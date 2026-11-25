TP.HCM nghiên cứu đẩy mạnh tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ - Ảnh: HỮU DUY

TP.HCM nghiên cứu đẩy mạnh tổ chức giao thông linh hoạt theo tuyến, khung giờ

Theo báo cáo 11 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã rà soát 1.723 điểm phân bố giao thông bất cập, phối hợp giải quyết 1.348 điểm giao thông bất cập (đạt khoảng 78,2%). Còn 375 điểm bất cập tiếp tục theo dõi, chủ yếu liên quan đến phân làn, vị trí quay đầu, điểm mở dải phân cách, chu kỳ đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn.

Công an TP xác định tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điều hành đồng bộ theo tuyến, khu vực dựa trên dữ liệu thực tế.

Cụ thể, từ nay đến hết quý 1-2027, đánh giá hiệu quả từng chốt chỉ huy, điều khiển giao thông hiện hành, điều chuyển lực lượng về những vị trí còn ùn tắc và khu vực nguy cơ cao, hạn chế dàn trải. Điều hòa đồng bộ theo tuyến, cụm tuyến, duy trì tổ tuần tra cơ động tại các khu vực trọng điểm, triển khai đầy đủ phương pháp 3P tại tất cả đội, trạm.

Song song đó, phối hợp Sở Xây dựng phân loại, giải quyết 375 điểm bất cập còn tồn tại, ưu tiên những điểm có thể khắc phục ngay bằng điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, hướng rẽ, vị trí quay đầu, dải phân cách, phân làn theo khung giờ.

Đánh giá hiệu quả các mô hình Green Zone, Green Wave, nghiên cứu mở rộng tại các tuyến Trường Chinh - Cộng Hòa, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, đẩy mạnh tổ chức giao thông linh hoạt theo tuyến, khung giờ...

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương xây dựng sàn dữ liệu thành phố

Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ về việc triển khai các nội dung liên quan đến sàn dữ liệu thành phố, hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Cục C12, Bộ Công an).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an TP chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TP và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung về an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống trong quá trình phối hợp Cục C12 và xuyên suốt quá trình xây dựng, vận hành sàn dữ liệu thành phố. Đồng thời thúc đẩy tiến độ xây dựng kho dữ liệu dùng chung thành phố.

Đối với lĩnh vực dịch vụ công, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP được giao chủ trì triển khai các nội dung liên quan đến Cổng dịch vụ công quốc gia và thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

TP.HCM triển khai dự án cải tạo rạch Bàu Trâu

Rạch Bàu Trâu là một tuyến rạch thoát nước quan trọng tại TP.HCM, chảy từ khu vực quận Tân Phú cũ sang quận 6 cũ và là chi lưu của kênh Tân Hóa - Lò Gốm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

UBND TP.HCM ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 30-10-2026 của HĐND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu (đoạn từ kênh Tân Hóa đến kênh Hiệp Tân), nay được điều chỉnh thành dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu (đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh).

Dự án được thực hiện tại phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, với chiều dài tuyến khoảng 1.066m, tổng mức đầu tư 4.744,210 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2031.

Các hạng mục chính gồm nạo vét, cải tạo rạch; xây dựng kè đứng, đường giao thông và mảng xanh hai bên rạch; hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình qua kênh tại 3 vị trí.

UBND TP chấp thuận tách dự án thành 2 dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.405,204 tỉ đồng và dự án nạo vét, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với sơ bộ tổng mức đầu tư 1.339,006 tỉ đồng cùng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP làm chủ đầu tư.

Cảnh báo tin nhắn mạo danh NAPAS để chiếm đoạt tiền

Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh NAPAS gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

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Nhóm lừa đảo sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, từ yêu cầu khách hàng xác minh bảo mật thẻ tín dụng đến đề nghị đổi điểm thưởng theo chương trình ưu đãi, do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai.

Điểm chung của các thủ đoạn này là dẫn dụ khách hàng truy cập website có tên miền giả mạo NAPAS và cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng. Sau khi đánh cắp được các thông tin này, nhóm lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh đủ tuổi mua

Ảnh minh họa

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Luật nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá và nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá.

Luật đồng thời cũng nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Cùng với đó cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm và các sản phẩm dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi, trừ trường hợp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đáng chú ý luật quy định tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá không bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá.

Luật cũng cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

Công ty của bầu Đức muốn bán thêm 12,7 triệu cổ phiếu để trả nợ

Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch hội đồng quản trị dự kiến huy động 127 tỉ đồng từ cổ đông hiện hữu để trả nợ vay.

Cụ thể, nghị quyết đại hội đồng cổ đông của công ty này đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ tán thành đạt 96,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo phương án được thông qua, HGI dự kiến chào bán tối đa 12,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mệnh giá.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 1.873:127, tức cổ đông sở hữu 1.873 cổ phiếu được quyền mua thêm 127 cổ phiếu mới.

Nếu chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của HGI sẽ tăng từ 1.873 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng.

Toàn bộ 127 tỉ đồng dự kiến huy động được sẽ dùng để trả nợ vay trong năm 2027.

Dự báo thời tiết hôm nay 25-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH