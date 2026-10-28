TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10

TP.HCM sẽ áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Ảnh: HỮU DUY

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Các phương án sẽ được áp dụng từ ngày 30-10.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ, qua phường Tân Sơn Hòa), theo hướng từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ.

Từ 30-10, TP.HCM cấm ô tô trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ Bùi Thị Xuân đi Hoàng Văn Thụ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại khu vực Bệnh viện Tâm Anh, cấm ô tô từ cổng bệnh viện rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Trong khi đó đường Phạm Văn Hai (đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ) tiếp tục giữ nguyên quy định cấm ô tô đi theo hướng từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất), phương án tổ chức giao thông hiện hữu cũng được giữ nguyên, cho phép các phương tiện lưu thông từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất), Sở Xây dựng thống nhất giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa, phía trước vòng xoay, không thực hiện thu hẹp tiểu đảo.

Đồng thời bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa nhằm hỗ trợ việc điều tiết phương tiện qua vòng xoay.

Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Sơn Hòa), cơ quan chức năng sẽ bổ sung hai vạch sơn mũi tên chỉ hướng rẽ trái tại vị trí rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời giữ nguyên 1 tiểu đảo tại giao lộ này.

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12 (phường Tân Bình), Sở Xây dựng thống nhất cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12 - Đồ hoạ: TRÍ ĐỨC

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12 (phường Tân Bình), cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Theo phương án này, bề rộng làn rẽ trái sẽ được tăng từ 5m lên 7m.

Đối với hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình), Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Để thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, lắp đặt biển báo và thông tin đến người dân, đồng thời theo dõi tình hình giao thông sau điều chỉnh.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM và UBND các phường liên quan tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý phương tiện lưu thông không đúng quy định tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Di dời hàng rào công viên Hoàng Văn Thụ để hạn chế ô tô đậu xe Ngoài các phương án điều chỉnh giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thống nhất đối với việc di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Theo Sở Xây dựng, việc di dời các hàng rào nhằm hạn chế ô tô đậu xe, tăng cường an toàn giao thông là phù hợp. Sở Xây dựng giao UBND phường Tân Sơn Hòa (đơn vị quản lý công viên) triển khai thực hiện phương án di dời.