100 học sinh xã Diên Sanh nhận xe đạp để đến trường - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 19-11, tại Trường TH&THCS số 1 Diên Sanh (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị trao 100 suất học bổng "Gieo mầm tri thức" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực khá, giỏi. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm một chiếc xe đạp và dụng cụ học tập, do Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ; Agribank chi nhánh Hải Lăng (Quảng Trị) tặng thêm 500 quyển tập.

Rộn ràng sân trường bên chiếc xe đạp mới

Lễ trao vừa xong, sân trường rộn ràng hẳn lên. Những hàng xe đạp mới màu trắng xanh xếp dài dưới mái hiên, khung xe còn quấn giấy bìa, yên xe vẫn bọc ni lông. Trong giỏ mỗi chiếc xe là một túi quà in logo báo Tuổi Trẻ.

Các em học sinh trong áo trắng, khăn quàng đỏ hớn hở cười nói bên cạnh chiếc xe của mình. Có em ngắm mãi chiếc xe mới...

Phía sau, từng tốp học sinh vẫn xếp hàng chờ nhận quà, đoàn viên thanh niên áo xanh tất bật hướng dẫn các em. Nhiều phụ huynh chạy xe máy đến đón con, giúp con dắt xe ra cổng. Một người mẹ đeo trên vai chiếc ba lô mới của con, cười tươi bên cậu con trai đang ôm túi quà.

Em Lê Thị Thủy, học sinh lớp 9A3 Trường TH&THCS số 2 Diên Sanh, dắt chiếc xe mới mà mừng ra mặt. Nhiều năm nay, ngày nào Thủy cũng nhờ ông ngoại chở đi học. Ông đã ngót 80 tuổi, nên những hôm trời mưa hay nắng gắt, em thương ông mà cũng lo cho ông.

"Ông già rồi, trời mưa ông chở em đi học rất vất vả, em sợ lắm. Giờ có chiếc xe đạp, em tự đạp từ nhà tới trường được, ông sẽ đỡ vất vả hơn", Thủy nói.

Ông Lê Thắng Cần - Kế toán trưởng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, người con Diên Sanh - trao tận tay phần quà cho học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chị Lê Thị Thúy (ngụ thôn Thiện Tây, xã Diên Sanh) chở con đến nhận học bổng. Theo chị, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Chồng chị bị bại liệt hai chân nên chỉ ở nhà. Chị vẫn ra đồng đều đặn, dù sức khỏe không tốt và đã phải mổ hai, ba lần.

"Lẽ ra tôi làm muộn thêm chút nữa, nhưng phải về sớm. Mất thời gian công việc để chở cháu đi học, rồi lại chở cháu về", chị Thúy kể.

Có chiếc xe đạp, chị mừng vì con có thể tự đến trường. "Giờ có chiếc xe đạp, cháu lớn lên tự đạp đi học được thì mẹ đỡ việc đưa đón, có thời gian đi làm thêm", chị chia sẻ.

Các đại biểu trao xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh hiếu học - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trao cơ hội đến trường là trao cơ hội đổi đời

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho hay những chiếc xe đạp sẽ đồng hành cùng các em trên con đường hướng tới tương lai - Ảnh: HOÀNG TÁO

“Tôi tin rằng báo Tuổi Trẻ cùng các chương trình an sinh của Agribank sẽ tiếp tục phát triển và đồng hành cùng các em trên con đường gieo trồng tri thức. Tôi xin chúc các em học sinh ở đây luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có thêm những chiếc xe đạp để đồng hành cùng các em trên con đường hướng tới tương lai”, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho hay.

Bà Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị - nhấn mạnh trao cơ hội đến trường chính là trao cơ hội đổi đời cho các em. "Nhiều năm qua, báo Tuổi Trẻ luôn miệt mài trên hành trình của chương trình Vì ngày mai phát triển, kết nối những tấm lòng vì cộng đồng đến với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước", bà Thu nói.

Theo bà, sự đồng hành của Agribank giúp các em bớt khó khăn trên đường đến trường, có thêm động lực học tập và cơ hội lập nghiệp tốt hơn sau này.

Bà Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn - tặng quà, chung vui cùng các em học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận - cho biết từ năm 2018, chi nhánh đã đồng hành cùng chương trình "Gieo mầm tri thức". Năm nay là năm thứ 5 chương trình về với Quảng Trị. "Phía sau mỗi thành tích học tập là sự nỗ lực không ngừng của các em, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ và sự tận tâm dìu dắt của thầy cô.

Vì vậy mỗi suất học bổng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập", ông Hóa nói.

Năm 2026, chi nhánh tài trợ 800 suất, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh và Lạng Sơn.

Ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận - trao quà tặng học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Lê Thắng Cần - Kế toán trưởng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM - là người con của Diên Sanh. "Mảnh đất quê hương Diên Sanh đã cho tôi nghị lực, ước mơ và khát khao học tập", ông xúc động khi về quê dự lễ. Theo ông Cần, Diên Sanh ngày càng phát triển, có cảng Mỹ Thủy và các khu công nghiệp đang đầu tư vào, mở ra cơ hội để các em học tập rồi trở về phục vụ quê hương.

Ông Trương Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Sanh - cho biết xã đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. "Thời gian qua, xã đã có những khoản đầu tư ban đầu cho các trường, nhưng phần lớn tập trung vào cơ sở vật chất. Còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Những phần hỗ trợ hôm nay có thể chưa lớn về vật chất nhưng rất có ý nghĩa về tinh thần", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM - tặng quà các em học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trước đó ngày 18-11, chương trình đã trao 100 suất học bổng cho học sinh xã Khe Sanh. Tổng giá trị chương trình tại Quảng Trị hơn 400 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, sau 9 năm, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,52 tỉ đồng. Đây là một nhánh của chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988.

Ông Trương Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Sanh - trao quà cho các em học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Agribank chi nhánh Phú Nhuận đồng hành cùng chương trình “Gieo mầm tri thức” từ năm 2018 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sau 9 năm, chương trình đã trao 6.100 suất học bổng, tổng trị giá hơn 12,5 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Năm 2026, chi nhánh tài trợ 800 suất, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh và Lạng Sơn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đây là năm thứ 5 chương trình về Quảng Trị, mang lại phương tiện đến trường tốt hơn cho các em - Ảnh: HOÀNG TÁO