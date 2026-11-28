Cách dùng AI trích dẫn nghiên cứu theo chuẩn APA hay Harvard - Ảnh: NEWSWIRE

TS Nguyễn Phước Thiện - trưởng ngành Kinh doanh thương mại, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - cho rằng trích dẫn không khớp danh mục, sai định dạng APA hay Harvard, là lỗi hay gặp ở khóa luận, luận văn nghiên cứu.

Để khắc phục tình trạng này, ông góp ý quy trình gọn kết hợp một phần mềm có tên Zotero và AI, thích hợp cho kiểm chứng, trích dẫn theo các quy chuẩn hiện nay như APA hay Harvard.

Zotero là phần mềm miễn phí của một tổ chức phi lợi nhuận, phiên bản hiện tại là Zotero 10 (8-2026). Người dùng còn có thể chọn cách kết hợp AI ổn định và không tốn phí: dùng ChatGPT hoặc Gemini bên ngoài, rồi dán ghi chú đã kiểm tra vào Zotero.

I - Cài đặt

- Bước 1: Vào zotero.org/download, tải Zotero cho máy tính. Cài thêm Zotero Connector cho trình duyệt Chrome, Firefox hoặc Edge. Với Safari, Connector đã đi kèm Zotero.

- Bước 2: Tạo tài khoản Zotero để đồng bộ giữa các máy. Tài khoản miễn phí có 300 MB lưu tệp trực tuyến.

- Bước 3: Mở Word, kiểm tra thẻ Zotero. Plugin cho Word đi kèm và thường tự cài khi mở Zotero lần đầu. Nếu không thấy, cài lại trong mục Cite của phần cài đặt Zotero.

* Mẹo: Tạo thư mục (collection) riêng cho khóa luận, chia thư mục con theo chương.

Giao diện tải Zotero - Ảnh: LIBGUIDES

II - Đưa tài liệu vào thư viện

- Bước 4: Mở trang bài báo, bấm nút Zotero Connector. Zotero lưu thông tin bài và tải PDF nếu bạn có quyền truy cập.

- Bước 5: Nếu có mã DOI, bấm nút Add Item by Identifier (biểu tượng cây đũa thần) trên thanh công cụ, dán DOI rồi nhấn Enter. Cách này cũng dùng được với ISBN của sách.

- Bước 6: Với PDF có sẵn, kéo thả vào Zotero để phần mềm tự tìm thông tin. Nếu không được, bấm chuột phải, chọn Create Parent Item và nhập DOI.

* Mẹo: Nên lưu từ trang tóm tắt của nhà xuất bản. Theo hướng dẫn của Zotero, dữ liệu lấy từ đây thường đầy đủ hơn từ Google Scholar.

Thêm tài liệu vào Zotero bằng mã DOI qua nút Add Item by Identifier - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

III - Ghi chú với sự hỗ trợ của AI

- Bước 7: Đọc bài trong trình đọc PDF của Zotero, tô sáng các câu quan trọng. Ghi lại số trang của những câu định trích nguyên văn.

- Bước 8: Sao chép phần tóm tắt và các đoạn đã đọc, dán vào ChatGPT hoặc Gemini kèm câu lệnh (prompt) như sau:

"Tôi đang viết luận văn về... [chèn chủ đề]. Dưới đây là phần tóm tắt và một số đoạn tôi đã đọc trong bài... [chèn tên bài]. Hãy ghi chú bằng tiếng Việt theo 4 mục: 1) Câu hỏi hoặc mục tiêu nghiên cứu; 2) Phương pháp: mẫu, dữ liệu, công cụ phân tích; 3) Kết quả chính; 4) Hạn chế. Chỉ dùng thông tin trong đoạn tôi cung cấp. Mục nào không có, ghi ‘không có trong đoạn trích’. Không tự thêm số liệu. Mỗi mục tối đa 3 dòng".

- Bước 9: Đối chiếu ghi chú với bài gốc, sửa chỗ sai. Sau đó bấm thêm ghi chú (note) cho bài trong Zotero và dán vào. Thêm mục 5 "Trích dẫn nguyên văn": tự chép câu gốc từ PDF, kèm số trang.

* Mẹo: Gắn thẻ (tag) như "đã đọc toàn văn", "mới đọc tóm tắt", "chương 2" để lọc nhanh khi viết.

Ghi chú theo 5 mục gắn trực tiếp vào từng tài liệu trong Zotero - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

"Mục trích dẫn nguyên văn phải tự chép, có số trang. Máy tóm tắt có thể diễn đạt lại sai ý tác giả, mà trích sai nguyên văn là lỗi nặng", TS Thiện lưu ý.

IV - Chèn trích dẫn nghiên cứu và danh mục trong Word

- Bước 10: Trong thẻ Zotero của Word, bấm Document Preferences, chọn APA Style 7th edition hoặc kiểu Harvard mà khoa yêu cầu, ví dụ Cite Them Right - Harvard. Nếu chưa có kiểu cần dùng, vào cài đặt Cite của Zotero để tải thêm.

- Bước 11: Đặt con trỏ chỗ cần trích, bấm Add/Edit Citation, gõ tên tác giả hoặc năm rồi nhấn Enter. Cần số trang, gõ thêm "p.34" trước khi nhấn Enter.

- Bước 12: Cuối bài, bấm Add/Edit Bibliography. Danh mục tự cập nhật khi thêm hoặc bớt trích dẫn.

* Mẹo: Không sửa tay trích dẫn trong Word. Sai ở đâu, sửa thông tin trong Zotero rồi bấm Refresh. Chỉ dùng Unlink Citations ở bản nộp cuối, sau khi đã lưu một bản sao.

Chọn kiểu trích dẫn APA 7 để Zotero tạo danh mục tài liệu tham khảo; trong Word, thẻ Zotero cũng có hộp chọn tương tự - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

Ba lưu ý quan trọng khi dùng Zotero và AI

- Thứ nhất, không trích dẫn bài chưa đọc. Ghi chú do AI tóm tắt chỉ giúp nhớ nhanh. Nguồn nào xuất hiện trong khóa luận, người viết phải đọc ít nhất phần liên quan trong bản gốc.

- Thứ hai, kiểm tra thông tin từng tài liệu. Dữ liệu tự động có thể thiếu tác giả, sai tên tạp chí, đảo họ và tên tác giả Việt Nam. Zotero khuyến nghị lưu tiêu đề dạng chỉ viết hoa chữ đầu câu để phần mềm tự chuyển theo kiểu trích dẫn.

- Thứ ba, chọn đúng kiểu trích dẫn theo quy định của khoa. APA 7 và Harvard khác nhau ở nhiều chi tiết nhỏ, Harvard lại có nhiều biến thể. Hỏi rõ khoa hoặc người hướng dẫn trước khi chèn trích dẫn đầu tiên.

Thư viện Zotero xây từ khóa luận có thể dùng tiếp cho luận văn, luận án và bài báo khoa học. Ghi chú cẩn thận hôm nay giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi cần quay lại một nguồn đã đọc từ nhiều năm trước.

"Quản lý tài liệu tốt là thói quen của người làm nghiên cứu. AI giúp nhanh hơn, nhưng sự cẩn thận và trung thực với nguồn mới là điều hội đồng đánh giá", TS Thiện nhấn mạnh.