Đôi chân không mệt mỏi của Hồ Nguyễn La Phi trên đường đến trường - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ở xã Khe Sanh và xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị, có hai học sinh mỗi ngày đều đi bộ hơn 2km đến trường. Hoàn cảnh mỗi em một khác, nhưng đều giống nhau ở đôi chân bé nhỏ và một ước mong rất giản dị.

Đôi chân đi bộ đến trường và giấc mơ sân cỏ

Từ nhỏ, mẹ của em Hồ Nguyễn La Phi đã bỏ đi. Em và em gái sống với bố ở bản Vân Kiều thuộc xã vùng núi Khe Sanh. Bố hay làm ăn ở các tỉnh xa, hai anh em chủ yếu nương tựa vào nhau. Cách đây 4 năm, bố lấy vợ là Rơ Châm H’Blai, người Ja Rai, là mẹ kế của hai anh em hiện nay.

Phi là học sinh lớp 9A2 Trường THCS Khe Sanh. Ngày nào em cũng đi bộ đến trường, hơn 2km đường làng rải đá, hai bên cây cối um tùm. Hiếm hoi lắm bố ở nhà mới chở em đi học.

Những ngày mưa, nhiều đoạn đường ngập nước, trơn và dốc.

“Trời nắng đi học rất mệt. Còn trời mưa đỡ hơn, nhưng đường hơi khó đi. Nếu đi học trời mưa to thì quần áo, sách vở bị ướt áo mưa cũng không ngăn được nước ướt vào người, sách vở”, Phi kể.

Chị Rơ Châm H’Blai còn nhớ rất rõ những buổi con đi học về giữa trời mưa: “Mưa vẫn đi bộ, nắng vẫn đi bộ. Có hàng xóm đi ngang thấy thì cho con đi nhờ một hai lần. Mưa về nhà ướt hết quần áo”.

Nhưng đường xa không làm em chùn bước. Vào lớp, Phi chăm chú nghe giảng và giơ tay phát biểu xây dựng bài. Thầy Lê Văn Tý, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2, nói em là học sinh ngoan, luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bốn năm liền, Phi đều đạt học sinh khá.

Cậu học trò mong một chiếc xe đạp để đến trường thuận lợi hơn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều về, em đi qua khoảng sân đất đỏ để vào ngôi nhà sàn còn mộc mạc, tường tô tạm bợ. Em cất cặp rồi ngồi nhặt rau cùng mẹ, xong bữa lại ngồi xổm rửa chồng bát. Khi việc nhà đã xong, em mới ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kê sát tường để mở sách ra học bài.

Giữa những nhọc nhằn ấy, Phi vẫn nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Em mê bóng đá từ nhỏ, và gia đình, bạn bè đều ủng hộ ước mơ đó.

Nhưng điều em mong trước mắt lại giản dị hơn nhiều. “Em cũng muốn có một chiếc xe đạp để đi học. Nếu có xe đạp thì em đi học thuận lợi hơn”, Phi nói.

Thầy Tý cũng chung mong muốn ấy: “Nếu được hỗ trợ cho em một chiếc xe đạp thì quá tốt, bởi hoàn cảnh của em đi học ở trường rất xa, bố mẹ thì chưa đưa đón được”.

Chiếc xe đạp cũ mẹ chưa đủ tiền mua

Chung hoàn cảnh, em Hoàng Lê Hoài An, học sinh lớp 4A2 Trường TH&THCS số 1 Diên Sanh, xã Diên Sanh, cũng đi bộ đến lớp mỗi ngày. Hơn 2km với người lớn là một đoạn ngắn, nhưng với cô bé lớp 4 thì đó là cả một chặng đường dài.

Bố mất khi An mới 5 tuổi. Từ năm 2023, hai mẹ con về ở nhờ nhà dì, em gái của mẹ, sau những năm sống ở xã biên giới A Dơi. Mẹ em là chị Lê Thị Minh Hiền, 48 tuổi, buôn bán tạp hóa giúp dì và nhận sửa quần áo bằng chiếc máy may nhỏ để kiếm thêm chút thu nhập.

Ngày nắng, An đi cùng chị em họ hoặc bạn bè, đôi khi được hàng xóm thấy đi bộ thì chở giúp. Ngày mưa, mẹ phải tạm nghỉ bán hàng để chở em đến trường.

“Những ngày nắng, con đến trường cảm thấy khá mệt và nóng. Còn những lúc trời mưa thì con thấy cũng buồn vì mẹ phải tạm ngừng bán hàng để chở con đi”, An nói.

Chị Hiền kể mỗi lần đi học về, con lại than với mẹ: “Mẹ ơi, mệt lắm mẹ ạ”.

Hoài An đi bộ đến trường mỗi buổi sáng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Dù vậy, An vẫn là một học sinh ngoan. Cô Văn Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm, cho biết năm lớp 3 em đạt học sinh xuất sắc, các môn đều hoàn thành tốt, năng lực và phẩm chất cũng đều tốt. “Đặc biệt bạn có tính cách vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp”, cô Trang nói.

Về đến nhà, An lại phụ mẹ nhặt rau và quét sân. Trong lòng em chỉ có một ước muốn: “Con muốn có chiếc xe đạp để thay cho đôi bàn chân đi đến trường. Nếu có xe đạp con sẽ suôn sẻ hơn, không cần làm phiền người khác nữa”.

Đó cũng là điều chị Hiền vẫn hằng mong. Gia đình từng định mua một chiếc xe đạp cũ cho em đi học nhưng chưa đủ tài chính. Vì thế khi hay tin, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tặng xe đạp từ học bổng “Gieo mầm tri thức”, hai mẹ con đã rất vui.

Cô Trang tin rằng khi có xe, An sẽ phấn khởi và tự chủ hơn, tự đi và tự về một cách chủ động.

Với Hồ Nguyễn La Phi và Hoàng Lê Hoài An, chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện. Nó là quãng đường được rút ngắn, là trang sách khô ráo trong những ngày mưa và là bữa bán hàng mẹ không phải nghỉ nữa. Còn với cậu học trò mơ làm cầu thủ, đó có thể là vòng quay đầu tiên trên con đường dài phía trước.

Trong 2 ngày 18 và 19-11, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao học bổng “Gieo mầm tri thức” cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của xã Khe Sanh và Diên Sanh. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra Agribank chi nhánh Hướng Hóa hỗ trợ thêm 100 áo mưa cho học sinh. Tổng giá trị chương trình tại tỉnh Quảng Trị hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ.