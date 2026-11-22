Một người đàn ông tìm chỗ khuất gần gốc cây cổ thụ trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, vừa lướt điện thoại vừa hút thuốc lúc 10h43 ngày 10-7- Ảnh: XUÂN MAI

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), kết quả giám sát công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố trong năm 2026 cho thấy, 100% bệnh viện được giám sát đã treo biển cấm hút thuốc và tổ chức ký cam kết không hút thuốc.

Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, có đến 94,4% bệnh viện ghi nhận mẩu thuốc lá xuất hiện trong khuôn viên, 44,4% ghi nhận hành vi hút thuốc trực tiếp. Đáng chú ý, chỉ có 1/18 bệnh viện đạt đầy đủ 9 tiêu chí bệnh viện không khói thuốc.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 20-11, tại một số bệnh viện ở TP.HCM, tình trạng hút thuốc trong khuôn viên vẫn diễn ra công khai, ngay cả tại những khu vực có biển báo cấm hút thuốc.

Tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), một số người ngồi trên các hàng ghế trong khuôn viên, thản nhiên hút thuốc dù ngay gần đó có bảng thông báo cấm hút thuốc, được đặt ở vị trí dễ quan sát.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nhiều mẩu tàn thuốc, vỏ bao thuốc lá bị vứt ngay trên nền đất, cho thấy tình trạng hút thuốc không chỉ diễn ra mà còn kéo theo việc xả rác thiếu ý thức trong khuôn viên bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Hà (39 tuổi), có người thân đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM, cho biết việc bắt gặp người hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện khiến bà không khỏi lo ngại.



Việc có người hút thuốc ngay trong khuôn viên khiến những người xung quanh rất khó chịu và lo lắng. Theo bà Hà, điều này không chỉ là trách nhiệm của bệnh viện mà còn cần sự tự giác chấp hành của người bệnh, thân nhân.

Mặc kệ biển cấm hút thuốc được bố trí ở gần, người đàn ông vẫn thản nhiên phì phèo thuốc lá trên ghế đá tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - Ảnh: CAM LY

Khu vực ghế đá trong sân Bệnh viện Thống Nhất dễ dàng trở thành nơi để ngồi lại hút thuốc dù nơi này nằm trong khuôn viên bệnh viện - Ảnh: CAM LY

Dưới pano tuyên truyền là ba người đàn ông đang hút thuốc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: NGỌC LÂN

Dù biển cấm hút thuốc lá được bố trí tại nhiều nơi nhưng những mẫu tàn thuốc vẫn dễ dàng nhìn thấy trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: NGỌC LÂN

Không chỉ tàn thuốc, những bao thuốc sau khi hút xong cũng bị vứt lung tung, thậm chí có nơi gần khu khám, chữa bệnh - Ảnh: CAM LY



Giữa khu vực ghế đá có nhiều phụ nữ và trẻ em ngồi, khói thuốc từ người đàn ông âm thầm lan ra trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: CAM LY

Ba người đàn ông ngồi trước cửa chính khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) ngang nhiên hút thuốc lá dù nơi đây thường xuyên có người qua lại ngày 28-8 - Ảnh: B.N.

