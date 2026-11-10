Cô và trò cùng rơi nước mắt tại lễ trao học bổng 'Gieo mầm tri thức'

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) - trao học bổng cho các em học sinh xã Nghĩa Đàn, Nghệ An chiều 10-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Có những giọt nước mắt đã rơi, khi cô trò cùng chia sẻ về những thiệt thòi trong cuộc sống và ước mơ được tiếp tục đến trường.

Chiều 10-11, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích khá, giỏi trên địa bàn xã Nghĩa Đàn. Trước đó ngày 9-11, chương trình đã trao 100 suất học bổng cho học sinh xã Đại Đồng, Nghệ An.

Mỗi suất học bổng trị giá hơn 2 triệu đồng, gồm một chiếc xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An hỗ trợ thêm 100 ba lô cho các em.

Tổng kinh phí chương trình tại Nghệ An hơn 417 triệu đồng, do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ.

Cũng trong chuyến đi thực tế này, hơn 130 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K76. B05-B06 tại TP.HCM đã tới dự chương trình và trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết trị giá 240 triệu cho người dân xã Nghĩa Đàn.

Tham dự chương trình có PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Phạm Chí Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn; anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM); nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ.

Các em học sinh dự lễ trao học bổng Gieo mầm tri thức ở xã Nghĩa Đàn, Nghệ An chiều 10-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Những mầm xanh lớn lên từ nghịch cảnh

Đưa cháu nội Trương Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 8C Trường THCS Nghĩa Đàn, đến nhận học bổng, bà Trần Thị Phú không giấu được xúc động khi kể về hoàn cảnh của cháu. Mẹ Ánh mất cách đây 7 năm, khi em mới vào lớp 1. Từ đó cô bé lớn lên trong sự chăm sóc, chở che của bà nội.

Ở tuổi 64, bà Phú vẫn cố gắng chăm lo cho cháu ăn học, mong em có tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, điều khiến bà trăn trở nhất là việc đi lại của cháu. Chiếc xe đạp để đến trường vẫn là mong ước mà hai bà cháu chưa thể thực hiện.

"Chỉ mong cháu có được chiếc xe đạp để đi học đỡ vất vả. Mẹ mất sớm, cháu đã thiệt thòi nhiều rồi, tôi chỉ mong cháu được tiếp tục đến trường, học hành nên người", bà Phú chia sẻ.

Không chỉ có hoàn cảnh của Ngọc Ánh, đoạn phóng sự về hai học sinh Tường Vy và Bảo Hân được trình chiếu tại buổi lễ cũng khiến khán phòng lắng lại. Những hình ảnh về cuộc sống thiếu thốn, những lời tâm sự chân thành của các em khiến nhiều thầy cô, phụ huynh và người tham dự không khỏi xúc động.

Em Nguyễn Tường Vy, học sinh lớp 7 Trường THCS Nghĩa Đàn, kể về những ngày ba chị em tự chăm sóc nhau trong căn phòng trọ rộng chừng 15m². Bố mẹ không còn chung sống, mẹ đi làm ăn xa. Thiếu vắng sự chăm sóc thường ngày của mẹ, Vy sớm biết đi chợ, nấu cơm, rửa bát và quán xuyến việc nhà, chăm sóc các em.

Ở tuổi 12, thay vì chỉ lo chuyện học hành, vui chơi như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Vy đã phải học cách tự lập và trở thành chỗ dựa cho các em nhỏ. Em kể mình rất nhớ mẹ, đôi khi chạnh lòng khi nhìn các bạn được cha mẹ chăm sóc, đưa đón mỗi ngày.

Cô Nguyễn Thị Minh và em Trương Nguyễn Tường Vy rơi nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình - Ảnh: DOÃN HÒA

Thế nhưng cô học trò nhỏ vẫn cố gắng học tập, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Vy mong có chiếc xe đạp để đến trường thuận tiện, được học hành đến nơi đến chốn và sau này có một công việc ổn định, kiếm tiền phụ giúp mẹ, chăm lo cho các em.

Có mặt cùng Vy, cô Nguyễn Thị Minh - giáo viên chủ nhiệm - không cầm được nước mắt trước nghịch cảnh của cô học trò nhỏ.

Câu chuyện của Lê Trần Bảo Hân - học sinh lớp 5 - cũng khiến nhiều người thương cảm. Hân sống cùng bà nội đã ngoài 60 tuổi. Ông nội mất hơn 10 năm trước, bà tuổi cao, sức khỏe ngày càng yếu. Hai bà cháu rau cháo nương tựa vào nhau, chắt chiu từng ngày để Hân được tiếp tục đến trường.

Thương bà vất vả, ngoài giờ học, Hân chủ động phụ giúp những công việc vừa sức như cho gà ăn, hái rau, dọn dẹp nhà cửa. Chiếc xe đạp em đang sử dụng là xe cũ được người chị cho lại. Dù vậy, Hân vẫn trân trọng món quà ấy và luôn cố gắng học tập để không phụ công bà.

Ước mơ của Hân là có một chiếc xe đạp mới để việc đến trường thuận tiện hơn, tiếp tục được học tập và sau này có công việc ổn định để chăm sóc bà, đỡ đần những người thân trong gia đình.

Những lời tâm sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim người tham dự.

PGS.TS Vũ Thị Thanh Xuân - Phó chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc trách Trưởng Cơ quan đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trao học bổng cho hai em Tường Vy và Bảo Hân - Ảnh: DOÃN HÒA

Xúc động trước hoàn cảnh và nghị lực của hai học sinh, PGS.TS Vũ Thị Thanh Xuân - Phó chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc trách Trưởng Cơ quan đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại phía Nam - đã trao ngay mỗi em suất học bổng 5 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, bà Xuân còn cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ việc học hành lâu dài cho hai em, để các em có thêm điều kiện yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Đồng thời Agribank Phú Nhuận cũng tặng thêm mỗi em 5 triệu đồng và các thành viên lớp cao cấp lý luận chính trị K76. B05-B06 tại TP.HCM gửi nhiều phần quà hơn 20 triệu đồng.

9 năm gieo những hạt mầm tri thức, vun đắp tương lai

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, chia sẻ ý nghĩa của học bổng Gieo mầm tri thức bền bỉ trong 9 năm qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - cho biết trong hành trình 9 năm qua, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã gặp gỡ, đồng hành với nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mồ côi cha, mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn nỗ lực học tập, chăm ngoan và nuôi dưỡng ước mơ được đến trường, khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo ông Thọ, những câu chuyện ấy cho thấy các em không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất mà còn rất cần sự quan tâm, động viên và đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Với Báo Tuổi Trẻ, "Gieo mầm tri thức" không đơn thuần là trao những chiếc xe đạp, dụng cụ học tập hay những phần quà thiết thực, mà còn là hành trình gieo niềm tin, thắp lên hy vọng và tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

"Chúng tôi tin rằng mỗi sự sẻ chia hôm nay chính là một hạt mầm được gieo xuống. Mỗi cơ hội học tập được trao đi sẽ góp phần vun đắp những tương lai tốt đẹp. Gieo một mầm tri thức hôm nay là vun đắp một tương lai tốt đẹp ngày mai", ông Thọ chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) - gửi gắm niềm tin với các em học sinh nhận học bổng hôm nay - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) - cho biết ông vui mừng khi Nghệ An được lựa chọn là địa phương mở đầu hành trình "Gieo mầm tri thức" năm nay.

Đây là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nơi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng học tập luôn được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.

Theo ông Hùng, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận luôn xác định công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, là trách nhiệm và tình cảm mà tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị trân trọng gìn giữ.

Từ năm 2018 đến nay, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận đã đồng hành cùng chương trình "Gieo mầm tri thức", mang học bổng đến với học sinh ở nhiều vùng miền trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Qua 9 năm thực hiện, chương trình đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 12,52 tỉ đồng.

Gửi lời động viên đến các em học sinh, ông Hùng mong muốn các em luôn giữ niềm tin, nghị lực và không ngừng nỗ lực trên con đường học tập, bởi hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản ngăn các em vươn tới ước mơ.

"Chúng tôi mong rằng những chiếc xe đạp sẽ giúp con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn. Những chiếc ba lô sẽ cùng các em mang theo sách vở, kiến thức và cả những ước mơ, để mỗi ngày đến trường là một ngày các em tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp mà mình hằng mong ước", ông Hùng chia sẻ.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Nghệ An trao 100 ba lô cho học sinh xã Nghĩa Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Hùng cũng cho rằng để chương trình "Gieo mầm tri thức" duy trì và lan tỏa suốt 9 năm qua, không thể thiếu sự phối hợp, đồng hành của Báo Tuổi Trẻ, các cấp chính quyền, tổ chức Đoàn, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan.

"Đối với chúng tôi, giá trị lớn nhất của hành trình 'Gieo mầm tri thức' không chỉ nằm ở số lượng học bổng hay giá trị tài trợ, mà chính là niềm vui, nụ cười và hy vọng ánh lên trong đôi mắt các em khi nhận được sự quan tâm, động viên của cộng đồng", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Phạm Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn - đánh giá cao sự đồng hành của Báo Tuổi Trẻ và Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những học sinh còn nhiều thiệt thòi.

Theo ông Kiên, những hoạt động thiết thực như chương trình hôm nay góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ tương lai.

Ông mong muốn các em học sinh nhận học bổng trân trọng tình cảm của các đơn vị tài trợ, biến sự quan tâm này thành động lực để nỗ lực nhiều hơn trong học tập và cuộc sống.

"Tôi mong các em luôn giữ vững niềm tin, ý chí, không ngừng phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình", ông Kiên nhắn nhủ.

Tiếp tục trao 600 suất học bổng tại 3 tỉnh Sau Nghệ An, chương trình "Gieo mầm tri thức" sẽ tiếp tục trao 600 suất học bổng cho học sinh tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh và Lạng Sơn, với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tiếp tục tài trợ chương trình 800 suất học bổng, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Sau 9 năm triển khai, "Gieo mầm tri thức" đã trao 6.165 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 12,52 tỉ đồng, góp phần tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, có thêm điều kiện đến trường.

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho các em học sinh xã Nghĩa Đàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Anh Hồ Phúc Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, trao học bổng cho các em học sinh xã Nghĩa Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Phạm Chí Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn, Nghệ An - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Các đại biểu trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Lớp cao cấp lý luận chính trị K76. B05-B06 tại TP.HCM đã tới dự chương trình và trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết trị giá 240 triệu đồng cho người dân xã Nghĩa Đàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau Nghệ An, chương trình "Gieo mầm tri thức" sẽ tiếp tục trao 600 suất học bổng cho học sinh tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh và Lạng Sơn, với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Lê Thị Hoa và cháu nội Lê Trần Bảo Hân nhận xe đạp mới - Ảnh: DOÃN HÒA

'Gieo mầm tri thức' đến với trẻ nghèo Cao Bằng 200 phần quà từ chương trình học bổng 'Gieo mầm tri thức' đã đến với học sinh vượt khó học tốt tại Cao Bằng trong buổi lễ do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hôm 21-3.



