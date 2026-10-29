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12.700 tỉ đồng chỉnh trang rạch Bà Tàng, Bàu Trâu

tác giả
CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

UBND TP.HCM đang đề xuất đầu tư, điều chỉnh hai dự án chỉnh trang rạch Bà Tàng và rạch Bàu Trâu với tổng vốn hơn 12.700 tỉ đồng. Hai dự án có tổng cộng hơn 1.100 trường hợp bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng.

Hơn 1.100 trường hợp nằm trong diện giải tỏa để chỉnh trang rạch Bà Tàng, Bàu Trâu - Ảnh 1.

Rạch Bàu Trâu là một tuyến rạch thoát nước quan trọng tại TP.HCM, chảy từ khu vực quận Tân Phú cũ sang quận 6 cũ và là chi lưu của kênh Tân Hóa - Lò Gốm - Ảnh: TTO

Theo hồ sơ đang được UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp thứ 6 sáng 29-10, dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng có tổng mức đầu tư dự kiến 7.973,761 tỉ đồng, toàn bộ từ ngân sách thành phố.

Dự án nằm tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng, với phạm vi rạch Bà Tàng dài khoảng 4km, từ rạch Bà Lớn đến cống Cầu Sập, dự kiến xây dựng khoảng 6,98km bờ kè hai bên rạch, khoảng 4,5km đường ven rạch rộng 12-23m, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mảng xanh.

Phần giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 21,63ha, có 851 trường hợp bị ảnh hưởng. 

Trong đó, 587 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ và 264 trường hợp giải tỏa một phần.

Việc chỉnh trang rạch Bà Tàng gồm di dời nhà ở nằm trên và dọc theo rạch, nạo vét lòng rạch để tăng khả năng thoát nước, trữ nước, giảm ngập và ô nhiễm. Dự án cũng dự kiến xây bờ kè chống sạt lở, làm đường dọc rạch và mảng xanh.

Tổng vốn của dự án rạch Bà Tàng gồm hơn 5.326 tỉ đồng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hơn 2.002 tỉ đồng xây dựng và các khoản chi phí khác. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2032.

Hơn 1.100 trường hợp nằm trong diện giải tỏa để chỉnh trang rạch Bà Tàng, Bàu Trâu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, trình bày báo cáo thẩm tra 2 dự án sáng 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với rạch Bàu Trâu, TP.HCM đang đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh.

Theo phương án mới, đoạn rạch được nạo vét, cải tạo dài khoảng 1,066km, thay cho phạm vi khoảng 1,517km trong phương án trước đây. Đoạn dọc đường Phan Anh sẽ được đưa vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Anh từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom.

Dự án mới cũng dự kiến làm đường dọc phía phường Phú Thạnh rộng 20m, phía phường Phú Lâm rộng 10m, kết hợp mảng xanh. Cùng với đó là hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cống bao, hào kỹ thuật, chiếu sáng và ba công trình vượt rạch.

Tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh là 4.744,210 tỉ đồng, trong khi tổng mức đầu tư của dự án và hai dự án bồi thường trước đây là 1.343,349 tỉ đồng.

Trong phương án mới, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đưa vào chung dự án, với hơn 3.405 tỉ đồng. Chi phí xây dựng hơn 1.005 tỉ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, các khoản khác và dự phòng.

Phạm vi giải phóng mặt bằng mới khoảng 38.218m², có 312 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, 184 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 128 trường hợp giải tỏa một phần. Riêng phường Phú Lâm có 271 trường hợp, phường Phú Thạnh có 41 trường hợp.

Như vậy, hai dự án rạch Bà Tàng và Bàu Trâu có tổng cộng 1.163 trường hợp bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng, gồm 771 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 392 trường hợp giải tỏa một phần.

Sáng cùng ngày, cả hai dự án đã được ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, trình báo cáo thẩm tra để các đại biểu HĐND TP.HCM xem xét thông qua.

Hơn 1.100 nhà dân trong diện giải tỏa dự án chỉnh trang rạch Bà Tàng, Bàu Trâu - Ảnh 4.Hy vọng cải tạo môi trường kênh Hy Vọng vì được đề xuất đầu tư 2.546 tỉ đồng làm kè, đường hai bên

UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng với tổng vốn 2.546,71 tỉ đồng.

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    Chủ đề: kênh rạch lò gốm HĐND TP. HCM rạch Bà Tàng rạch Bàu Trâu

    Dòng sự kiện: Chỉnh trang đô thị

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