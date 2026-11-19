Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp - Ảnh: A LỘC

Chiều 19-11, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đến nay, hạng mục thi công phần đường, cầu mở rộng thuộc phạm vi gói thầu XL02 đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành (phía TP Đồng Nai, Km14+000) đến nút giao quốc lộ 51 (Km23+900) thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành đã hoàn thành.

Theo chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa vào khai thác phần đường mở rộng nêu trên để chuyển làn cho xe chạy và tổ chức thi công phần đường hiện hữu kể từ 0h ngày 22-11.

Đối với đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chủ đầu tư cùng nhà thầu XL02 đang tổ chức thi công và sẽ hoàn thành tháng 12-2026.

VEC lưu ý các phương tiện lưu thông qua đoạn Km14+000 - Km23+900 cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành từ nút giao Vành đai 2 (Km4+000, phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km25+920, phường Long Thành, TP Đồng Nai) có tổng chiều dài khoảng 22km.

Theo đó, đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 dài 4,8km mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn. Đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7km mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn.

Cầu Long Thành được xây dựng thêm cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh chiều từ TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện hữu.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có mục tiêu hoàn chỉnh tuyến cao tốc theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, góp phần kết nối thuận lợi giữa sân bay quốc tế Long Thành và TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.945 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn VEC huy động. Đây là dự án được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19-8-2025.

Về tiến độ thi công, VEC cho biết dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, tính chung tổng sản lượng đã đạt 81,5%.

Trong đó, gói thầu XL01 (gồm cầu Long Thành) do Liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - Xây lắp 368 - Khang Nguyên thi công, sản lượng đạt 81,23% giá hợp đồng.

Gói thầu XL02 do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Vinaconex - Tổng công ty Thăng Long - Công ty 368 thi công, sản lượng đạt 81,83% giá hợp đồng.