100 xe đạp tiếp sức học sinh khó khăn ở TP.HCM đến trường

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao xe đạp và quà đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Tân (TP.HCM) - Ảnh: K.A

Ngày 12-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp UBND xã Thường Tân tổ chức trao 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn.

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động Công ty TNHH He Chun Logistics tài trợ. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,8 triệu đồng.

Ngoài xe đạp, các em còn nhận phần quà dinh dưỡng trị giá 720.000 đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ.

Những phần quà góp phần giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc đi lại, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện đến trường.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng với thế hệ tương lai.

Theo ông Nhựt, 100 chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình trao xe đạp và quà đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Tân (TP.HCM) - Ảnh: K.A

Hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng", hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) và 50 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (15-1-1977 - 15-1-2027). Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong tháng 10 và 11-2026, đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn tại Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hải Phòng và TP.HCM với tổng kinh phí 843 triệu đồng. Ngoài 200 xe đạp trao cho học sinh tại TP.HCM và Hải Phòng, chương trình còn hỗ trợ 20 gói sinh kế cho các hộ khó khăn tại Lạng Sơn. Mỗi gói trị giá 15 triệu đồng, gồm con giống và các hỗ trợ cần thiết để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống. Tại Hà Tĩnh, chương trình trao 350 túi sơ cấp cứu cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Hoạt động nhằm trang bị phương tiện sơ cứu ban đầu, giúp ngư dân chủ động xử trí các tình huống sức khỏe trong quá trình lao động trên biển.