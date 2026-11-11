Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự cuộc gặp ở Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo - Ảnh: TTXVN

Sáng 11-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo và tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản.

Huy động vốn hiện đại, kiến tạo hạ tầng chiến lược

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp ở Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo với chủ đề "Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.

Hợp tác tài chính đã góp phần xây dựng những công trình quan trọng. Trong những thập niên tới, hai bên cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam ưu tiên phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Việc này đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, đa dạng và dài hạn, vượt khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hay một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Hai bên cùng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động vốn dài hạn.

Việt Nam mong muốn các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng thị trường, công cụ tài chính hiện đại, quản trị rủi ro, khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp, đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực, mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế.

Hai bên có thể tăng cường hợp tác về tài trợ thương mại, thị trường vốn, tài chính xanh, phát triển công nghệ tài chính,... góp phần kết nối nguồn vốn từ Nhật Bản và thị trường tài chính quốc tế với những cơ hội đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo - Ảnh: TTXVN

Đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược. Các ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế những mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án.

Với các dự án có khả năng khai thác thương mại và tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, quỹ đầu tư hạ tầng và hợp tác công - tư. Những dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng chưa hấp dẫn vốn thương mại có thể nghiên cứu mô hình tài chính hỗn hợp, kết hợp nguồn lực công - tư và chia sẻ rủi ro hợp lý, đúng pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, hướng tới hình thành những công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả, tiếp nối những biểu tượng hợp tác đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua.

Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích các bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, cần chuyển mạnh từ việc giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị những dự án đủ điều kiện huy động vốn, từ trao đổi định hướng sang xây dựng những phương án hợp tác cụ thể, từ ký kết thỏa thuận sang tổ chức triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản).

Đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc. (MUFG) - Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Hironori Kamezawa - Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), ông Shingo Ueno - Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo, cùng đại diện Tập đoàn SoftBank Group Corp.

Ông Hironori Kamezawa cho biết MUFG mong muốn hỗ trợ huy động nguồn vốn, thúc đẩy kết nối kinh doanh. Hiện MUFG có quan hệ hợp tác với VietinBank, mong muốn được tiếp tục tạo điều kiện để phát huy tốt nhất thế mạnh của hai ngân hàng trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn MUFG không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam huy động nguồn lực cho phát triển và kết nối dòng vốn, công nghệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Shingo Ueno, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo - Ảnh: TTXVN

Ông Shingo Ueno - Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo - cho biết tập đoàn đã đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển của Việt Nam.

Ông khẳng định tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua các lĩnh vực như khu công nghiệp, hạ tầng, phát triển đô thị bền vững, bán lẻ, các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo hiểm và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Sumitomo xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn hơn, tập trung vào 4 trụ cột: khu công nghiệp và hạ tầng; phát triển đô thị bền vững; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số và các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như bán lẻ, bảo hiểm. Sumitomo sớm làm rõ danh mục dự án cụ thể, quy mô, địa điểm và các điều kiện cần thiết để các cơ quan Việt Nam cùng nghiên cứu.

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại diện Tập đoàn SoftBank bày tỏ mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu các cơ hội về trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số liên quan tại Việt Nam, trong các lĩnh vực giải pháp điện có thể triển khai nhanh, kết nối, hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ Việt Nam và thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn SoftBank tập trung nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam bài bản, không chỉ là một trung tâm dữ liệu đơn lẻ mà một hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ, làm rõ giải pháp công nghệ, phương án nguồn điện và quy mô theo từng giai đoạn, thực hiện các giải pháp kết nối cho hạ tầng AI tại Việt Nam, hợp tác công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa nội dung phát triển nguồn nhân lực vào các phương án hợp tác ngay từ đầu.