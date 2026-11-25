Xe tăng T-1 do Việt Nam sản xuất - Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tá Trần Việt Bình, Phó Giám đốc Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), khẳng định xe tăng T-1 là sản phẩm thể hiện bước tiến mới trong năng lực làm chủ công nghệ, khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Khả năng bơi tốc độ cao, trang bị pháo phòng không, ứng phó UAV

Đây là sản phẩm chủ lực được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn mới bởi cán bộ, kỹ sư Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xe tăng T-1 là sản phẩm được chế tạo không theo một nguyên mẫu nào trước đó. Và cũng là một trong những khí tài nổi bật bậc nhất của Nhà máy Z125, sẽ được trưng bày tại triển lãm năm nay tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 10 đến 13-12.

"Đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng hạng nhẹ T-1 được nhà máy giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sự tham gia tại triển lãm sắp tới sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà máy, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình nhấn mạnh.

Thượng tá Trần Việt Bình (bên phải) kiểm tra công tác sản xuất sản phẩm quốc phòng của nhà máy - Ảnh: TUẤN HUY

Cũng theo Thượng tá Bình, T-1 là dòng xe tăng có khả năng bơi với tốc độ cao, kể cả trong điều kiện biển, kíp xe thiết kế 3 người (giảm thiểu tối đa thương vong nếu có).

Được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực, hệ thống quan sát ngắm đêm, ngắm bắn tiên tiến (kính ngắm toàn cảnh và kính ngắm pháo thủ), hệ thống đạn khói chống nhiễu, đồng thời có khả năng bắn trong hành tiến.

T-1 có tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt 70km/h và tốc độ bơi tối đa đạt 11,5km/h.

Đặc biệt, xe được thiết kế theo hướng hiện đại, có tính mở và module hóa, cho phép tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp.

Điểm nổi bật của xe tăng T-1 so với thế hệ xe tăng lội nước PT-76B là những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển.

Mặc dù vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm, nhưng T-1 được trang bị thêm súng phòng không 12,7mm có điều khiển, hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển tháp pháo, có khả năng bắt bám mục tiêu và tính toán đường đạn.

Qua đó nâng cao hiệu quả hỏa lực và khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có máy bay không người lái (UAV).

Xe tăng T-1 là bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ảnh: TUẤN HUY

Nâng cao toàn diện khả năng chiến đấu, phối hợp tác chiến

Bên cạnh đó, xe tăng T-1 được cải tiến về tốc độ cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường khả năng bảo vệ bằng các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa.

Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp.

"Những cải tiến này giúp xe tăng hạng nhẹ T-1 nâng cao toàn diện khả năng chiến đấu, khả năng phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình khẳng định.

Tại triển lãm năm nay, Nhà máy Z125 dự kiến trưng bày 10 sản phẩm tiêu biểu, gồm các súng phóng lựu SPL-40, SPL-79 (M79), SPL-6; súng chống tăng SCT-7 (B41), SCT-9 (SPG-9), SCT-73C, ĐKZ-82B10, SCT-105M1; súng cối 100mm SC-100; xe tăng hạng nhẹ T-1.

Cùng với xe tăng T-1, nhiều sản phẩm nổi bật cũng được đem đến triển lãm lần này - Ảnh: TUẤN HUY

Bên cạnh các sản phẩm do chính đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo, Nhà máy Z125 còn tham gia phối hợp với các đơn vị khác trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, tiêu biểu như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Thông qua đây, khẳng định nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.