19 đề tài nghiên cứu của sinh viên đoạt giải nhất Giải thưởng Khoa học công nghệ năm 2026

Nhóm 5 sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội giành giải nhất với Nghiên cứu tổng hợp Aluminum phosphate từ xỉ thải nhà máy sản xuất nhôm và ứng dụng làm tác nhân chậm cháy cho Vật liệu Polymer composite - Ảnh: HUCE

Ngày 7-11, tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC đã tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Nhiều nghiên cứu chuyên sâu, gắn với thời sự

Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay cho thấy những tín hiệu đáng khích lệ khi thu hút 722 đề tài từ 122 cơ sở giáo dục đại học, tăng 94 đề tài và 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia so với năm 2025.

Qua danh mục đề tài, có thể thấy những hướng nghiên cứu chuyên sâu, gắn với các vấn đề thời sự.

Trong trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, có đề tài xây dựng bộ chuẩn đánh giá hỏi đáp tiếng Việt; phòng vệ trước tấn công đầu độc dữ liệu trong hệ thống học liên kết; bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghiên cứu pháp luật đối với công nghệ giả mạo. Trong nông nghiệp, y dược, nhiều vấn đề về gen, nghiên cứu robot, ứng dụng trong y học, nghiên cứu về ung thư được quan tâm...

Sau quá trình lựa chọn, 131 đề tài được xét chọn vào vòng chung khảo, trong đó 19 đề tài giải nhất, 112 đề tài giải nhì. Có 165 đề tài giải ba, 270 đề tài giải khuyến khích.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội - cho biết tính chất của giải thưởng là thúc đẩy đam mê khoa học, nhấn mạnh giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên là giải thưởng uy tín, lâu đời.

"Các sinh viên vào đến vòng chung khảo đều xuất sắc. Đây cũng là dịp để nhà trường tiếp tục khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy hợp tác học thuật và chia sẻ tri thức giữa các trường", ông Giang chia sẻ.

Thái độ trung thực và khả năng tự sửa sai sẽ giúp tiến xa trong nghiên cứu

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò căn cốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới tăng trưởng kinh tế từ 10% mỗi năm trở lên giai đoạn 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo ông Hưng, yêu cầu nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho giáo dục đại học về chuẩn bị con người. Những sinh viên đang xây dựng mô hình, kiểm chứng dữ liệu, làm thí nghiệm và phân tích chính sách hôm nay chính là nguồn nhân lực khoa học, công nghệ tương lai của đất nước.

Vì vậy, nghiên cứu khoa học trong sinh viên phải được đặt trong quá trình phát triển, bồi dưỡng phát triển nhân lực của mỗi trường. Đây là hướng cụ thể, gắn thực hiện Nghị quyết 57 với Nghị quyết 71, khơi dậy niềm say mê, hình thành năng lực đổi mới sáng tạo.

Ông Hưng mong rằng các bạn sinh viên sẽ có thêm sự tự tin để đặt câu hỏi nghiên cứu và tìm câu trả lời có căn cứ. Hãy lựa chọn vấn đề mình thực sự muốn hiểu, trao đổi thẳng thắn với thầy cô, kể cả khi kết quả khác với dự đoán.

Khi chưa thành công, hãy xem phương pháp cần điều chỉnh ở đâu, dữ liệu còn thiếu gì. Thái độ trung thực và khả năng tự sửa sai sẽ giúp các em tiến xa. Với công cụ trí tuệ nhân tạo, hãy hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về nội dung mình sử dụng.

Bên cạnh đó, ông Hưng đề nghị Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) phối hợp với các trường theo dõi việc hỗ trợ, kết nối với viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; làm rõ những đề tài được phát triển tiếp, những sinh viên tiếp tục nghiên cứu và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Danh sách 19 đề tài giành giải nhất: