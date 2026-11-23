MC Khánh Vy là hot TikToker trong các nhà sáng tạo nội dung số trẻ được Trung ương Đoàn lựa chọn gặp mặt và tôn vinh - Ảnh: BTC

Ngày 23-11, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình gặp mặt thanh niên sáng tạo nội dung số lần thứ nhất, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho biết các TikToker, Facebooker triệu view này sẽ tham gia mạng lưới nhà sáng tạo nội dung số và là nòng cốt trong các chương trình chuyển đổi số ở địa phương.

Tôn vinh nhà sáng tạo nội dung trẻ tích cực

Lễ tôn vinh và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11.

Đây là lần đầu tiên có chương trình tôn vinh, liên hoan các nhà sáng tạo nội dung số trẻ tích cực trên toàn quốc.

Ban tổ chức thông tin về chương trình gặp mặt, tôn vinh các TikToker, Facebooker trẻ tích cực - Ảnh: XUÂN TÙNG

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho hay ban tổ chức đã lựa chọn 100 trong tổng số hơn 400 hồ sơ đăng ký của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ để gặp mặt, tôn vinh.

Trong đó nhiều người có tới hàng triệu người theo dõi. Đây là những nhà sáng tạo nội dung số trẻ có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ.

Anh Hoàng Đức Nam, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cho hay điều mà ban tổ chức quan tâm là khả năng truyền cảm hứng của các nhà sáng tạo nội dung số cho các bạn trẻ.

Các sản phẩm trên nền tảng số của các TikToker, Facebooker, YouTuber này tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi mang tính tích cực hơn cho cộng đồng, người xem.

Anh Nam cũng cho biết tiêu chí thứ 2 cần xem xét là những cá nhân có định hướng sáng tạo nội dung bền vững, có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng tham gia các hoạt động truyền thông tích cực trong chương trình của tổ chức Đoàn.

Nhiều hồ sơ ứng viên có hàng triệu người theo dõi nhưng vẫn chưa được lựa chọn. Ngược lại, nhiều nhà sáng tạo trẻ tích cực, truyền cảm hứng cho người trẻ, cam kết đồng hành với tổ chức Đoàn đã được lựa chọn, tôn vinh.

Để TikToker, Facebooker là hạt nhân của phong trào Đoàn

Trả lời câu hỏi về việc đồng hành sau tôn vinh, anh Nam cho biết những bạn do tỉnh đoàn, thành đoàn giới thiệu vốn đã thường xuyên kết nối với địa phương. Nhưng khoảng một nửa số này là hồ sơ ứng viên tự do, chưa kết nối với tỉnh, thành đoàn.

Theo hồ sơ, 52 người tự ứng cử, 48 người do cơ quan, đơn vị giới thiệu. Trung ương Đoàn sẽ giới thiệu và bàn giao các bạn này về sinh hoạt, đồng hành với tỉnh, thành đoàn nơi các bạn đang sống.

Anh Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ảnh: XUÂN TÙNG

Ngay sau chương trình gặp mặt, tôn vinh, đơn vị đồng hành cùng Trung ương Đoàn sẽ có những chương trình cụ thể để các nhà sáng tạo nội dung trẻ gặp mặt, tọa đàm, trò chuyện với học sinh, sinh viên để định hướng, truyền cảm hứng cho người trẻ.

"Ngoài thành lập mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số, chúng tôi sẽ "bàn giao" các nhà sáng tạo trẻ này cho các tỉnh, thành đoàn để tổ chức Đoàn ở địa phương tiếp tục kết nối, đồng hành" - anh Nam nói.

Theo Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, các nhà sáng tạo nội dung số này tự tìm đến với nghề hoặc có một số được doanh nghiệp bảo trợ, tư vấn. Khi tham gia mạng lưới, họ sẽ được tổ chức Đoàn đồng hành, kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và/hoặc chính quyền địa phương để tiếp tục phát huy lợi thế của mình và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng.

"Khi địa phương có lực lượng tại chỗ, các bạn có thể được mời tham gia sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, được giới thiệu đến sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá, hoặc lan tỏa thông tin về hoạt động của Đoàn, Hội..." - anh Nam thông tin.