Nguyễn Hoàng Nhật Trung (25 tuổi, ngoài cùng bên trái), Tổ trưởng tổ dân phố Tàng Thơ, phường Phú Xuân, TP Huế, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân trong khu phố từ ngày 25-7 - Ảnh: NVCC

Từ một người trẻ còn ít kinh nghiệm công tác cơ sở, Nhật Trung đang học cách lắng nghe, xử lý việc dân và đưa những cách làm mới vào công việc ở khu phố.

Đang đi dạy, rẽ hướng làm tổ trưởng tổ dân phố

Nhật Trung tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn Trường đại học Sư phạm Huế, sau đó đi dạy tại các trung tâm và nhận dạy kèm. Bên cạnh công việc giảng dạy, Trung còn làm an ninh cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người dân nên được nhiều người trong khu phố biết đến.

Vì vậy, khi địa phương sáp nhập và tổ dân phố Tàng Thơ kiện toàn nhân sự vào tháng 7-2026, Trung được người dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng.

Trung thừa nhận mình từng băn khoăn vì tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống và điều hành công việc ở khu dân cư.

"Tôi cũng băn khoăn, vì sợ mình còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm sống nhiều nên sợ không làm được. Nhưng được gia đình, người dân ủng hộ, tín nhiệm nên tôi cũng cố gắng. Những việc chưa biết thì mình học hỏi từ những người đi trước", Trung nói.

Nguyễn Hoàng Nhật Trung trong ngày được người dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố Tàng Thơ, phường Phú Xuân, TP Huế - Ảnh: NVCC

Công việc của tổ trưởng tổ dân phố không chỉ là truyền đạt những thông báo từ phường xuống khu dân cư. Trung phải nắm tình hình từng hộ, rà soát thông tin người khuyết tật, đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để cung cấp khi phường cần. Những việc phát sinh giữa các hộ dân cũng có lúc cần tổ trưởng đứng ra nắm tình hình, hòa giải.

Những tháng đầu nhận nhiệm vụ, Trung tìm đến những tổ trưởng cũ, bí thư chi bộ và những người lớn tuổi có kinh nghiệm để học cách xử lý công việc.

Có lần hai hộ dân xảy ra tranh chấp liên quan đến việc xây dựng. Trung lắng nghe hai bên, sau đó tìm đến những người đi trước để tham khảo cách giải quyết. Với một người mới nhận nhiệm vụ, đó là cách để tránh đưa ra quyết định chỉ dựa trên suy nghĩ của riêng mình.

Khoản thu nhập từ công việc tổ trưởng hiện khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm khoản từ công việc an ninh cơ sở. So với thời gian đi dạy, gia sư trước đó, thu nhập có tăng nhưng đây không phải công việc có mức đãi ngộ hấp dẫn nếu đặt cạnh nhiều lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ.

"Tiền bạc vẫn quan trọng, nhưng với tôi không phải quan trọng nhất. Một phần là mình cống hiến cho quê hương, đất nước, một phần là mình được ở gần gia đình, được ở lại với quê hương của mình", Trung chia sẻ.

Tổ trưởng kiêm "reviewer" quán xá

Nhật Trung thực hiện các video trên kênh TikTok "Cậu Zenn", chia sẻ những câu chuyện về địa phương và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng - Ảnh: NVCC

Khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, Trung nghĩ đến việc đưa những câu chuyện của tổ dân phố lên mạng xã hội. Ban đầu là những câu chuyện về văn hóa địa phương, sau đó anh bắt đầu giới thiệu các món ăn, hàng quán trong khu phố.

Hầu hết nội dung đều do Trung tự nghĩ, tự quay và chỉnh sửa. Những video đầu tiên cũng dần kéo người dân trong tổ dân phố đến gần hơn với kênh TikTok của anh. Có người xem được video về công việc hằng ngày của tổ trưởng rồi chủ động nhắn tin hỏi những vấn đề liên quan đến khu phố.

Trên kênh TikTok "Cậu Zenn", Trung không chỉ nói về công việc của một tổ trưởng. Những video của anh có cả chuyện văn hóa, món ăn, hàng quán và những sinh hoạt thường ngày ở khu dân cư.

Có lần, sau khi xem video Trung giới thiệu món ăn, một số người dân sử dụng TikTok còn nói với anh rằng cách làm này có thể giúp các hàng quán ở Tàng Thơ được nhiều người biết đến hơn, thu hút khách du lịch và người dân ở nơi khác đến ủng hộ.

"Có những cô chơi TikTok khen làm như vậy sẽ giúp những hàng quán tại Tàng Thơ ngày càng nổi tiếng, khách du lịch và bà con khắp nơi về ủng hộ. Khi nghe vậy tôi rất vui và có động lực để tiếp tục ứng dụng công nghệ số vào công việc của mình", Trung nói.

Cùng với TikTok, Trung sử dụng các nhóm Zalo, Facebook để đưa thông tin đến người dân. Theo anh, đây là những nền tảng người trẻ đã quen sử dụng nên có thể tận dụng để công việc ở khu dân cư gần gũi hơn.

Công việc của một tổ trưởng trẻ cũng có những lúc rất khác với hình dung về một cán bộ cơ sở. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trung chủ động lên sân khấu hát một bài để góp vui cho chương trình văn nghệ. Sau đó, anh được bà con khen tổ trưởng trẻ có năng khiếu, mang đến không khí mới cho khu phố.

Ở những buổi dọn dẹp các tuyến đường có nhiều rác thải hay hỗ trợ người dân vào mùa bão lũ, Trung cũng trực tiếp tham gia.

Nhật Trung tích cực hỗ trợ người dân, nắm bắt tình hình và giải quyết các công việc tại tổ dân phố Tàng Thơ - Ảnh: NVCC

Ông Võ Thạnh (65 tuổi, Bí thư chi bộ tổ dân phố Tàng Thơ) nhận xét Trung là người trẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. "Trung còn trẻ nên có sức khỏe, nhanh nhẹn, chịu khó đi cơ sở. Những việc được giao, cháu đều cố gắng hoàn thành. Nhưng làm công việc này không chỉ cần sức trẻ mà còn phải có kinh nghiệm. Những việc cháu chưa biết thì chúng tôi hướng dẫn, chia sẻ thêm để cháu làm tốt hơn", ông Thạnh nói.