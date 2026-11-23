Niềm vui rạng ngời của học sinh nghèo vượt khó khi nhận chiếc xe đạp từ chương trình - Ảnh: LÊ HUY

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Tổng giá trị chương trình tại tỉnh Tây Ninh hơn 400 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ. Ngoài ra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ 200 balo cho các em học sinh.

Xe đạp mới cho em đến trường

Vượt hơn 5km đến trường mỗi ngày, chị Ngọc Hân (mẹ Quyền Trân) bị khuyết tật ở chân vẫn gắng chở con đi học - Ảnh: LÊ HUY

Nguyễn Huỳnh Quyền Trân (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Châu Thành) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả ba và mẹ em đều khuyết tật. Mẹ bị di chứng sốt bại liệt từ năm 3 tuổi, đôi chân đi lại khó khăn, còn ba mắc bệnh cột sống, không thể làm những việc nặng nhọc.

Vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Hân và anh Nguyễn Tấn Toàn chưa ngày nào thôi gắng gượng mưu sinh vì con. Chị Hân nhận đồ gia công về may, anh Toàn ai thuê gì làm nấy, từ bắt cá, nhổ mì đến những công việc nặng nhọc khác.

Trong ngôi nhà còn nhiều nhọc nhằn ấy, Quyền Trân cũng sớm biết phụ giúp ba mẹ. Cô bé quét nhà, nấu cơm, rửa chén, phụ mẹ may quần áo. Khi ba đi bắt cá, Trân cũng theo chèo thuyền, lấy cá.

Điều khiến khán phòng không khỏi nghẹn lòng là nỗi lo thường trực trong suy nghĩ non nớt của Trân. Trân thương ba mẹ đau bệnh, lo sợ một ngày không còn được ở bên ba mẹ.

"Nhiều lúc thấy ba mẹ đi làm về đau lưng, đau chân mà không chịu đi khám vì sợ tốn tiền, con thương ba mẹ lắm, có lúc con cũng khóc một mình. Nhưng con nghĩ nếu con buồn hay bỏ học thì ba mẹ sẽ còn buồn và cực hơn nữa. Con chỉ biết ráng phụ ba mẹ may đồ, làm việc nhà, rồi cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên đi làm nuôi lại ba mẹ", Trân bày tỏ.

Thương con gái, mỗi ngày chị Hân đều đưa con đến trường. “Tôi chở con hơn 5km tới trường mỗi ngày, nay được nhận học bổng cùng chiếc xe đạp tôi mừng lắm. Con có thể tự đến trường học”, chị Hân xúc động.

Nhận được xe đạp, Hân mừng rỡ nói "Từ ngày mai mẹ không cần phải ráng đau chân dắt xe chở con đi học nữa rồi, con tự đạp xe đi học. Con hứa sẽ giữ gìn xe thật kỹ và học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và các cô chú".

Cực cũng ráng cho con tới trường

Chiếc xe đạp mới là món quà tiếp thêm động lực để Nhật Vy vững bước trên hành trình đến trường - Ảnh: LÊ HUY

Em Hoàng Nhật Vy (Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, xã Châu Thành) lớn lên trong vòng tay người mẹ đơn thân. Thương con không nơi nương tựa, chị Hoàng Thị Khiêm (mẹ Vy) đành đưa hai con từ Gia Lai xuống Tây Ninh nương nhờ người thân, mưu sinh và nuôi con ăn học.

Công việc bấp bênh, chị Khiêm nhận cạo hạt điều thuê tại nhà, công chỉ 8.000 đồng/kg thành phẩm. Có những ngày, cả ba mẹ con cùng ngồi làm, chắt chiu từng đồng để có bữa cơm ấm bụng.

Nhắc đến những tháng ngày thiếu thốn, người mẹ không giấu được nước mắt khi nghĩ đến cảnh con thèm một chiếc bánh cũng không có tiền mua.

"Nhiều bữa đi làm về mệt, tôi cũng tủi thân dữ lắm nhưng cực cỡ nào tôi cũng cắn răng chịu đựng chứ chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới chuyện cho bé Vy nghỉ học. Vì đời mẹ đã khổ, đã thất học rồi, giờ chỉ mong con được tới trường, có cái chữ để sau này đời con bớt khổ", chị Khiêm ngấn lệ.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ, Nhật Vy sớm biết tự giác phụ giúp việc nhà, từ nấu cơm, rửa chén, giặt giũ đến chăn bò, cạo hạt điều. Vy hiểu mẹ đã chịu nhiều vất vả, thiệt thòi và luôn cố gắng san sẻ với mẹ bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày.

"Con sẽ dùng chiếc xe đạp mới này để đi học thật chuyên cần, tiếp tục giúp đỡ các bạn trong lớp và giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, lo cho em con được chữa bệnh và xây cho mẹ một ngôi nhà thật ấm áp, để mẹ không còn phải khóc vì tủi thân nữa", Vy bày tỏ.

Những giọt nước mắt, ánh mắt buồn hiu của phụ huynh khi lắng nghe câu chuyện của Quyền Trân và Nhật Vy - Ảnh: LÊ HUY

Ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hòa Hội nhận 100 suất học bổng Gieo mầm tri thức cho học sinh xã Hòa Hội - Ảnh: LÊ HUY

Xúc động trước hoàn cảnh của 2 em Nguyễn Huỳnh Quyền Trân và Hoàng Nhật Vy, bà Chiêm Thị Ân Phượng (khách mời đồng hành cùng chương trình) đã tặng mỗi bạn 5 triệu đồng với mong muốn tiếp sức ước mơ đến trường vẹn tròn. Bà Chiêm Thị Ân Phượng (khách mời) đã tặng mỗi bạn 5 triệu đồng - Ảnh: LÊ HUY

Kết nối các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu - Ảnh: LÊ HUY

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết chương trình Gieo mầm tri thức được báo Tuổi Trẻ phát động từ năm 2018, trong 9 năm chương trình đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,52 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thái Bình khẳng định mục tiêu xuyên suốt của báo Tuổi Trẻ không phải quảng bá thương hiệu hay hướng đến lợi ích nào khác, mà quan trọng nhất là kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh, sinh viên, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, có thêm điều kiện đến trường.

Ông Bình cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn lãnh đạo các địa phương, trong đó có tỉnh Tây Ninh, cùng các đơn vị tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ báo Tuổi Trẻ trong chương trình.

Bà Chu Thị Thắm - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận - Ảnh: LÊ HUY

Bà Chu Thị Thắm - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận - cho biết đây là lần thứ năm bà trở lại Tây Ninh để sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà mong muốn những chiếc xe đạp sẽ giúp các em thuận tiện đến trường, tiếp thêm động lực để nuôi dưỡng ước mơ, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

"Các em hãy không nản lòng trước khó khăn, giữ vững ý chí, chăm ngoan, học giỏi và nỗ lực vươn lên. Với quyết tâm và sự kiên trì, các em sẽ vượt qua trở ngại, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội", bà Thắm bày tỏ.

Bà Phạm Thị Bạch Huệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành - Ảnh: LÊ HUY

Bà Phạm Thị Bạch Huệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành cho biết hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, địa phương vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn về vật chất.

Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời giúp các em vơi bớt khó khăn, đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Trước đó, chương trình đã trao 400 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. Sau lễ trao tại tỉnh Tây Ninh, chương trình sẽ tiếp tục trao 200 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Lạng Sơn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tiếp tục tài trợ chương trình “Gieo mầm tri thức” 800 suất học bổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Như vậy tính đến nay, trong 9 năm chương trình “Gieo mầm tri thức” đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,52 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình "Gieo mầm tri thức" sáng 23-11 tại Tây Ninh:

Giao lưu gương học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: LÊ HUY

Các đại biểu, lãnh đạo trao quà cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: LÊ HUY

Niềm vui rạng ngời của 200 em học sinh nghèo vượt khó của xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) khi nhận xe đạp đi học - Ảnh: LÊ HUY