Đà Nẵng thử nghiệm phương tiện bay tải hàng lớn - Ảnh: QUANG CƯỜNG/ TƯ LIỆU

Ngày 26-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 57 của thành phố Đà Nẵng, đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về kết quả rà soát, lựa chọn nhiệm vụ và sản phẩm trọng tâm giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, phát triển Sâm Ngọc Linh, Sàn dữ liệu và tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) là 3 nhiệm vụ, sản phẩm trọng tâm được Đà Nẵng lựa chọn trong giai đoạn 2026-2027.

Trong năm 2026, Đà Nẵng xác định sản phẩm trọng tâm là phát triển sâm Ngọc Linh trên vùng định hướng bảo tồn 17.000 ha tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Vân. Hiện đã trồng khoảng 1.000 ha, bằng khoảng 5,9% diện tích quy hoạch.

Đến nay, Đà Nẵng đã ban hành nhiều khung chính sách và đề án nâng cao năng lực Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu.

Trong đó, song song với bảo tồn nguồn gen, mở rộng chỉ dẫn địa lý và chuẩn hóa quy trình trồng dưới tán rừng, địa phương đẩy mạnh nghiên cứu chiết xuất, dược mỹ phẩm và đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia.

Đối với việc thí điểm Sàn dữ liệu, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn thí điểm sẽ giao dịch trong ít nhất 3 đến 4 lĩnh vực trọng điểm, niêm yết khoảng 20 bộ dữ liệu, thu hút tối thiểu 10 đơn vị cung cấp và 20 đơn vị khai thác. Bảo đảm 100% giao dịch được ghi nhận, truy xuất, kiểm toán...

Đối với Tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn và huấn luyện, sát hạch điều khiển UAV tại Khu công nghệ cao, kết hợp không gian tại Công viên Phần mềm thành phố, đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi "Make in Viet Nam".

Tổ hợp được định hướng phát triển thành hệ sinh thái phục vụ nghiên cứu, chế tạo, kiểm định, đào tạo và các hoạt động liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Theo định hướng, tổ hợp gồm 4 cấu phần chính: nghiên cứu - chế tạo; đo kiểm an toàn kỹ thuật; đào tạo - sát hạch người điều khiển; quản lý hành lang bay và chia sẻ dữ liệu giám sát.

Đến năm 2027, thành phố đặt mục tiêu đưa thiết bị đo lực đẩy dùng chung vào vận hành, thành lập trung tâm đào tạo - sát hạch, ươm tạo doanh nghiệp chuyên biệt và đào tạo hàng trăm người điều khiển, kỹ thuật viên, kỹ sư trong lĩnh vực UAV.

Đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu trở thành tổ hợp nghiên cứu - thử nghiệm UAV khu vực miền Trung.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết vừa qua đã có tờ trình phê duyệt Đề án "Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Trong đó, mục tiêu là đến năm 2030 hình thành tổ hợp và thiết bị đo kiểm dùng chung vận hành, 30 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Có ít nhất 3 giải pháp bay không người lái như giám sát rừng, sạt lở ở vùng rừng phía Tây; cứu hộ ở địa hình hiểm trở; hồ sơ vùng trồng, bản sao số tài sản công nghiệp tại Khu công nghệ cao…

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