cây xanh che khuất hoàn toàn, đánh đố người đi đường - Ảnh: MINH HÒA

Tình trạng này được ghi nhận tại một số khu vực như phường Tân Khánh, Dĩ An, Đông Hòa, Linh Xuân,... nhiều biển báo nằm khuất sau tán cây, bị cành lá phủ kín hoặc dây leo quấn quanh. Có nơi, người đi đường phải đến gần mới nhận ra biển báo, thậm chí đi ngang qua cũng khó biết có biển báo hiện diện.

Đáng nói, đây không phải là những biển báo ít có tác dụng mà nhiều biển mang thông tin, chỉ dẫn và quy định quan trọng đối với người tham gia giao thông. Việc bị che khuất khiến tài xế khó nhận diện từ xa để chủ động điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định.

Tình trạng này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Người đi đường có thể vô tình vi phạm do không kịp nhìn thấy biển báo, trong khi việc xử lý vi phạm lại căn cứ vào hệ thống báo hiệu giao thông được bố trí trên tuyến đường.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần rà soát, phát quang cây xanh, cắt tỉa dây leo và kịp thời điều chỉnh những biển báo bị che khuất, bảo đảm người đi đường có thể quan sát rõ ràng, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Biển báo cảnh báo nguy hiểm tại giao lộ đường số 2 - đường số 8 (phường Linh Xuân) bị dây leo che khuất - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo cảnh báo nguy hiểm trên đường N1 (phường Đông Hòa) bị tán cây nhà dân che lấp - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo cấm (phường Đông Hòa) bị thân cây và cột điện che, cản trở tầm nhìn của người đi đường - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo cấm trên đường Võ Thị Sáu (phường Đông Hòa) bị tán cây si phủ kín, không nhìn thấy nội dung biển báo - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo cảnh báo nguy hiểm trên đường GS17 (phường Dĩ An) bị chùm trái mít và thân cây mít che khuất - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo "cấm đỗ được dừng" theo khung giờ trên đường số 1 (phường Dĩ An) bị tán cây che khuất - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo cấm xe từ 10 tấn trở lên đi vào trên đường B (phường Dĩ An) bị cành cây che lấp - Ảnh: MINH HÒA

Biển báo trên đường số 1 (phường Linh Xuân) bị dây leo bao trùm - Ảnh: MINH HÒA