Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thống đốc các tỉnh và lãnh đạo một số đảng tại Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt - Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Thống đốc các tỉnh, thành gồm Tokyo, Niigata, Yamanashi, Mie và Wakayama.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những tình cảm tốt đẹp, chân thành của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và thống đốc các địa phương của Nhật Bản đã dành cho đất nước, Nhân dân Việt Nam.

Hoan nghênh hoạt động hợp tác địa phương giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thời gian qua Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến lớn trong liên kết và hợp tác giữa các địa phương hai nước.



Phát biểu tại cuộc tiếp, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và thống đốc một số địa phương của Nhật Bản đánh giá cao việc hai bên ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản.

Bày tỏ khâm phục về sự đổi mới, chính sách phát triển đúng đắn và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và thống đốc các địa phương Nhật Bản mong muốn có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương hợp tác đầu tư, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai.

Phía Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác như: hợp tác du lịch, hợp tác phát triển công nghệ trong nông nghiệp; lao động, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, năng lượng, giao lưu các địa phương và Nhân dân trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và thống đốc một số địa phương Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và logistics. Ông cũng mong các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Nhật Bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Đảng Cộng sản Nhật Bản kiên định ủng hộ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo - Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm nồng ấm mà cá nhân ông Shii Kazuo và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trong chuyến thăm đã có cuộc hội đàm tốt đẹp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Trong đó, hai bên thống nhất đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới với vị trí là Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.



Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng trong thời gian qua. Ông Shii Kazuo cũng chia sẻ về tình hình xây dựng, phát triển của Đảng Cộng sản Nhật Bản thời gian gần đây và kế hoạch, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 30 dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Nhấn mạnh tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thời gian tới, hai Đảng tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo nhấn mạnh Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn kiên định ủng hộ và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; luôn ủng hộ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu, bền vững.

Đảng Duy tân Nhật Bản muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt - Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake - Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.



Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake đã đi sâu trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Cảm ơn chân thành những đóng góp của Đảng Duy tân Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Fujita Fumitake tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản với Việt Nam.

Đánh giá cao chuyến thăm Nhật Bản, Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông đồng thời mong muốn hai bên thông qua hợp tác kênh Đảng, tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân.