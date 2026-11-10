Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật'

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Nam diễn viên gạo cội Nhật Bản Sugi Ryotaro được trao chứng nhận là "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026 - 2029 trong buổi lễ ngày 10-11.

Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật' - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Sugi Ryotaro làm Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 10-11, tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026 - 2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ trao chứng nhận cho vị nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh "Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật" nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng ông Sugi Ryotaro - Ảnh: TTXVN

Ông Sugi Ryotaro sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ông là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Trong gần 40 năm qua, ông đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương.

Đặc biệt, ông đã thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Với những đóng góp trên cùng tình cảm dành cho Việt Nam, ông Sugi Ryotaro đã được tặng Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động hạng Ba, Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cùng nhiều kỷ niệm chương khác của bộ, ngành Việt Nam.

Ông Sugi Ryotaro được Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt lần đầu tiên năm 2007. Trong nhiều năm liền, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng trao chứng nhận ông là Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam và Nhật Bản - ASEAN.

Tháng 11-2026, ông được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật' - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam. 

Chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cương vị của mình, ông cam kết sẽ ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hai nước.

Nghệ sĩ kỳ cựu Nhật Bản làm 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật' - Ảnh 4.Tổng lãnh sự Nhật Bản: Việt Nam không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản

Theo Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo, sự phát triển của Việt Nam có vai trò không thể thiếu đối với việc củng cố chuỗi cung ứng của nền kinh tế Nhật Bản, kể cả trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến như bán dẫn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Chủ đề: Nhật Bản quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Dòng sự kiện: Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Xem thêm

Tin liên quan

Tải App

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Tuổi Trẻ Sao

Thông tin tài khoản ngày

Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

    Thanh toán

    Thông tin của bạn

    Email
    Họ và tên

    Vui lòng nhập Họ & Tên.

    Thông báo

    Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

    Thông báo

    Bình luận được gửi thành công
    Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
    Tên của bạn

    Vui lòng nhập Tên hiển thị

    Email
    Mã xác nhận

    Vui lòng nhập mã xác nhận.

    Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
    Tên của bạn

    Vui lòng nhập Tên của bạn.

    Email
    Mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

    Xác nhận mật khẩu

    Xác nhận mật khẩu không khớp.

    Mã xác nhận
    captcha

    Mã xác nhận không đúng.

    Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

    hoặc đăng nhập

    Nhập mã xác nhận

    Đóng lại
    captcha

    Mã xác nhận không đúng.

    Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

    Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

    X
    Email (*)
    Họ và tên (*)

    Vui lòng nhập Họ & Tên.

    Ý kiến của bạn (*)

    Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

    captcha

    Mã xác nhận không đúng.

    Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

    Nhập mã xác nhận

    Mã capcha
    captcha
    Hủy bỏ Hoàn tất