In tranh Đông Hồ thu hút đông sinh viên tham gia - Ảnh: VỈNH DỲ

Ngày 23-11, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khai mạc Tuần hội trải nghiệm sách và văn hóa dân gian với chủ đề Tinh hoa Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Diễn ra từ ngày 23 đến 27-11, tuần hội mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian như viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, vẽ nón lá…

Trực tiếp in tranh Đông Hồ, vẽ nón lá, đan lá dừa

Ngay trong ngày đầu tiên, khu vực thư viện trở thành không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động gắn với văn hóa truyền thống. Sinh viên có thể trực tiếp viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, vẽ họa tiết trên nón lá và học cách tạo hình từ lá dừa.

Tại khu vực thư pháp, nghệ nhân Võ Minh Mẫn, giảng viên Trường trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist, hướng dẫn sinh viên viết chữ và tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp.

"Những hoạt động mà trường tổ chức toàn là những nghệ thuật dân gian. Bình thường các bạn chỉ được nhìn thấy ở miền Tây hoặc những làng nghề, nay các trường học, cơ quan đưa vào những hoạt động lễ hội để các bạn có cơ hội trải nghiệm", anh Mẫn chia sẻ.

Anh Minh Mẫn hóa thân thành ông đồ cho chữ và hướng dẫn sinh viên tìm hiểu nghệ thuật viết chữ truyền thống - Ảnh: VỈNH DỲ.

Ở khu vực xếp lá dừa, anh Hoàng Ân hướng dẫn sinh viên tạo hình. Anh Ân biết đến loại hình nghệ thuật này sau một lần làm cộng tác viên tại Bảo tàng Áo dài. Từ việc được tiếp xúc và học hỏi với một nghệ nhân thắt lá dừa, anh dần bén duyên với nghề và tiếp tục theo đuổi đến nay.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Ân đánh giá cao những chương trình đưa văn hóa dân gian đến gần người trẻ, bởi việc trực tiếp tham gia có thể mở ra cơ hội để các bạn khám phá những giá trị văn hóa mà trước đó chưa từng biết đến.

Bên cạnh các khu vực trải nghiệm, không gian trưng bày tại phòng đọc tầng 5 và tầng 6 giới thiệu sách về văn hóa, hình ảnh các làng nghề truyền thống và trang phục truyền thống Việt Nam. Các không gian này mở cửa từ 8h đến 20h trong những ngày diễn ra tuần hội.

Những con cá, bông hoa từ lá dừa được chính tay các bạn sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của anh Hoàng Ân - Ảnh: VỈNH DỲ

Nghệ thuật làm hình bằng lá dừa đậm chất văn hóa miền Tây sông nước - Ảnh: VỈNH DỲ

Đưa văn hóa đến gần hơn với người trẻ

Cũng trong ngày 23-11, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng đọc tầng 6, Thư viện.

Không gian gồm bốn khu vực trưng bày theo các chủ đề: "Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước (1911 - 1941)", "Bác Hồ với miền Nam - Miền Nam với Bác Hồ", "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành y" và "Di sản Hồ Chí Minh qua các tác phẩm và tư liệu".

TS.BS. Đặng Chí Vũ Luân, Trưởng thư viện Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết: "Điểm nhấn của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự gắn kết giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với đặc thù đào tạo nhân lực y tế của Nhà trường.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu và tác phẩm được trưng bày, không gian góp phần bồi đắp lý tưởng sống, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho mỗi thầy thuốc tương lai".

Với sinh viên Lý Gia Bảo Nghi (sinh viên năm nhất ngành Y khoa), việc được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa trong trường mang lại trải nghiệm khác với những giờ học thường ngày.

"Đây là năm đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam và cũng là năm đầu tiên trường tổ chức sự kiện này nên em thấy rất ý nghĩa. Chương trình đưa những văn hóa dân gian gần gũi hơn với sinh viên, đồng thời gắn kết giảng viên và sinh viên", Bảo Nghi chia sẻ.

Tuần hội diễn ra đến ngày 27-11. Chương trình "Từ trang sách đến màn ảnh" sẽ khép lại tuần hội bằng buổi chiếu phim Đất rừng phương Nam vào tối 27-11, kết nối văn học với điện ảnh và mở thêm một cách tiếp cận văn hóa Nam Bộ cho sinh viên. Các hoạt động trong Tuần hội được tổ chức miễn phí dành cho sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.

Không chỉ sinh viên các cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường cũng tích cực tham gia tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội - Ảnh: VỈNH DỲ.

Sinh viên thích thú vẽ nón lá - Ảnh: VỈNH DỲ

Tiếng Việt và những điều tưởng quen mà lạ Chiều 23-11, trong khuôn khổ Tuần hội "Tinh hoa Việt Nam", Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức tọa đàm "Tiếng Việt của chúng ta - Tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen!" với diễn giả nhà báo Dương Thành Truyền, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ. Nhà báo Dương Thành Truyền chia sẻ những điều "tưởng quen mà lạ" trong tiếng Việt tại tọa đàm - Ảnh: VỈNH DỲ Khác với nhiều ngôn ngữ, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, không biến đổi về mặt hình thái. Theo ông Dương Thành Truyền, đặc điểm này khiến trật tự từ trong câu tiếng Việt có vai trò đặc biệt, chỉ cần thay đổi vị trí các từ đã có thể tạo nên những cách hiểu khác nhau. Ông lấy câu "Sao nó bảo không đến" làm ví dụ. Chỉ với sáu từ này, khi xáo trộn vị trí, có thể tạo thành 39 câu có nghĩa khác nhau. Từ đó, ông giới thiệu những cách đảo từ, tạo nhịp, chơi chữ trong tiếng Việt, từ thơ ca đến những câu nói quen thuộc trong đời sống. Điều thú vị là nhiều cách sử dụng ngôn ngữ được nhắc đến vốn đã xuất hiện quen thuộc trong đời sống hằng ngày nhưng người Việt thường sử dụng một cách tự nhiên, gần như vô thức.