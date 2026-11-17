Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục hành chính một cửa một dấu - Ảnh: TỰ TRUNG

TP.HCM thành lập hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2026

UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập hội đồng đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo quyết định, hội đồng gồm 10 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm chủ tịch hội đồng; bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ - làm Phó chủ tịch thường trực hội đồng; ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ - giữ chức Phó chủ tịch hội đồng.

Các thành viên hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng thành lập tổ giúp việc hội đồng đánh giá gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ - làm Tổ trưởng, bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng cải cách hành chính (Sở Nội vụ) - làm Tổ phó.

Hội đồng có trách nhiệm xem xét, quyết định kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 do tổ giúp việc trình. Trên cơ sở kết quả thống nhất của hội đồng, Sở Nội vụ được giao tham mưu, trình Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kết quả và công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài bệnh viện

Ngày 16-11, Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện. Các tiêu chuẩn tập trung vào bốn nhóm yêu cầu gồm cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn, nhằm bảo đảm các điều kiện cơ bản trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh.

Thông tư áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện; không áp dụng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động, hiệu lực thi hành từ 1-1-2027.

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Một số yêu cầu được quy định cụ thể theo loại hình và hoạt động chuyên môn: nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cơ sở cấp cứu ngoại viện phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng. Phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền có hoạt động chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền phải đáp ứng các quy định liên quan.

Đối với thiết bị y tế, yêu cầu đặt ra là có đủ thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép; các thiết bị phải được quản lý, theo dõi và có hồ sơ quản lý theo quy định.

Theo ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải bệnh viện là bước triển khai thiết thực Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngoài bệnh viện.

Quy định này không chỉ giúp duy trì và liên tục cải tiến chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế mà còn cung cấp thông tin minh bạch để người bệnh và các bên chi trả lựa chọn dịch vụ phù hợp, đồng thời làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng hoặc xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Rác và phế thải tại một điểm tồn lưu rác - Ảnh: TTO

TP.HCM sẽ lắp đặt camera nhiều nơi để ngăn đổ rác bừa bãi

UBND TP.HCM ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân, tổ chức đổ rác tại lòng đường, gốc cây, cột điện, khu đất trống, suối, kênh, rạch... gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ làm tắc nghẽn dòng chảy.

Hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật; phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, chất thải chưa được chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế, xử lý. Một số cơ sở lưu chứa chất thải không bảo đảm quy định về đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND TP yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xác định công tác quản lý chất thải rắn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai phải bảo đảm phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ có một đầu mối xuyên suốt.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động rà soát, xử lý triệt để các điểm tồn lưu rác thải, chất thải cồng kềnh, phế thải xây dựng; tổ chức nghiêm việc chuyển giao rác thải sinh hoạt theo khung giờ quy định, đặc biệt tại các tuyến đường trung tâm, trọng điểm.

Đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý như lắp đặt hàng rào, biển cấm đổ rác, camera giám sát… để cảnh báo, tuyên truyền và giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi thải bỏ rác không đúng quy định.

TP.HCM điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã giai đoạn 2026-2030

UBND TP.HCM ban hành quyết định về phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cuộc điều tra được triển khai tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. Đối tượng điều tra là hộ dân cư và các thành viên trong hộ; đơn vị điều tra là các hộ được lựa chọn vào mẫu.

Nội dung điều tra tập trung thu thập thông tin định danh của hộ; tiền lương, tiền công của các thành viên; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hộ và các khoản thu nhập khác. Việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp tại hộ dân cư bằng phiếu điều tra điện tử.

Thời điểm điều tra là ngày 1-10 hằng năm. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn dự kiến kéo dài 25 ngày. Sau khi hoàn thành thu thập thông tin, dữ liệu sẽ được kiểm tra, rà soát, phúc tra ngẫu nhiên một số hộ và làm sạch trước khi tổng hợp. Theo kế hoạch, kết quả dự kiến được công bố vào ngày 20-12 hằng năm.

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