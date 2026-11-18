Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sân bay Long Thành vẫn giữ mục tiêu khai thác từ ngày 24-12, song bài toán đưa các hãng hàng không về sân bay mới không đơn giản.

Nhiều hãng bay quốc tế đề xuất lùi thời điểm chuyển đổi để có thêm thời gian chuẩn bị, bảo đảm hoạt động khai thác ổn định.

Hãng bay quốc tế muốn có lộ trình chuyển đổi ở Long Thành

Cụ thể theo tài liệu về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, kết quả khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy các hãng hàng không quốc tế đánh giá cao hạ tầng, năng lực phục vụ của sân bay mới, nhưng đề nghị có lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Cụ thể 24 hãng dự kiến chuyển hoạt động từ lịch bay mùa đông 2027, bắt đầu cuối tháng 10-2027. Trong khi đó 10 hãng khác đề xuất chuyển từ mùa hè 2028 hoặc muộn hơn.

Theo các hãng, việc chuyển sân bay không đơn thuần là thay đổi nơi cất, hạ cánh. Quá trình này cần từ 6-12 tháng để điều chỉnh mạng đường bay, bố trí tàu bay, tổ bay, nhân sự, dịch vụ mặt đất và hệ thống bán vé.

Ngoài ra, cơ quan quản lý hàng không nước ngoài có thể phải kiểm tra, phê duyệt điều kiện an toàn trước khi cho phép khai thác.

Đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA, Nhật Bản) đến tham quan nhà ga hành khách Long Thành - Ảnh: ACV

Chẳng hạn để mở đường bay chở hàng trực tiếp từ Long Thành đến Mỹ, Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) phải kiểm tra, đánh giá thực tế tại sân bay.

Với vận tải hàng hóa, các doanh nghiệp logistics quốc tế như UPS, FedEx, DHL và Cargolux còn yêu cầu đồng bộ nhà ga chuyển phát nhanh, hải quan, khu xử lý xe tải và giao thông kết nối. Thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ thuật có thể kéo dài khoảng 12 tháng.

Các hãng cũng đề nghị hoàn thiện dịch vụ y tế, khách sạn quá cảnh từ 4 sao trở lên và giao thông kết nối thuận tiện với TP.HCM.

Theo kế hoạch của ACV, trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 72 chuyến/tuần, Vietjet tối đa 294 chuyến/tuần, chỉ gồm các chuyến nội địa.

Vận hành thử ba tháng, các sân bay quốc tế chuẩn bị ra sao?

Chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết chương trình chuẩn bị khai thác gồm 55 kịch bản, chia thành ba đợt từ tháng 9 đến tháng 12-2026. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu vận hành thử tích hợp cuối tháng 9 đến thời điểm dự kiến khai thác thương mại cuối tháng 12-2026 chỉ khoảng ba tháng.

Trong khi đó kinh nghiệm quốc tế cho thấy các sân bay lớn thường dành nhiều tháng để kiểm tra hệ thống, diễn tập tình huống và khắc phục những vấn đề phát sinh trước khi đón khách.

Chẳng hạn, sân bay Bắc Kinh Đại Hưng (Trung Quốc) bắt đầu bay thử từ tháng 5-2019, sau đó tổ chức nhiều đợt diễn tập trước khi khai trương ngày 25-9-2019.

Riêng đợt thử nghiệm thứ sáu đã huy động 100 chuyến bay mô phỏng, hơn 13.000 hành khách và 9.000 kiện hành lý.

Hệ thống khay hành lý trong khu vực nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

Tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chương trình chuẩn bị khai thác được triển khai từ tháng 5-2018, với hơn 100 kịch bản và 63 ngày thử nghiệm.

Sân bay này còn khai thác từng bước, ban đầu khoảng 8-10 chuyến/ngày, duy trì giai đoạn thử nghiệm thực tế khoảng năm tháng, trước khi chuyển đổi toàn bộ hoạt động vào tháng 4-2019.

Tương tự, sân bay quốc tế Hong Kong tổ chức các đợt diễn tập từ tháng 1-1998. Đợt thử nghiệm cuối cùng có khoảng 12.000 người, 35 hãng hàng không và 4 tàu bay tham gia, trước khi khai trương vào tháng 7-1998.

Đáng chú ý, nhà ga T1 sân bay Incheon (Hàn Quốc) cần khoảng chín tháng từ khi hoàn thành xây dựng đến khai thác thương mại, còn nhà ga T4 sân bay Changi (Singapore) khoảng 12 tháng.

Các trường hợp trên cho thấy không có một thời gian vận hành thử cố định cho mọi sân bay. Tuy nhiên việc kiểm tra nhiều vòng, phát hiện lỗi, khắc phục và thử nghiệm lại là yêu cầu quan trọng.

Theo các chuyên gia hàng không, sân bay Long Thành là công trình hạ tầng hàng không mang tầm vóc quốc gia, việc sớm đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, tiến độ cần đi cùng chất lượng và hiệu quả vận hành.

Do đó việc tổ chức khai thác theo từng giai đoạn, phù hợp với mức độ sẵn sàng của hạ tầng, hãng bay và dịch vụ hỗ trợ, sẽ giúp hạn chế xáo trộn cho hành khách và doanh nghiệp.

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại: ACV giải bài toán về đích tháng 12 thế nào? Sân bay Long Thành bước vào chặng nước rút để khai thác thương mại trong tháng 12-2026, khi công trường còn thiếu khoảng 1.600 thợ. ACV đang chuẩn bị chạy thử 55 kịch bản vận hành và làm việc với các hãng hàng không về kế hoạch bay đầu tiên.



