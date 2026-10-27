Ra mắt không gian tuyên truyền phòng, chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt “Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa - cho biết phường xác định Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là cửa ngõ giao thương quan trọng, tập trung đông người dân, hành khách và lực lượng lao động.

Theo bà Ngọc, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thời gian qua, phường Tân Sơn Hòa đã triển khai tuyên truyền tại các trường học và một số địa điểm trên địa bàn.

Việc ra mắt không gian tại nhà ga T1 tiếp tục thể hiện sự chủ động của địa phương trong việc đưa thông tin đến những nơi tập trung đông người.

“Thời gian tới, phường dự kiến mở rộng hoạt động tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo và những địa điểm tập trung đông người, hướng đến giúp người dân nhận biết sớm các nguy cơ để chủ động phòng ngừa từ xa”, bà Ngọc chia sẻ.

Tại không gian tuyên truyền, người dân và hành khách được giới thiệu các nội dung về phòng ngừa ma túy, nhận diện những nguy cơ liên quan, các hình thức ngụy trang ma túy thường gặp và tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội.

Đồng thời cung cấp thông tin về quy định pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Không gian trưng bày các loại ma túy, hình thức ngụy trang ma túy thường gặp và tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội - Ảnh: THUẬN VĂN

Thông qua hoạt động thuyết minh, người tham quan được hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, vận chuyển trái phép chất ma túy; chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn người dân quét mã và sử dụng ứng dụng SOS để báo tin cho lực lượng công an, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhiều sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam có mặt tại không gian để được thông tin về các loại ma túy, từ đó chủ động tránh xa - Ảnh: NGỌC LÂN

Bà Giáp Thị Phương Thảo, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đánh giá đây là chương trình thiết thực, góp phần nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tại cảng hàng không và người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Đoàn Thanh niên cảng sẽ bố trí lực lượng thanh niên tại khu vực nhà ga để hỗ trợ người dân quét mã SOS, sẵn sàng giải đáp thắc mắc, giúp người dân và hành khách hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân quét mã và sử dụng ứng dụng SOS để báo tin cho lực lượng công an, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự - Ảnh: NGỌC LÂN

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ trên nền tảng số được kỳ vọng giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao ý thức phòng ngừa và trách nhiệm tham gia phát hiện, ngăn chặn ma túy.

Thông qua mô hình này, phường Tân Sơn Hòa hướng đến xây dựng môi trường làm việc, sinh sống an toàn, lành mạnh, không ma túy; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.