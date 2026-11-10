Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Sugi Ryotaro làm Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 10-11, tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026 - 2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ trao chứng nhận cho vị nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng ông Sugi Ryotaro - Ảnh: TTXVN



Ông Sugi Ryotaro sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ông là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Trong gần 40 năm qua, ông đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương.

Đặc biệt, ông đã thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Với những đóng góp trên cùng tình cảm dành cho Việt Nam, ông Sugi Ryotaro đã được tặng Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động hạng Ba, Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cùng nhiều kỷ niệm chương khác của bộ, ngành Việt Nam.

Ông Sugi Ryotaro được Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt lần đầu tiên năm 2007. Trong nhiều năm liền, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng trao chứng nhận ông là Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam và Nhật Bản - ASEAN.

Tháng 11-2026, ông được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cương vị của mình, ông cam kết sẽ ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hai nước.