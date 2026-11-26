Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại buổi kiểm tra - Ảnh: NAM TRẦN

Bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ khai mạc

Sáng 26-11, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện kịch bản, trình tiểu ban phụ trách phê duyệt, rà soát từng khâu, từng vị trí, từ lễ tân, hậu cần đến bảo đảm an ninh, an toàn.

Về công tác luyện tập, hợp luyện và bay trình diễn tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và quốc tế về triển lãm, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị cần khai thác tối đa cơ hội tại triển lãm để thúc đẩy thương mại quân sự, chuyển giao công nghệ và ký kết hợp đồng, lựa chọn những nội dung hợp tác khả thi, đúng quy định.

Cũng tại đây, đoàn đã kiểm tra chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; hợp luyện bay trình diễn trực thăng, UAV do Quân chủng Phòng không - Không quân và Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện.

Kiểm tra lộ tuyến di chuyển, phương án bảo đảm giao thông tại các cổng ra vào, khu vực đón khách, khán đài và các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 sẽ được tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), từ ngày 10 đến 13-12 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo báo cáo, tính đến 20-11, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Diện tích trưng bày trong nhà là 8.485m², với 17 gian hàng quốc gia.

Đến ngày 24-11, Tiểu ban Lễ tân đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước. Trong đó, có 11 đoàn cấp Bộ trưởng, 3 đoàn cấp Tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp Thứ trưởng.

Tiểu ban đã sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động song phương và tham quan văn hóa tại Hà Nội theo đề nghị của đối tác.

Theo chương trình, tại lễ khai mạc sáng 10-12, màn bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội đặc công sẽ trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.