Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), kết quả giám sát công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố trong năm 2026 cho thấy, 100% bệnh viện được giám sát đã treo biển cấm hút thuốc và tổ chức ký cam kết không hút thuốc.
Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, có đến 94,4% bệnh viện ghi nhận mẩu thuốc lá xuất hiện trong khuôn viên, 44,4% ghi nhận hành vi hút thuốc trực tiếp. Đáng chú ý, chỉ có 1/18 bệnh viện đạt đầy đủ 9 tiêu chí bệnh viện không khói thuốc.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 20-11, tại một số bệnh viện ở TP.HCM, tình trạng hút thuốc trong khuôn viên vẫn diễn ra công khai, ngay cả tại những khu vực có biển báo cấm hút thuốc.
Tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), một số người ngồi trên các hàng ghế trong khuôn viên, thản nhiên hút thuốc dù ngay gần đó có bảng thông báo cấm hút thuốc, được đặt ở vị trí dễ quan sát.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Nhiều mẩu tàn thuốc, vỏ bao thuốc lá bị vứt ngay trên nền đất, cho thấy tình trạng hút thuốc không chỉ diễn ra mà còn kéo theo việc xả rác thiếu ý thức trong khuôn viên bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Hà (39 tuổi), có người thân đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM, cho biết việc bắt gặp người hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện khiến bà không khỏi lo ngại.
Việc có người hút thuốc ngay trong khuôn viên khiến những người xung quanh rất khó chịu và lo lắng. Theo bà Hà, điều này không chỉ là trách nhiệm của bệnh viện mà còn cần sự tự giác chấp hành của người bệnh, thân nhân.
Dù biển cấm hút thuốc lá được bố trí tại nhiều nơi nhưng những mẫu tàn thuốc vẫn dễ dàng nhìn thấy trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: NGỌC LÂN
Không chỉ tàn thuốc, những bao thuốc sau khi hút xong cũng bị vứt lung tung, thậm chí có nơi gần khu khám, chữa bệnh - Ảnh: CAM LY
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