Trực thăng của Không quân Việt Nam kéo cờ Tổ quốc bay trên bầu trời khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 26-11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), 7 chiếc trực thăng Mi của Không quân Việt Nam cùng bộ đội đặc công và các biên đội UAV bay bầy đàn, đã tham gia hợp luyện nhằm chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Cùng dự còn có Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trên bầu trời sân bay Gia Lâm, 7 trực thăng Mi mang theo cờ Tổ quốc, cờ biểu trưng của triển lãm tham gia hợp luyện các nội dung bay trình diễn.

Mỗi lá cờ có diện tích khoảng 20m², được nối với dây cáp dài 8m và cố định vào móc treo bên ngoài trực thăng. Hệ thống có quả đối trọng nặng 120kg giúp dây luôn căng khi máy bay di chuyển.

7 chiếc trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ biểu trưng triển lãm tham gia hợp luyện - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng với đó, những biên đội UAV bay bầy đàn thực hiện các nội dung phối hợp, tạo điểm nhấn công nghệ trên không.

Dưới mặt đất, bộ đội đặc công thực hiện các màn biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu; hàng nghìn nghệ sĩ tập trung luyện tập những tiết mục nghệ thuật phục vụ chương trình khai mạc.

Sự phối hợp giữa lực lượng không quân, đặc công, UAV và các nghệ sĩ tạo nên buổi hợp luyện quy mô lớn, hướng tới chương trình khai mạc kết hợp giữa sức mạnh quân sự, công nghệ quốc phòng và nghệ thuật.

Bộ đội đặc công biểu diễn võ thuật, khí công dưới mặt đất - Ảnh: NAM TRẦN

Thay mặt Ban chỉ đạo và Ban tổ chức, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương các cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng luyện tập hợp luyện để phục vụ cho thành công của lễ khai mạc.

Gần thời điểm khai mạc, thời tiết khá bất thường, lúc nóng, lúc lạnh, Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị cần đặc biệt chăm lo sức khỏe cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, trong quá trình luyện tập cần phải thống nhất về động tác, yếu lĩnh sao cho đều và đẹp nhất.

Kết thúc buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên, tặng quà các lực lượng - Ảnh: NAM TRẦN

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm, sau các kỳ năm 2022 và 2024, với chủ đề "Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển".

Một số hình ảnh tại buổi hợp luyện:

Đặc công biểu diễn phun lửa - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng các màn biểu diễn võ thuật, xếp hình đẹp mắt, hùng tráng - Ảnh: NAM TRẦN

UAV bay bầy đàn tại buổi hợp luyện - Ảnh: NAM TRẦN

Công tác chuẩn bị tại sân bay Gia Lâm đã dần hoàn thiện - Ảnh: NAM TRẦN