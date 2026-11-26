Tây Nam Bộ có lợi thế nguồn nước để phát triển nông nghiệp, nhưng cũng đang đối mặt với biến đổi khí hậu - Ảnh: QUỐC MINH

Nếu bài đầu tiên đặt vấn đề mở ra những tầng không gian kinh tế mới từ đồng bằng, sông ngòi đến biển đảo ở Tây Nam Bộ, bài thứ hai đi sâu vào cách dữ liệu trên cao trở thành quyết định ở mặt đất, thì câu hỏi còn lại là ai sẽ kết nối những ứng dụng ấy thành một nền kinh tế có khả năng tự vận hành và tạo ra giá trị lâu dài?

Đây là câu hỏi quyết định tương lai kinh tế tầm thấp ở Tây Nam Bộ.

Từ những chuyến bay đến bài toán tổ chức thị trường

Một chiếc máy bay không người lái có thể chụp ảnh cánh đồng, phun thuốc, khảo sát bờ biển hay ghi hình một điểm du lịch. Nhưng từng chuyến bay, nếu đứng riêng lẻ, chưa đủ tạo nên một ngành kinh tế.

Giá trị chỉ thực sự xuất hiện khi công nghệ được đặt vào một quy trình sản xuất, một chuỗi cung ứng hoặc một dịch vụ có khách hàng, có doanh thu, có khả năng đo lường hiệu quả và mở rộng quy mô.

Đó cũng là sự khác nhau giữa đưa thiết bị vào sử dụng và phát triển một hệ sinh thái kinh tế. Nếu thành công được tính bằng số lượng máy bay mua sắm, số chuyến bay thực hiện hay số mô hình trình diễn, địa phương có thể đạt những kết quả dễ nhìn thấy nhưng chưa chắc tạo ra thay đổi tương xứng trong năng suất, thu nhập và năng lực cạnh tranh.

Kinh tế tầm thấp chỉ phát huy khi các thiết bị bay được đồng bộ để tạo thành chuỗi giá trị - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đồng bằng sông Cửu Long không thiếu những bài toán thực tiễn để công nghệ giải quyết. Vùng có những cánh đồng lúa quy mô lớn, vùng cây ăn trái phân tán, mạng lưới sông ngòi dày đặc, các vùng nuôi thủy sản, hệ sinh thái rừng ngập mặn, tuyến bờ biển dài và các điểm đến du lịch gắn với sông nước, miệt vườn, biển đảo.

Mỗi không gian đặt ra một nhu cầu khác nhau, nhưng đều có điểm chung: địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên biến động, chi phí giám sát cao và sự phối hợp giữa nhiều chủ thể còn là thách thức.

Kinh tế tầm thấp nên được tiếp cận như một hệ sinh thái dịch vụ và dữ liệu, chứ không đơn thuần là thị trường mua bán phương tiện bay. Hệ sinh thái này bao gồm thiết bị bay, cảm biến, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, kết nối dữ liệu, dịch vụ phân tích, bảo trì, đào tạo nhân lực và các giải pháp tích hợp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không phải mọi hoạt động số đều thuộc kinh tế tầm thấp, nhưng điều cốt yếu là những công nghệ và dịch vụ liên quan phải phối hợp để giải quyết bài toán cụ thể trong không gian hoạt động tương ứng.

Các cửa biển sẽ phát huy lợi thế tốt hơn nếu thêm dữ liệu số - Ảnh: QUỐC MINH

Khi nhìn theo cách đó, cơ hội không chỉ dành cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị. Một doanh nghiệp địa phương có thể cung cấp dịch vụ bay theo mùa vụ. Hợp tác xã có thể tổ chức nhu cầu của nhiều hộ dân. Doanh nghiệp công nghệ có thể xử lý dữ liệu. Trường đại học có thể đào tạo người vận hành và phát triển giải pháp. Còn cơ quan quản lý tạo lập môi trường pháp lý, hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp.

Đó là cách một hoạt động công nghệ có thể phát triển thành thị trường, tạo thêm việc làm và giữ lại nhiều giá trị hơn trong vùng. Bài toán của Tây Nam Bộ vì vậy không phải là chạy đua xem địa phương nào có nhiều thiết bị bay hơn, mà là địa phương nào tổ chức được nhu cầu thực, kết nối được các chủ thể và chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ ràng hơn.

Nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển là điểm tựa ở Tây Nam Bộ

Muốn hình thành thị trường, cần bắt đầu từ những nhu cầu đủ lớn, lặp lại và có khả năng chi trả. Với Tây Nam Bộ, nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển là những không gian phù hợp để thử nghiệm, điều chỉnh và từng bước mở rộng các mô hình ứng dụng.

Trong sản xuất lúa, thay vì mỗi hộ tự đầu tư một thiết bị, một tổ chức dịch vụ có thể tiếp nhận nhu cầu của nhiều hộ, lập lịch bay theo mùa vụ, cung cấp dịch vụ phun hoặc thu thập dữ liệu theo quy trình thống nhất. Người sản xuất không nhất thiết phải sở hữu công nghệ, họ cần được tiếp cận dịch vụ đúng thời điểm, với chi phí hợp lý và chất lượng có thể kiểm chứng.

Vựa lúa Tây Nam Bộ cần phát triển sâu chuỗi giá trị cao chứ không chỉ sản lượng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tuy nhiên, tổ chức dịch vụ không thể dừng ở việc đưa máy bay ra đồng. Muốn tạo ra giá trị cao hơn, cần kết nối dữ liệu về tình trạng cây trồng, lịch canh tác, lượng vật tư sử dụng và kết quả thu hoạch. Những dữ liệu ấy, khi được xử lý và đối chiếu, có thể hỗ trợ điều chỉnh quy trình sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.

Hiệu quả phải được đánh giá bằng chi phí trên đơn vị diện tích, năng suất, chất lượng sản phẩm, mức sử dụng vật tư và thu nhập ròng của người sản xuất, chứ không chỉ bằng tốc độ hoàn thành một công việc.

Trong thủy sản, yêu cầu còn phức tạp hơn. Một chuyến bay có thể giúp quan sát mặt bằng ao nuôi, bờ bao, hệ thống cấp thoát nước hoặc phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Nhưng chất lượng nước, sức khỏe vật nuôi và diễn biến môi trường không thể được đánh giá đầy đủ chỉ bằng hình ảnh từ trên cao.

Cần kết hợp thiết bị đo tại chỗ, dữ liệu môi trường, nhật ký nuôi và phân tích chuyên môn. Giá trị nằm ở khả năng tổng hợp thông tin để người nuôi đưa ra quyết định sớm hơn, hạn chế rủi ro và quản lý vụ nuôi hiệu quả hơn.

Ở quy mô kinh tế biển, không gian ứng dụng mở rộng từ vùng nuôi ven biển đến rừng ngập mặn, đê biển, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình hạ tầng ven bờ. Dữ liệu ảnh và bản đồ có thể hỗ trợ khảo sát hiện trạng, theo dõi biến động đường bờ, phát hiện điểm cần kiểm tra hoặc lập kế hoạch bảo trì.

Kinh tế biển còn rất nhiều tiềm năng phát triển - Ảnh: QUỐC MINH

Khi kết hợp với dữ liệu khí tượng, thủy văn và các hệ thống giám sát chuyên ngành, công nghệ có thể giúp nâng cao năng lực quản lý trên một địa bàn rộng.

Không nên xem thiết bị bay là công cụ thay thế mọi phương thức khảo sát, càng không thể thay thế các hệ thống quan trắc chuyên dụng. Với vùng biển, chất lượng dữ liệu, điều kiện thời tiết, khả năng kết nối, yêu cầu an toàn và quy định hoạt động bay đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả. Một giải pháp tốt phải chỉ rõ việc gì công nghệ có thể làm, việc gì cần phối hợp với phương tiện khác và giới hạn nào không được vượt qua.

Du lịch cũng có thể trở thành một thị trường đáng chú ý, nếu công nghệ được sử dụng để nâng cao chất lượng trải nghiệm và quản lý điểm đến thay vì chỉ tạo ra những thước phim đẹp.

Dữ liệu không gian có thể hỗ trợ khảo sát tuyến tham quan, xây dựng bản đồ trải nghiệm, quảng bá cảnh quan sông nước, vườn cây, rừng ngập mặn và vùng biển đảo. Các doanh nghiệp có thể ứng dụng dữ liệu để thiết kế sản phẩm, phân tích dòng khách và phối hợp quản lý những khu vực có mật độ tham quan cao.

Nhưng du lịch là ngành kinh tế của trải nghiệm, văn hóa và sự tương tác giữa con người với điểm đến. Một chuyến bay ghi hình trên cao chỉ là công cụ hỗ trợ. Giá trị kinh tế cao hơn phải được tạo ra khi hình ảnh và dữ liệu góp phần hình thành sản phẩm du lịch có bản sắc, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu tại địa phương và mở thêm cơ hội cho cộng đồng tham gia cung ứng dịch vụ.

Từ cánh đồng, vuông tôm đến vùng biển và điểm đến du lịch, một nguyên tắc cần được giữ vững. Không lấy công nghệ làm trung tâm của mọi quyết định. Hãy bắt đầu từ nhu cầu của người sản xuất, doanh nghiệp và cộng đồng, xác định kết quả cần đạt, sau đó mới lựa chọn thiết bị, dữ liệu và phương thức triển khai phù hợp.

Xây hệ sinh thái từ cơ chế hợp tác đến năng lực nội vùng

Những mô hình riêng lẻ chỉ có thể phát triển thành thị trường khi vượt qua ba điểm nghẽn. Đó là chi phí tiếp cận công nghệ, khả năng kết nối dữ liệu và năng lực phối hợp giữa các chủ thể.

Đối với phần lớn hộ sản xuất nhỏ, đầu tư thiết bị, phần mềm và nhân lực chuyên môn có thể vượt quá khả năng tài chính. Vì vậy, mô hình dịch vụ dùng chung thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ là hướng đáng xem xét.

Thay vì buộc mỗi hộ phải trở thành một đơn vị công nghệ, cách tổ chức này cho phép người dân sử dụng dịch vụ theo nhu cầu, trả chi phí theo diện tích hoặc khối lượng công việc và tiếp cận giải pháp mà không phải gánh toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu.

Nông nghiệp Tây Nam Bộ sẽ phát triển mạnh hơn nếu áp dụng thêm công nghệ vào sản xuất và kinh doanh - Ảnh: QUỐC MINH

Mô hình ấy cần có cơ chế minh bạch về giá, chất lượng dịch vụ, trách nhiệm khi xảy ra sự cố và quyền sử dụng dữ liệu. Nếu chỉ hình thành một tầng trung gian thu phí mà không cải thiện hiệu quả sản xuất, dịch vụ khó duy trì lâu dài. Ngược lại, khi nhà cung cấp chứng minh được khả năng tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro hoặc nâng cao chất lượng, thị trường sẽ có cơ sở để phát triển bằng nhu cầu thực thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ ngắn hạn.

Ở cấp độ rộng hơn, Tây Nam Bộ cần tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp nông nghiệp và thủy sản, các hợp tác xã, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức du lịch.

Chính quyền không nhất thiết phải trực tiếp kinh doanh dịch vụ công nghệ; vai trò quan trọng hơn là xác định bài toán ưu tiên, bảo đảm tuân thủ pháp luật, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phù hợp, hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát và tạo điều kiện để các mô hình hiệu quả tiếp cận thị trường.

Các trường đại học và viện nghiên cứu có thể tham gia đánh giá công nghệ, xây dựng quy trình ứng dụng và đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp đảm nhận việc phát triển sản phẩm, tổ chức vận hành và cung cấp dịch vụ.

Hợp tác xã, cộng đồng và người sử dụng góp phần xác định nhu cầu, phản hồi chất lượng và giám sát lợi ích thực tế. Sự phân công rõ ràng sẽ hạn chế tình trạng mô hình được trình diễn thành công nhưng không có đơn vị tiếp tục vận hành sau khi dự án kết thúc.

Liên kết vùng là một mệnh lệnh. Sông rạch, vùng nuôi, tuyến vận tải, hệ sinh thái ven biển và dòng khách du lịch không dừng lại ở ranh giới hành chính. Nếu mỗi địa phương phát triển một hệ thống riêng, dữ liệu không tương thích và tiêu chuẩn dịch vụ khác biệt, chi phí kết nối sẽ tăng lên.

Một số hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chương trình đào tạo và dịch vụ chuyên môn có thể được phối hợp ở quy mô vùng; trong khi các ứng dụng cụ thể vẫn cần thích ứng với điều kiện sản xuất và sinh thái từng địa bàn.

Liên kết vùng không đồng nghĩa với việc xây dựng một hệ thống tập trung thu thập mọi dữ liệu. Cần xác định rõ dữ liệu nào phục vụ lợi ích công, dữ liệu nào thuộc doanh nghiệp hoặc người sản xuất, ai được quyền truy cập, sử dụng vào mục đích gì và chịu trách nhiệm ra sao.

Bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, an toàn thông tin và khả năng kiểm chứng là điều kiện để tạo niềm tin cho hệ sinh thái, không phải thủ tục bổ sung sau khi công nghệ đã triển khai.

Để tránh đầu tư dàn trải, các địa phương nên bắt đầu bằng những chương trình thí điểm có mục tiêu, địa bàn, thời hạn và chỉ số đánh giá cụ thể. Có thể lựa chọn một số bài toán thiết thực trong canh tác lúa, quản lý vùng nuôi, giám sát công trình ven biển hoặc hỗ trợ phát triển du lịch.

Mỗi mô hình cần có dữ liệu trước và sau triển khai để so sánh chi phí, năng suất, chất lượng dịch vụ, mức độ an toàn, tác động môi trường và lợi ích đối với người dân.

Chỉ nên mở rộng khi kết quả được kiểm chứng và có đơn vị đủ năng lực tiếp tục vận hành. Trường hợp không đạt hiệu quả, cần xác định nguyên nhân nằm ở công nghệ, quy trình, chất lượng dữ liệu, năng lực người dùng hay cách tổ chức thị trường để điều chỉnh.

Một chương trình thí điểm có giá trị không phải vì luôn thành công, mà vì giúp giảm bất định và cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho quyết định đầu tư tiếp theo.

Điều cần tránh là biến kinh tế tầm thấp thành một phong trào mua sắm thiết bị hoặc cuộc đua trình diễn giữa các địa phương. Cũng không nên đặt mục tiêu tăng số chuyến bay tách rời các mục tiêu phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển và du lịch.

Thước đo cuối cùng phải là năng suất và chất lượng tăng lên, chi phí và rủi ro giảm xuống, doanh nghiệp có thêm thị trường, người dân có thêm thu nhập và tài nguyên được quản lý bền vững hơn.

Mùa nước nổi hằng năm ở ĐBSCL cũng là tài nguyên giá trị cho nông nghiệp nhưng cần áp dụng công nghệ quản lý, sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn trước biến đổi khí hậu - Ảnh: QUỐC MINH

Tây Nam Bộ có thể mở thêm không gian kinh tế bằng công nghệ, nhưng không gian ấy chỉ trở thành lợi thế khi được kết nối với năng lực sản xuất, thị trường, thể chế và con người của vùng.

Đưa công nghệ lên trời không phải để rời xa mặt đất. Đó là cách nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra trên mặt đất, trên sông và ngoài biển; để mỗi quyết định sản xuất chính xác hơn, mỗi chuỗi giá trị vận hành hiệu quả hơn và mỗi cộng đồng có thêm cơ hội phát triển. Đích đến của kinh tế tầm thấp không phải là bay cao hơn, mà là tạo ra giá trị cao hơn ngay trên quê hương mình.

Khuôn khổ pháp lý về hoạt động bay cũng phải được xem là một phần của năng lực tổ chức thị trường. Tổ chức và cá nhân cần đối chiếu quy định hiện hành với loại phương tiện, mục đích và khu vực hoạt động cụ thể, không mặc nhiên coi ứng dụng phục vụ sản xuất là được miễn các yêu cầu quản lý. An toàn bay, an ninh, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm vận hành phải được tính ngay từ khâu thiết kế mô hình.