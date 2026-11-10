Tỉnh có lễ hội Việt Nam lớn nhất Nhật Bản lập văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji ngày 10-11 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa. Tỉnh nằm gần thủ đô Tokyo, hiện có khoảng 45.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.

Trong thời gian ở Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dự chiêu đãi của Thống đốc Kuroiwa Yuji và thăm Tập đoàn Meiko. Ông cùng Phu nhân Ngô Phương Ly cũng tham quan triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản và dự chương trình hòa nhạc hữu nghị tại tỉnh.

Hợp tác địa phương: kênh cụ thể hóa các thỏa thuận Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN, tại buổi tiếp Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương cùng bộ, ngành của Việt Nam.



Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của Thống đốc Kuroiwa Yuji dành cho Việt Nam, đặc biệt là việc hằng năm đích thân ông chủ trì hai lễ hội và nhiều hội thảo đầu tư, lao động tại Việt Nam và tỉnh Kanagawa.



Cảm ơn Thống đốc và tỉnh Kanagawa đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 45.000 người Việt Nam đang học tập và làm việc tại tỉnh. Ông cũng hoan nghênh việc tỉnh thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.



Nhắc lại cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae và việc hai bên nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước xác định hợp tác địa phương là kênh quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ song phương.

Ông đề nghị Thống đốc tỉnh Kanagawa thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp. Ngoài ra, tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư giữa doanh nghiệp của tỉnh với Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi xanh,...

Tỉnh cũng được đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp y tế và chăm sóc sức khỏe, phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe ME-BYO (hay Mibyo - PV) giúp nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Kanagawa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.



Kanagawa muốn hợp tác không gian vũ trụ, y tế, AI với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao chứng nhận thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Thống đốc Kuroiwa Yuji nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh Kanagawa lần đầu tiên.

Thông tin về tình hình hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, hiện có gần 40 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam hiện là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh. Kanagawa tự hào là nơi tổ chức lễ hội lớn nhất của Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời cũng tự hào đã tổ chức lễ hội tại Hà Nội từ năm 2018 với sự tham dự đông đảo của người dân Hà Nội.

Tiếp nối thành công đó, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết sẽ tổ chức Lễ hội Kanagawa 2026 tại Hà Nội vào tháng 11-2026 và trình diễn vở nhạc kịch "Công nữ Anio" tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 3-2027. Các sự kiện này, theo ông Kuroiwa Yuji, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương, bộ, ngành của Việt Nam và tỉnh Kanagawa.

Về hợp tác giữa các địa phương, Thống đốc Kuroiwa Yuji chia sẻ với thế mạnh là trung tâm sản xuất vệ tinh nhân tạo hàng đầu Nhật Bản, Kanagawa mong muốn hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…,

Tỉnh cũng mong tiếp nhận nhiều hơn nữa các lao động chất lượng cao, thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang làm việc tại tỉnh trong thời gian tới.

* Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Kanagawa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Tập đoàn Meiko tại tỉnh Kanagawa ngày 10-11. Tập đoàn Meiko được thành lập năm 1974, chuyên sản xuất bảng mạch điện tử và hiện có khoảng 15.000 cán bộ, nhân viên - Ảnh: TTXVN



Hiện Meiko không chỉ sản xuất bảng mạch điện tử, mà còn phát triển các thiết bị tự động hóa và hệ thống robot. Hơn một nửa nhân sự của tập đoàn là người Việt Nam. Tập đoàn đặt mục tiêu đưa các cơ sở tại Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất của tập đoàn vào năm 2030 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân chất lượng cao lực cao giữa Meiko và các đối tác của Việt Nam; chứng kiến lãnh đạo các địa phương của Việt Nam trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho Meiko - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan triển lãm điêu khắc nhỏ chủ đề "Đối thoại" tại tỉnh Kanagawa ngày 10-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ở tỉnh Kanagawa ngày 10-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại chương trình hòa nhạc hữu nghị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Kangawa ngày 10-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng tại tỉnh Kanagawa ngày 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Chứng nhận thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội cũng được trao trong dịp này. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngay sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji đã tất bật chuẩn bị hành lý sang Việt Nam công tác. Ông dự kiến đến Hà Nội ngày 11 và có nhiều hoạt động tại một số địa phương trong 6 ngày ở Việt Nam. Ông Kuroiwa Yuji năm nay 72 tuổi, đang ở nhiệm kỳ thống đốc thứ tư liên tiếp kể từ năm 2011. Ông có nhiều thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam, có thể nói tiếng Việt và từng nhiều lần sang thăm, tham dự các sự kiện ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.