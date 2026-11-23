Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và vinh danh 80 gương nhân ái tiêu biểu trên toàn quốc - Ảnh: NAM TRẦN



Những tấm gương được tôn vinh dịp này không chỉ ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho hoạt động nhân đạo, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại úy công an đỡ đầu 25 học sinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (bên trái) và bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trao tặng quà và kỷ niệm chương cho gương nhân ái tiêu biểu năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong số 80 gương nhân ái được tôn vinh, câu chuyện về Đại úy Cà Văn Minh (33 tuổi, dân tộc Thái), người sáng lập mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an", khiến nhiều người xúc động.

Mô hình "Nuôi em Công an" xuất phát từ một lần anh Minh chứng kiến cảnh 6 đứa trẻ nương tựa vào nhau trong căn nhà trống giữa núi rừng, sau khi bố mất, mẹ bỏ đi. Khoảnh khắc bé gái 5 tuổi tự pha mì tôm, đút cho em trai 2 tuổi ăn khiến người chiến sĩ trẻ trăn trở.

Sau chuyến đi ấy, tháng 7-2022, mô hình "Nuôi em Công an" ra đời. Mô hình đã đỡ đầu 25 học sinh tại 4 xã Pa Ham, Nậm Nèn, Si Pa Phìn và Tuần Giáo (Điện Biên), trong đó có 12 em mồ côi, không nơi nương tựa. Các em được hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo ấm, học bổng và chi phí khi đau ốm.

Kinh phí hoạt động được anh trích từ tiền lương, tiết kiệm gia đình và sự chung tay của đồng đội. Anh không nhận tiền mặt từ bên ngoài để bảo đảm minh bạch.

Tại buổi lễ, anh Minh bày tỏ mong muốn mô hình được nhân rộng, tiếp tục trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao kỷ niệm chương cho anh Phạm Quốc Việt - Gương nhân ái chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sự sống - Ảnh: NAM TRẦN

Đội sơ cứu miễn phí với nguyên tắc "không bỏ rơi"

Cũng là một trong 80 gương nhân ái tiêu biểu được tôn vinh, anh Phạm Quốc Việt, người sáng lập kiêm đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel Hà Nội, suốt 7 năm qua đã bền bỉ với mô hình cứu hộ, hỗ trợ sơ cấp cứu và phổ cập kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng.

"Tôi từng là người bị tai nạn và bị bỏ lại trên đường khoảng 15 phút mà không có ai trợ giúp. Vì vậy, tôi không muốn bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh giống mình", anh Việt chia sẻ.

FAS Angel Hà Nội được thành lập từ tháng 9-2019. Tên gọi FAS Angel được ghép từ FAS, viết tắt của First Aid Support (hỗ trợ sơ cứu ban đầu), và Angel (thiên thần), với ý nghĩa những người sẵn sàng xuất hiện kịp thời, giúp đỡ người gặp nạn.

Đội hoạt động theo nguyên tắc "5 không": không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không tranh cãi và không phán xét. Trong đó, "không bỏ rơi ai cả" là tôn chỉ xuyên suốt hoạt động của các thành viên.

Không chỉ tham gia cứu hộ, hỗ trợ sơ cấp cứu miễn phí, FAS Angel còn tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng sơ cứu cho cộng đồng. Theo anh Việt, việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu cơ bản sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân, đồng thời có thể hỗ trợ người khác khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Từ hành trình vượt ung thư đến sẻ chia với bệnh nhi

Từ hành trình là bệnh nhân ung thư, chị Hoàng Thị Diệu Thuần (32 tuổi, quê Quỳ Hợp, Nghệ An), đã trở thành người sáng lập và Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng quà và kỷ niệm chương cho chị Hoàng Thị Diệu Thuần và các tấm gương nhân ái tiêu biểu - Ảnh: NAM TRẦN

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về hành trình của mình, chị Thuần cho hay năm 2005, khi còn nhỏ, chị được chẩn đoán mắc ung thư máu. Sau 7 năm kiên trì điều trị, chị may mắn khỏi bệnh nhờ ca ghép tủy thành công.

"Sau điều trị, tôi vẫn thường xuyên quay trở lại bệnh viện. Những tháng ngày điều trị đã giúp tôi thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà bệnh nhi ung thư và gia đình phải trải qua. Từ đó, tôi mong muốn làm điều gì đó để tiếp thêm động lực cho những em nhỏ đang chiến đấu với căn bệnh này", chị Thuần chia sẻ.

Chị bắt đầu gây quỹ từ thiện từ việc xuất bản các cuốn sách của mình, dành nguồn thu để hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động ban đầu, chị từng bước xây dựng Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, kết nối các nguồn lực xã hội để đồng hành cùng bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, mạng lưới còn triển khai nhiều hoạt động tạo sinh kế cho người bệnh và thân nhân, góp phần tăng nguồn lực duy trì quỹ hỗ trợ.

Đặc biệt, Trạm tóc ước mơ do Diệu Thuần sáng lập đang đều đặn trao tặng tóc giả cho các bệnh nhi ung thư mỗi tuần. Những bộ tóc không chỉ giúp các em tự tin hơn khi ngoại hình thay đổi do quá trình điều trị, mà còn là món quà tinh thần, tiếp thêm niềm vui và nghị lực trong cuộc sống.

Chị Thuần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong 80 gương nhân ái tiêu biểu. Chị hy vọng các hoạt động thiện nguyện sẽ tiếp tục được lan tỏa, qua đó có thêm nhiều bệnh nhi ung thư được hỗ trợ, tiếp sức trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.