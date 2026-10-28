Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Từ 30-10, TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh 2.

TP.HCM sẽ áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh: HỮU DUY

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Các phương án sẽ được áp dụng từ ngày 30-10.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ, qua phường Tân Sơn Hòa), theo hướng từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ.

TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh 3.

Từ 30-10, TP.HCM cấm ô tô trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ Bùi Thị Xuân đi Hoàng Văn Thụ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại khu vực Bệnh viện Tâm Anh, cấm ô tô từ cổng bệnh viện rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Trong khi đó đường Phạm Văn Hai (đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ) tiếp tục giữ nguyên quy định cấm ô tô đi theo hướng từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất), phương án tổ chức giao thông hiện hữu cũng được giữ nguyên, cho phép các phương tiện lưu thông từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất), Sở Xây dựng thống nhất giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa, phía trước vòng xoay, không thực hiện thu hẹp tiểu đảo. 

Đồng thời bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa nhằm hỗ trợ việc điều tiết phương tiện qua vòng xoay.

Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Sơn Hòa), cơ quan chức năng sẽ bổ sung hai vạch sơn mũi tên chỉ hướng rẽ trái tại vị trí rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời giữ nguyên 1 tiểu đảo tại giao lộ này.

TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh 4.

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12 (phường Tân Bình), Sở Xây dựng thống nhất cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12 - Đồ hoạ: TRÍ ĐỨC

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12 (phường Tân Bình), cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Theo phương án này, bề rộng làn rẽ trái sẽ được tăng từ 5m lên 7m.

Đối với hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp BắcCộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình), Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Để thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, lắp đặt biển báo và thông tin đến người dân, đồng thời theo dõi tình hình giao thông sau điều chỉnh.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM và UBND các phường liên quan tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý phương tiện lưu thông không đúng quy định tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Di dời hàng rào công viên Hoàng Văn Thụ để hạn chế ô tô đậu xe

Ngoài các phương án điều chỉnh giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thống nhất đối với việc di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực công viên Hoàng Văn Thụ.

Theo Sở Xây dựng, việc di dời các hàng rào nhằm hạn chế ô tô đậu xe, tăng cường an toàn giao thông là phù hợp. Sở Xây dựng giao UBND phường Tân Sơn Hòa (đơn vị quản lý công viên) triển khai thực hiện phương án di dời.

TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh 5.Rào chắn đường Cách Mạng Tháng Tám, mở đường tạm trước công viên Lê Thị Riêng

Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua công viên Lê Thị Riêng được rào chắn để thi công ga metro số 2. Phương tiện chuyển sang đường tạm phía trước công viên, lưu thông hai chiều.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRÍ ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sân bay Tân Sơn Nhất đường Lê Văn Sỹ TP.HCM vòng xoay Lăng Cha Cả

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất