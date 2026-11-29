GS.TS Đặng Xuân Kiên - Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM - trình bày tại hội thảo - Ảnh: NTCC



Đây là nội dung được GS.TS Đặng Xuân Kiên - Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) - trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Môi trường và Kỹ thuật Đại dương (ICEOE 2026).

Hội thảo diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH), quy tụ hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ tàu cập cảng an toàn

Tại hội thảo, các nhà khoa học đến từ Croatia, Trung Quốc, Hàn Quốc… đã công bố nhiều nghiên cứu liên quan đến môi trường và kỹ thuật đại dương, nổi bật là hướng xử lý đất ô nhiễm bằng vật liệu từ phụ phẩm thủy sản kết hợp than sinh học.

Bên cạnh các giải pháp xử lý môi trường, nhiều báo cáo tập trung vào ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hàng hải, phục vụ vận hành và nâng cao an toàn.

Tại hội thảo, GS.TS Đặng Xuân Kiên (UTH) giới thiệu nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và mô hình bản sao số nhằm hỗ trợ tàu cập cảng an toàn. Theo ông Kiên, việc kết hợp các công nghệ này cho phép mô phỏng nhiều kịch bản vận hành, hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra phương án tối ưu trong quá trình điều động tàu.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, GS.TS Đặng Xuân Kiên cho rằng mục tiêu của nghiên cứu này không phải là thay thế con người trong điều hành tàu biển, mà là xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định trên cơ sở dữ liệu và mô phỏng.

"Hoạt động cập cảng luôn chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố như thời tiết, dòng chảy, đặc tính của tàu và điều kiện khai thác tại cảng. Nghiên cứu của chúng tôi hướng tới việc tích hợp các công nghệ mới để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định, góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả trong quá trình tàu cập cảng.

Điều quan trọng nhất không nằm ở công nghệ, mà ở khả năng giảm thiểu rủi ro và giải quyết những bài toán của thực tiễn", GS.TS Đặng Xuân Kiên chia sẻ.

Trong đó GS Jun-Ho Huh (Đại học Hàng hải và Đại dương Quốc gia Hàn Quốc) trình bày nghiên cứu về điện toán biên trong lĩnh vực hàng hải, hướng đến nâng cao khả năng xử lý dữ liệu tại hiện trường, hỗ trợ vận hành và bảo đảm an toàn.

Nhiều nghiên cứu về năng lượng và hạ tầng biển

Ngoài các nghiên cứu về môi trường và công nghệ hàng hải, hội thảo còn giới thiệu những giải pháp liên quan đến năng lượng và hạ tầng biển.

GS Mohd Farriz Basar - Đại học Kỹ thuật Malaysia Melaka - trình bày nghiên cứu về hệ thống năng lượng nước phục vụ các ứng dụng trên sông, ven biển và đại dương. Một số nghiên cứu khác tập trung vào công nghệ cảm biến phục vụ cảnh báo an toàn hàng hải, hạ tầng ven biển thân thiện với hệ sinh thái biển và công nghệ phát hiện khuyết tật nền đập.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu mới trong nhiều lĩnh vực như môi trường, kỹ thuật đại dương, vật liệu, năng lượng, xây dựng và công nghệ, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy các hướng hợp tác trong tương lai.

Kỷ yếu khoa học của ICEOE 2026 sẽ được Nhà xuất bản Springer phát hành trong bộ sách Lecture Notes in Civil Engineering, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu của hội thảo đến cộng đồng khoa học quốc tế.