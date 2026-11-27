Các nhà nghiên cứu làm việc với hệ thống điện toán lượng tử tại phòng thí nghiệm của Đại học Aalto (Phần Lan) - Ảnh: BUSINESS FINLAND

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Outi Keski-Äijö, Giám đốc Chương trình Công nghệ lượng tử quốc gia, Business Finland, cho biết điện toán lượng tử được kỳ vọng bước đầu tạo ra những bước đột phá trong các ngành dược phẩm, khoa học vật liệu, logistics và tài chính.

Theo ước tính của Hãng tư vấn McKinsey, điện toán lượng tử có thể tạo ra giá trị kinh tế từ 1.300-2.700 tỉ USD trên toàn cầu vào năm 2035.

Chưa cần chạy đua đầu tư phần cứng

Khác với máy tính thông thường sử dụng các bit mang giá trị 0 hoặc 1, máy tính lượng tử sử dụng các bit lượng tử (qubit) có thể tồn tại ở trạng thái kết hợp giữa 0 và 1.

Nhờ khai thác các hiện tượng vật lý lượng tử, những cỗ máy này được kỳ vọng có thể giải quyết một số bài toán phức tạp mà ngay cả các siêu máy tính hiện nay cũng khó xử lý hiệu quả.

Chẳng hạn, các doanh nghiệp dược phẩm đang nghiên cứu mô phỏng cấu trúc phân tử để rút ngắn quá trình tìm ra thuốc mới. Các nhà khoa học vật liệu nghiên cứu phát triển pin hiệu suất cao hơn cho xe điện, trong khi doanh nghiệp logistics thử nghiệm phương thức tìm kiếm tuyến đường giao hàng nhanh nhất.

Trong lĩnh vực tài chính, công nghệ này cũng được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng phát hiện gian lận và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, theo bà Outi, không phải tất cả các ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay của Việt Nam đều sẽ chịu tác động chuyển đổi mạnh mẽ từ công nghệ lượng tử.

"Từ góc nhìn của châu Âu, trong 5-10 năm tới, những bước tiến ban đầu tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở các lĩnh vực gắn liền với chuyển đổi số như ngân hàng số, y tế số và hạ tầng thông minh", bà nhận định.

Đây là những lĩnh vực có nhu cầu cao về bảo mật dữ liệu và mô phỏng, phù hợp với các ứng dụng công nghệ lượng tử trong giai đoạn đầu.

Theo vị chuyên gia, Việt Nam có thể phát huy thế mạnh trong đào tạo nhân lực, phát triển phần mềm lượng tử, tích hợp AI và bảo mật lượng tử, thay vì đầu tư vào phần cứng quy mô lớn.

Về dài hạn, cơ hội ứng dụng sẽ mở rộng sang ngành logistics với khả năng tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, ngành điện tử với việc phát triển vật liệu mới và tối ưu chuỗi cung ứng, hay ngành nông nghiệp với công nghệ chọn tạo giống cây trồng hiệu quả hơn.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi sâu rộng này có thể mất từ 10 năm trở lên.

Hiện các máy tính lượng tử vẫn phát sinh nhiều sai số, trong khi số lượng qubit còn hạn chế. Các doanh nghiệp công nghệ trên thế giới đang đầu tư lớn vào việc sửa lỗi lượng tử và tháo gỡ những rào cản kỹ thuật để mở rộng quy mô máy tính.

Bà Outi Keski-Äijö, Giám đốc Chương trình Công nghệ lượng tử quốc gia, Business Finland - Ảnh: NVCC

Cơ hội việc làm cho kỹ sư công nghệ Việt Nam

Bên cạnh cơ hội ứng dụng trong các ngành kinh tế, sự phát triển của công nghệ lượng tử cũng đang tạo ra nhu cầu nhân lực mới.

Theo bà Outi, ngành công nghiệp này không chỉ cần các nhà vật lý mà còn cần kỹ sư phần mềm, nhà toán học, chuyên gia AI và nhân sự có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

Các kỹ sư phần mềm đang tham gia xây dựng quy trình, công cụ và phương pháp phát triển phần mềm lượng tử, trong khi các nhà toán học đảm nhiệm việc phát triển những thuật toán lượng tử mới.

"Khi số lượng máy tính lượng tử bắt đầu gia tăng, thị trường cũng sẽ phát sinh nhu cầu rất lớn đối với đội ngũ kỹ thuật viên lắp ráp máy tính lượng tử lành nghề cũng như nhân sự vận hành nhà máy chế tạo bộ vi xử lý lượng tử", bà cho biết.

Tại Phần Lan, mức lương khởi điểm của một kỹ sư lượng tử mới vào nghề vào khoảng 5.000 euro/tháng, trong khi mức lương trung bình đạt 7.000 euro/tháng. Những chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể nhận được mức thu nhập cao hơn đáng kể.

Đối với các kỹ sư công nghệ thông tin và nhà toán học Việt Nam muốn tiếp cận lĩnh vực này, bà Outi gợi ý bắt đầu từ nguồn tài liệu đào tạo trực tuyến miễn phí của IQM Academy.

Những người muốn theo đuổi chuyên sâu có thể tham khảo các chương trình đào tạo như chương trình cử nhân và thạc sĩ công nghệ lượng tử kéo dài 5 năm tại Đại học Aalto (Phần Lan).

Phần Lan đầu tư trăm triệu euro cho công nghệ lượng tử Phần Lan hiện có 18 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Tính đến cuối năm 2025, ngành công nghệ lượng tử nước này có 870 nhân sự làm việc tại các doanh nghiệp, tăng 88% so với năm 2022, cùng 550 nhân sự tại các tổ chức nghiên cứu. Chính phủ Phần Lan đã đầu tư 90 triệu euro để mua sắm năm hệ thống máy tính lượng tử, đồng thời dành ngân sách 79 triệu euro cho nhà máy chế tạo vi xử lý lượng tử Kvanttinova. Phần Lan hiện sở hữu những doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng lượng tử toàn cầu như IQM Computers, chuyên sản xuất máy tính lượng tử, và Bluefors, chuyên cung cấp thiết bị làm lạnh phục vụ các hệ thống máy tính lượng tử.