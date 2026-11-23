Lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước của mỗi người dân hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: YẾN TRINH

Những ca từ trong ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" đang được nhiều bạn trẻ sử dụng làm nhạc nền cho các video, bài đăng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Sắc cờ đỏ thắm từ góc phòng trọ đến khắp phố phường

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM rợp sắc cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: NGỌC SANG - YẾN TRINH

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc tuyến phố thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. Giữa dòng người tham quan, nhiều bạn trẻ dừng chân chụp ảnh, chọn góc có lá cờ làm phông nền.

Nguyễn Xuân Kiệt (22 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) kể ở phòng trọ, Kiệt đã tự tay treo một lá cờ bên cửa sổ.

"Ở quê, ba mẹ tôi vẫn thường treo cờ trước nhà vào mỗi dịp lễ Quốc khánh hay Tết Nguyên đán nên từ nhỏ tôi đã thích nhìn ngắm hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh. Lên thành phố ở trọ, tôi cũng muốn treo một lá cờ bên cửa sổ phòng để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11", Kiệt chia sẻ.

Mỗi lần nhìn thấy lá cờ, Kiệt lại cảm thấy vui và tự hào, xen lẫn cảm giác gần gũi, nhớ về quê nhà.

Kiệt cùng nhóm bạn hào hứng chụp ảnh bên lá cờ đỏ sao vàng, lưu lại khoảnh khắc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: NGỌC SANG

Ở Tây Ninh, Trần Nhật Hào (22 tuổi), đoàn viên khu phố Cây Trắc, phường Gia Lộc, cũng cùng mẹ treo cờ trước nhà dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Hào tâm sự, mỗi lần nhìn lá cờ được treo ngay ngắn trước nhà, Hào đều cảm thấy vui và tự hào, trong lòng cũng thấy bình yên đến lạ.

"Đối với tôi, treo cờ Tổ quốc trong dịp này là một cách thể hiện tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Đây là hành động tuy nhỏ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa. Tôi mong khi nhìn thấy lá cờ trước mỗi ngôi nhà, mọi người sẽ cảm nhận được không khí của ngày lễ đặc biệt này", Hào chia sẻ.

Là đoàn viên, Hào mong muốn bản thân có thể làm gương từ những hành động nhỏ mà ý nghĩa, đồng thời vận động thêm nhiều bạn trẻ cùng hưởng ứng, để mỗi dịp lễ, Tết, sắc cờ đỏ sao vàng lại hiện diện nhiều hơn trên những con phố, trước mỗi ngôi nhà.

Mỗi khi tham gia sự kiện hay đi du lịch, Hào đều dừng lại chụp ảnh mỗi khi bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc - Ảnh: NVCC

Cộng đồng mạng rủ nhau treo cờ, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

"Mọi người ơi, hôm nay hưởng ứng ngày toàn dân treo cờ Tổ quốc đến hết ngày 24-11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) nên hôm nay nhà em cũng treo cờ", chị Phạm Phương (ngụ tại Hưng Yên) chia sẻ trong một clip trên trang cá nhân.

"Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là sắc màu thân thương mà còn là niềm tự hào, là tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm trong trái tim mỗi người con Việt Nam. Một lá cờ nhỏ, một tình yêu lớn. Dù ở đâu, mỗi chúng ta hãy cùng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa, truyền thống dân tộc. Tự hào là người Việt Nam!", chị bày tỏ.

Với từ khóa treo cờ hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) diễn ra cao điểm trong tháng 11, khắp mạng xã hội là sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc cùng với các clip treo cờ, cũng như lời kêu gọi của các khu phố, tổ chức Đoàn… về việc treo cờ.

Theo đó, hình ảnh nhà nhà, người người treo cờ… trở nên thật thân thương và ý nghĩa. Có nhà là ông bà tự tay treo cờ trước cổng, có nhà là bạn trẻ treo ở ban công chung cư.

Nhiều lá cờ Tổ quốc đã được người dân xã Phước Hòa treo trước nhà, tạo nên sắc đỏ rực rỡ trên các tuyến đường, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: NVCC

Trang fanpage của ấp Phước Hòa Sở (xã Phước Hòa, TP.HCM) cũng rộn ràng không khí kêu gọi bà con trong khu vực treo cờ Tổ quốc dịp này với thông điệp gần gũi:

"Cấp ủy - Ban điều hành - Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hòa Sở trân trọng kêu gọi toàn thể bà con nhân dân tích cực hưởng ứng treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-11 đến hết ngày 29-11-2026 tại hộ gia đình, góp phần tạo không khí vui tươi, trang trọng trên các tuyến đường và khu dân cư. Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân".