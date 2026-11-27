Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 27-11, Đại học Cần Thơ phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn quốc tế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long SDMD lần thứ 3 năm 2026, chủ đề "Công nghệ chiến lược và ứng dụng thực tiễn - Động lực phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

"Cánh đồng không dấu chân người" ở An Giang

Tại hội nghị, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn CT Group - đã chia sẻ thông tin về mô hình "cánh đồng không dấu chân người".

Cụ thể, CT Group HI-Tech đang thiết kế mô hình thí điểm 20ha lúa tại An Giang (phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời). Mô hình này kết hợp UAV, robot tự hành, cảm biến, AI, công nghệ sinh học và bản sao số.

Đây là mô hình chuyển đổi phương thức sản xuất, trong đó con người từ trực tiếp thực hiện các công việc trên đồng ruộng sang vai trò giám sát hệ thống thông qua các nền tảng công nghệ. Sau khi thí điểm và được kiểm chứng, mong muốn được chuẩn hóa để từng bước nhân rộng ra các vùng sản xuất phù hợp.

"Giá trị của mô hình cánh đồng không dấu chân người không chỉ giải quyết bài toán trước mắt của Đồng bằng sông Cửu Long là đang trong quá trình già hóa dân số, thiếu hụt nguồn nhân lực trên các cánh đồng cũng như chi phí mỗi năm đều tăng cao hơn năm trước dẫn đến dù sản lượng nông sản tăng nhưng thu nhập của người nông dân không tăng vì chi phí tiếp tục tăng, đặc biệt là chi phí về nhân công", ông Chung nói.

Kết thúc đề tài, địa phương phải có thể tiếp tục sử dụng

Lãnh đạo Đại học Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nghi thức tuyên bố đồng hành cùng diễn đàn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nói từ góc độ giáo dục và đào tạo, ông mong muốn khi một đề tài kết thúc, điều còn lại ở địa phương phải bao gồm cả những con người có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến công nghệ.

Với một quy trình nuôi tôm tuần hoàn, thành công còn thể hiện ở chỗ kỹ sư của hợp tác xã có thể tự xử lý khi chất lượng nước thay đổi và hướng dẫn bà con ở vụ nuôi tiếp theo.

Đó là cách trường đại học góp phần tạo ra giá trị cao hơn trên từng ao nuôi, từng héc ta đất của vùng.

Ông đề nghị Đại học Cần Thơ làm đầu mối, cùng các trường ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và các địa phương chọn một số nhiệm vụ liên vùng, như chia sẻ dữ liệu dự báo xâm nhập mặn, khảo nghiệm giống thủy sản ở các độ mặn khác nhau. Mỗi nhiệm vụ cần có đơn vị chủ trì, đơn vị tiếp nhận và thời hạn đánh giá kết quả.

Thứ hai, đề nghị các trường đại học đưa những nhiệm vụ này vào đào tạo, dùng chung phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và phối hợp hướng dẫn sinh viên.

Sinh viên có thể làm đồ án ngay trong một vụ nuôi, cùng giảng viên và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã thử nghiệm, đánh giá giải pháp của mình.

Thứ ba, đề nghị thành phố Cần Thơ và các địa phương trong vùng mời doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia ngay từ khâu đặt hàng. Với quy trình trồng lúa giảm phát thải, bà con có thể chỉ ra khâu nào tốn kém, khâu nào khó áp dụng.

Ý kiến của bà con cùng số liệu về chi phí, thu nhập sau mỗi vụ là căn cứ để quyết định nhân rộng.

Cuối cùng, ông Hưng đề nghị doanh nghiệp cùng nhà trường đầu tư hoàn thiện sản phẩm có triển vọng, sớm thống nhất quyền khai thác và phương án chuyển giao.

"Mong các đối tác quốc tế tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào tạo đội ngũ kỹ thuật tại chỗ, để đội ngũ này có thể hướng dẫn đồng nghiệp và phát triển giải pháp phù hợp với điều kiện của vùng.

Tôi tin Đồng bằng sông Cửu Long có thể đi đầu trong ứng dụng công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Mong các trường đại học, địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế cùng bà con đưa những giải pháp từ diễn đàn vào thực tiễn trên đồng ruộng, tại ao nuôi và trong nhà máy", ông nói.