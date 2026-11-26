Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại họp báo - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 26-11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo giới thiệu diễn đàn Mekong Connect 2026 với chủ đề "Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

Diễn đàn sẽ diễn ra ngày 2-12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long.

Năm nay, Mekong Connect tập trung thảo luận những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển và tăng cường liên kết giữa TP.HCM với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là lần thứ 10 diễn đàn được tổ chức, do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, với sự đồng tổ chức của UBND TP.HCM, TP Cần Thơ, UBND các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ban tổ chức, sự thay đổi về không gian hành chính và kinh tế của các địa phương đang mở ra cơ hội hợp tác mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức liên kết vùng. Trong đó, TP.HCM giữ vai trò trung tâm về tài chính, công nghệ, dịch vụ và thị trường.

Trong khi đó, Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nông nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và tài nguyên bản địa. Việc phát huy các lợi thế bổ trợ này được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.

Đối với Vĩnh Long, không gian phát triển sau hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đặt ra những yêu cầu mới về kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư và tổ chức lại các chuỗi giá trị sản xuất.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Mekong Connect 2026 còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm với chủ đề "Giải pháp công nghệ cho kinh tế nông nghiệp bền vững và sản phẩm xanh từ tài nguyên bản địa của Đồng bằng sông Cửu Long".