Những chiếc xe đạp chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh nghèo xứ Nghệ

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho học sinh xã Đại Đồng, Nghệ An sáng 9-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 9-11, tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích khá, giỏi trong học tập.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm một chiếc xe đạp và dụng cụ học tập, do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ.

Tham dự chương trình có ông Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bà Chu Thị Thắm - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank chi nhánh Phú Nhuận; anh Nguyễn Mạnh Phong - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, ông Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng.

Ước mơ của những đứa trẻ vượt khó

Trong số những học sinh được nhận học bổng, câu chuyện của em Nguyễn Minh Bảo - 12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thanh Ngọc - khiến nhiều người xúc động.

Đến dự lễ trao học bổng cùng cháu, bà Lê Thị Hòe (66 tuổi) không giấu được niềm vui khi biết ước mong có một chiếc xe đạp để đến trường của Bảo thành hiện thực.

Bảo vừa lọt lòng thì cha qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ em sau đó để con lại cho bà ngoại chăm sóc, một mình vào miền Nam làm công nhân kiếm sống. Từ đó, hai vợ chồng bà Hòe tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, trở thành chỗ dựa chính của đứa cháu ngoại.

Cuộc sống gia đình không dư dả, mọi khoản chi tiêu đều phải chắt chiu. Với Bảo, việc có một chiếc xe đạp riêng để đi học là mong ước từ lâu nhưng chưa thể thực hiện.

"Cháu thích có xe đạp để tự đi học, đỡ phải nhờ người khác đưa đón. Nay được nhận học bổng, có xe đạp mới, bà rất mừng", bà Hòe chia sẻ.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Quế (51 tuổi) đội mưa đưa con gái Phan Thị Phước, học sinh lớp 8, đến nhận học bổng. Hoàn cảnh gia đình bà Quế cũng nhiều nỗi lo toan.

Em Nguyễn Minh Bảo cùng bà ngoại nhận xe đạp mới - Ảnh: DOÃN HÒA

Phước sinh non khi mới 7 tháng tuổi, sức khỏe yếu, mắc bệnh rối loạn dạ dày. Anh trai em năm nay đã 18 tuổi nhưng cũng không được minh mẫn như những người bình thường. Trong gia đình có 5 người, bà Quế là lao động chính, phải làm đủ thứ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con.

Những ngày có việc, bà đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Thu nhập bấp bênh khiến việc lo cho các con ăn học luôn là gánh nặng.

Bởi vậy, chiếc xe đạp cùng bộ dụng cụ học tập được trao tặng lần này có ý nghĩa thiết thực với Phước. Món quà không chỉ giúp em có phương tiện đến trường thuận tiện hơn, mà còn phần nào san sẻ khó khăn với người mẹ tảo tần.

"Có xe đạp mới, đường đến trường của con sẽ đỡ vất vả hơn. Gia đình khó khăn nên những món quà như thế này rất quý", bà Quế xúc động nói.

Không chỉ riêng Bảo hay Phước, phía sau mỗi suất học bổng được trao là một hoàn cảnh khác nhau. Có em thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, có em lớn lên trong gia đình nghèo khó, có em phải vượt qua những thiệt thòi về sức khỏe.

Nhưng điểm chung ở các em là nghị lực vượt khó, tinh thần ham học và khát vọng được tiếp tục đến trường.

Gieo những hạt mầm tri thức từ sự sẻ chia

Phát biểu tại chương trình, ông Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng - cho biết vùng đất Thanh Chương trước đây, nay là xã Đại Đồng, vốn còn nhiều khó khăn. Cuộc sống người dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, sản xuất và sinh kế còn nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, truyền thống hiếu học vẫn luôn được người dân địa phương gìn giữ, nhiều học sinh dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn vẫn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Theo ông Nhã, những suất học bổng được trao lần này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với học sinh và gia đình.

"Sự quan tâm, đồng hành của báo Tuổi Trẻ, Tỉnh Đoàn Nghệ An và nhà tài trợ giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ", ông Nhã nói.

Bà Chu Thị Thắm Bà - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank chi nhánh Phú Nhuận - gửi gắm niềm tin vào các em học sinh nhận học bổng sẽ vượt lên nghịch cảnh, học giỏi - Ảnh: DOÃN HÒA



Đại diện đơn vị tài trợ, bà Chu Thị Thắm - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank chi nhánh Phú Nhuận - chia sẻ bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn quan tâm triển khai các chương trình an sinh xã hội, trong đó có hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Bà Thắm gửi gắm những suất học bổng sẽ tiếp thêm động lực để các em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những người có ích, góp sức xây dựng quê hương trong tương lai.

1,6 tỉ đồng tiếp sức học sinh đến trường Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tiếp tục tài trợ chương trình 800 suất học bổng, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Sau lễ trao học bổng tại xã Đại Đồng, ngày 10-11 chương trình tiếp tục trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng cộng, chương trình tại Nghệ An trao 200 suất học bổng, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. "Gieo mầm tri thức" sẽ tiếp tục trao 600 suất học bổng cho học sinh tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh và Lạng Sơn. Tính đến nay, sau 9 năm triển khai, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 12,52 tỉ đồng, góp phần tiếp sức cho học sinh ở những vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện đến trường. "Gieo mầm tri thức" là một trong những hoạt động thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Trải qua 38 năm, chương trình đã thực hiện 639 hoạt động, huy động tổng nguồn lực hơn 464 tỉ đồng, tiếp sức cho khoảng 77.858 học sinh, sinh viên trên cả nước.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm một chiếc xe đạp và dụng cụ học tập, do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ - Ảnh: DOÃN HÒA

Anh Nguyễn Mạnh Phong - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng trao học bổng cho học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Chu Thị Thắm - Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Agribank chi nhánh Phú Nhuận - gửi gắm những suất học bổng hôm nay là động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập - Ảnh: DOÃN HÒA



Đại diện Agribank Chi nhánh Phú Nhuận và ông Trần Thanh Nga - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau lễ trao học bổng tại xã Đại Đồng, ngày 10-11, chương trình tiếp tục trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng cộng, chương trình tại Nghệ An trao 200 suất học bổng, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Đường đến trường của các em học sinh xã Đại Đồng, Nghệ An sẽ bớt khó nhọc hơn - Ảnh: DOÃN HÒA