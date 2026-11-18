100 học sinh ở xã Khe Sanh nhận học bổng là xe đạp và dụng cụ học tập - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 18-11, khoảnh sân trước hội trường UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) rộn ràng hẳn lên khi từng tốp học sinh dắt những chiếc xe đạp mới ra về. Trước đó, 100 chiếc xe còn bọc giấy bảo vệ được xếp thành hàng dài dọc hành lang, chờ trao tận tay các em.

Rơi lệ khi cháu nội nhận được chiếc xe đạp mới

Trong bộ đồng phục học sinh, khăn quàng đỏ trên cổ, nhiều em vừa dắt xe vừa cười tươi, chiếc ba lô mới đặt gọn trong giỏ xe. Phụ huynh đi bên cạnh cũng hớn hở không kém.

Trong số các em nhận học bổng có Nguyễn Tuyết Linh, học sinh lớp 9.

Bà Lê Thị Mến (70 tuổi), bà của Linh, kể ba em mất từ năm 2017, Linh ở với bà. Bà bị tai biến mấy năm nay, ông cũng đau ốm nên khó khăn trong lo việc học hành cho cháu.

"Cháu đi học có khi đi xe thồ, có khi nhờ người ta chở, thỉnh thoảng phải đi bộ. Được tặng chiếc xe đạp thì cháu đi học dễ dàng hơn, chủ động hơn. Tôi rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là cháu Linh" - bà Mến nói.

Với em Trần Thùy Chi, học sinh lớp 5A3 Trường tiểu học Khe Sanh, mỗi ngày đi học cũng bắt đầu từ rất sớm. Mẹ em đi làm xa nên 5h30 sáng đã đánh thức các con dậy chuẩn bị đồ đi học, chở em tới trường rồi mới vào làm việc cách nhà 30km.

"Em rất vui vì có một phương tiện để tự đi đến trường, không cần nhờ vả, mẹ cũng đỡ vất vả hơn" - Chi nói. Cô bé hứa có xe rồi sẽ tự mình đến trường và cố gắng học thật giỏi để mẹ bớt nhọc nhằn.

Các đại biểu trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Khe Sanh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Giúp sức để các học sinh chạm đến ước mơ

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Agribank Chi nhánh Hướng Hóa tặng thêm 100 áo mưa cho các em. Tổng giá trị chương trình tại Quảng Trị hơn 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết những năm qua, đồng hành cùng Agribank Chi nhánh Phú Nhuận, báo đã có dịp đến với nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao như Khe Sanh.

Báo cũng đã chứng kiến và đưa lên mặt báo rất nhiều câu chuyện về những học sinh nghèo cố gắng vươn lên, bước tiếp hành trình đến trường để chạm đến ước mơ của mình.

"Những phần quà như xe đạp, ba lô hay túi sách chỉ là một phần nhỏ về vật chất. Điều lớn hơn cả mà chúng tôi mong muốn trao gửi tới các em là niềm tin, niềm hy vọng để các em vững bước trên con đường phía trước" - nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Theo bà, dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, ước mơ đến trường cũng như những mầm tri thức trên khắp các vùng miền của Tổ quốc sẽ tiếp tục được vun đắp.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao xe đạp cho một học sinh tại chương trình học bổng "Gieo mầm tri thức" ở xã Khe Sanh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank Chi nhánh Phú Nhuận - cho biết đây là năm thứ năm đơn vị thực hiện chương trình "Gieo mầm tri thức" tại Quảng Trị, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, nơi nhiều học sinh có con đường đến trường còn lắm vất vả.

"Phía sau mỗi thành tích học tập là sự nỗ lực không ngừng của các em, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ và sự tận tâm dìu dắt của thầy cô.

Vì vậy, mỗi suất học bổng trao hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập" - ông Hóa chia sẻ.

Ông Hóa cho biết những năm tới, Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong các chương trình an sinh xã hội, với phương châm "ở đâu có học sinh khó khăn, ở đó có chương trình học bổng Gieo mầm tri thức".

Ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Nhuận - cho hay sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ tiếp sức học sinh khó khăn vào các năm tới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bà Nguyễn Triều Thương - Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh - đánh giá đây là món quà hết sức ý nghĩa, là sự cổ vũ, động viên quá trình học tập chăm chỉ, miệt mài, vượt khó của học sinh trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Triều Thương - Bí thư Đảng ủy xã Khe Sanh - bộc bạch đây là món quà ý nghĩa để các em đến trường - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo ban tổ chức, trước Quảng Trị, chương trình đã trao 200 suất học bổng cho học sinh tỉnh Nghệ An. Sau Quảng Trị, chương trình sẽ trao tiếp 400 suất cho học sinh Tây Ninh và Lạng Sơn.

Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ 800 suất học bổng "Gieo mầm tri thức", trị giá 1,6 tỉ đồng. Sau 9 năm, chương trình đã trao 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,52 tỉ đồng.

"Gieo mầm tri thức" nằm trong chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Sau 38 năm, "Vì ngày mai phát triển" đã thực hiện 640 chương trình, huy động hơn 464 tỉ đồng, tiếp sức 77.858 học sinh, sinh viên đến trường.

Ngày 19-11, chương trình trao tiếp 100 suất học bổng cho học sinh xã Diên Sanh. Agribank Chi nhánh Hải Lăng tặng thêm 500 quyển tập.

Ông Nguyễn Văn Siêu - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hướng Hóa - trao bảng tượng trưng tặng 100 áo mưa cho đại diện ban tổ chức - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Lê Thắng Cần - kế toán trưởng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM - trao quà cho các học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Anh Đinh Trung Hiếu - Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị - trao quà - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ban tổ chức trao 100 học bổng Gieo mầm tri thức đến học sinh xã Khe Sanh - Ảnh: HOÀNG TÁO