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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Ba nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Ishiba Shigeru và Aso Taro khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Aso Taro - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10-11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Aso Taro; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nguyên Thủ tướng Nhật Bản cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ song phương, nhất là 3 năm sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Nhật Bản. 

Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực, các nguyên Thủ tướng cũng chúc Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Aso Taro - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và đóng góp quan trọng của các nguyên Thủ tướng Nhật Bản cho sự phát triển của quan hệ song phương trong nhiều năm qua.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời mong muốn các nguyên lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục ủng hộ nâng tầm quan hệ song phương theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản vừa được lãnh đạo hai nước thông qua.

Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nguyên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch LDP Aso Taro khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách và mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae, ông Aso bày tỏ hoan nghênh việc ký kết MOU giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP. 

Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Đảng cầm quyền trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Kishida Fumio - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 4.

Nguyên Thủ tướng Kishida chia sẻ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam tại cuộc gặp - Ảnh: TTXVN

Nguyên Thủ tướng Kishida Fumio thì chia sẻ ông rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản. Bài phát biểu đã nêu ra những nội dung trao đổi thiết thực, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nhắc lại nhiều kỷ niệm với Việt Nam trong suốt thời gian dài đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Thủ tướng Kishida cũng chia sẻ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam. 

Ông Kishida khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phát huy vai trò quan trọng của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru - Ảnh: TTXVN

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4-2025 trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam, những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, ông Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 6.

Nguyên Thủ tướng Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới - Ảnh: TTXVN

- Ảnh 1.Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản: Sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng cho người Việt tại Nhật Bản

Lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao đóng góp của cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam khi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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DUY LINH
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    Chủ đề: quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Nhật Bản Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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