Chị em phụ nữ xóm Hữu Biệt, xã Kim Liên, Nghệ An cùng gom phế liệu gây quỹ giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xóm - Ảnh: DOÃN HÒA

Việc làm nhỏ nhưng bền bỉ ấy không chỉ giúp sẻ chia gánh nặng với những gia đình nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Những chuyến gom ve chai cuối tuần

Cuối tuần, khi nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc, tại các điểm tập kết phế liệu ở xã Kim Liên, những người phụ nữ lại tất bật với công việc quen thuộc. Người chở đến vài bao bìa giấy, người mang theo những chiếc chai nhựa, lon bia, vỏ hộp đã được phân loại cẩn thận. Tất cả được tập kết, cân đo rồi bán gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện của chi hội.

Tại điểm thu gom ở xóm Hữu Biệt, bà Phạm Thị Thanh (41 tuổi) cùng các chị em trong chi hội lúi húi phân loại từng bao phế liệu. Những chiếc chai nhựa được gom riêng, giấy bìa carton xếp thành từng chồng, còn các loại vật dụng kim loại được để một góc chờ cân bán.

Theo bà Thanh, việc thu gom phế liệu đã trở thành hoạt động quen thuộc của chị em trong xóm. Mỗi gia đình có thể đóng góp ít nhiều tùy điều kiện, người có chai nhựa, người có giấy bìa, có khi là những món đồ cũ không còn sử dụng. Thay vì bỏ đi, chị em giữ lại, mang đến điểm tập kết để góp thêm vào quỹ chung.

Điều khiến bà Thanh và các hội viên vui nhất là từ những thứ tưởng chừng bỏ đi, chị em có thể làm nên việc có ích. Số tiền thu được không chia cho từng người mà được dành để hỗ trợ những hội viên đang gặp khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Từ những chai nhựa, giấy bìa, sắt vụn được chị em phụ nữ gom góp mỗi tháng, các chi hội phụ nữ ở xã Kim Liên (Nghệ An) đã gây dựng nguồn quỹ hàng chục triệu đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ở xóm Nam Hùng, bà Nguyễn Thị Dung cũng đều đặn mang phế liệu đến điểm tập kết của chi hội. Những bao bìa carton, chai nhựa được bà thu gom từ gia đình và vận động thêm người thân, hàng xóm cùng tham gia.

Bà Dung cho biết ban đầu hoạt động chỉ đơn giản là vận động chị em tiết kiệm, tận dụng những vật dụng có thể bán được để gây quỹ. Dần dần, khi thấy nguồn quỹ được sử dụng thiết thực, nhiều người hưởng ứng nhiệt tình hơn.

"Chị em ai cũng có thể tham gia, không cần đóng góp số tiền lớn. Người góp một ít, người góp nhiều, cứ tích lũy dần lại thành nguồn quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn", bà Dung chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom phế liệu, hoạt động còn góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

Món quà được chắt chiu từ phế liệu

Bà Phạm Thị Yến - người phụ nữ đơn thân nuôi đứa con khờ - nhận suất quà từ nguồn quỹ thu gom phế liệu của chị em trong thôn - Ảnh: DOÃN HÒA

Phía sau những bao ve chai, những chồng giấy bìa được cân bán là những câu chuyện đời còn nhiều nhọc nhằn. Với các hội viên khó khăn, món quà từ nguồn quỹ phế liệu không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên, sẻ chia từ những người phụ nữ cùng làng, cùng xóm.

Trong số những người được các chi hội quan tâm hỗ trợ có bà Phạm Thị Yến (50 tuổi). Chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh việc gia đình, nuôi con khờ dại. Cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn, những lúc trái gió trở trời hay công việc không thuận lợi, gánh nặng cơm áo lại càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ.

Không có chồng bên cạnh chia sẻ, bà Yến vừa phải lo toan sinh hoạt hằng ngày, vừa chăm sóc con. Những khoản chi tiêu dù nhỏ cũng phải tính toán, chắt chiu.

Bởi vậy, khi được chi hội phụ nữ đến thăm hỏi, trao quà từ nguồn tiền bán phế liệu, bà không giấu được sự xúc động.

Với bà, món quà không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn cho thấy mình luôn được chị em trong xóm quan tâm, không bị bỏ lại phía sau trong những lúc khó khăn. Sự động viên ấy tiếp thêm cho bà nghị lực để tiếp tục chăm lo cho con và ổn định cuộc sống.

Cũng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, bà Nguyễn Thị Hà (55 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà đau ốm triền miên, mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, việc điều trị kéo dài khiến gia đình phải đối mặt với nhiều áp lực về kinh tế.

Trong nhà, bà Hà trở thành lao động chính, vừa lo kiếm sống, vừa chăm sóc chồng bệnh tật.

Trao đàn gà giống cho chị em phụ nữ xóm Nam Hùng, xã Kim Liên, Nghệ An từ hoạt động thu gom phế liệu - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày tháng xoay xở với công việc mưu sinh và việc chăm chồng khiến cuộc sống của bà Hà thêm vất vả. Trong hoàn cảnh ấy, món quà là đàn gà được trao từ chương trình thu gom phế liệu của thôn mang đến cho bà một hướng hỗ trợ thiết thực.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Liên - cho biết mô hình thu gom phế liệu gây quỹ được các chi hội triển khai bằng cách làm đơn giản, phù hợp với điều kiện của hội viên.

Điểm đáng quý của mô hình là nguồn quỹ được hình thành từ sự tự nguyện, chung tay của đông đảo hội viên và được sử dụng công khai, thiết thực, hướng đến đúng những trường hợp cần giúp đỡ. Tùy từng hoàn cảnh, các chi hội có thể trao tiền, tặng nhu yếu phẩm, con giống, thẻ bảo hiểm y tế hoặc hỗ trợ những phần quà phù hợp với nhu cầu của gia đình.

"Hiệu quả lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số tiền 35 - 40 triệu đồng thu được mỗi tháng mà còn ở sự gắn kết giữa các hội viên. Qua hoạt động này, chị em có thêm cơ hội quan tâm, chia sẻ và giúp nhau vượt qua khó khăn", bà Tâm nói.