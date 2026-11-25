Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn cùng các chiến sĩ tại buổi biểu diễn võ thuật, khí công tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam sáng 24-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ thắc mắc vì sao trên cơ thể những chiến sĩ đặc công lại xuất hiện những hình vẽ như vậy.

Đằng sau những họa tiết tưởng chừng mang tính trang trí ấy là phương pháp ngụy trang đặc biệt, giúp người lính đặc biệt tinh nhuệ ấy ẩn mình, luồn sâu, đánh hiểm tiêu diệt kẻ địch trong chiến đấu.

Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm khoa Võ - Thể lực, Trường Sĩ quan đặc công, Binh chủng đặc công, người sẽ trực tiếp tham gia phần biểu diễn võ thuật tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, cho biết những hình vẽ trên cơ thể chiến sĩ đặc công trước hết tuân theo nguyên tắc ngụy trang, giúp giấu mình, che mắt kẻ địch.

Chiến sĩ đặc công biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Lịch sử quân sự

Các họa tiết thường có dạng chân chim, chân chó, lá cây và những hình tương tự. Tùy từng địa hình, môi trường hoạt động, chiến sĩ sẽ lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

Trong các màn biểu diễn, những hình vẽ được tạo bằng màu, vừa thể hiện đặc trưng của bộ đội đặc công, vừa mang tính nghệ thuật, giúp phần trình diễn thêm đẹp mắt.

Tuy nhiên, trong huấn luyện và chiến đấu, người lính đặc công tùy vào điều kiện thực tế sẽ tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên như bùn, đất, than bùn, bùn đen hoặc lá cây xanh để ngụy trang cơ thể.

Các chiến sĩ đặc công xếp hình tại buổi biểu diễn - Ảnh: NAM TRẦN

Các chiến sĩ đặc công sẽ biến mình như "tắc kè hoa", sao cho cả cơ thể lẫn trang phục hoà vào địa hình.

Đáng chú ý, việc hóa trang bằng than bùn, đất mất khoảng 20-30 phút, trong khi ngụy trang bằng cỏ có thể cần tới nửa ngày. Điều này được thực hiện thủ công, đòi hỏi vô cùng tỉ mỉ và khéo léo.

Những ngày này, hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ đặc công cùng với các lực lượng khác đang ngày đêm tập luyện để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12, tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Những màn trình diễn như trống trận, cờ trận, võ đồng diễn và xếp chữ, cao xung thiên, trường côn phá trận, dao găm độc chiến, quyền quạt, song đoàn côn, côn nhị khúc và võ tổng hợp sẽ được thể hiện trong buổi lễ khai mạc.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung, Lữ đoàn 113, Binh chủng đặc công, hóa trang biểu diễn võ thuật tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Các chiến sĩ tại Lữ đoàn đặc công bộ 113 giúp nhau ngụy trang trong thực hiện huấn luyện - Ảnh: NAM TRẦN

Trong thực tế, người lính đặc công sẽ "biến hóa" để ẩn mình khỏi kẻ địch - Ảnh: NAM TRẦN