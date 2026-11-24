Đồng lúa miền Tây Nam Bộ đang cần thêm khoa học để nâng cao sản lượng và giá trị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhưng đưa công nghệ lên trời mới là điểm khởi đầu. Thách thức lớn hơn là biến dữ liệu thành quyết định đúng, biến công nghệ, đổi mới sáng tạo thành giá trị và kết nối những lợi thế riêng lẻ thành không gian phát triển mới cho vùng châu thổ Tây Nam Bộ.

Một đồng bằng Tây Nam Bộ, nhiều tầng không gian kinh tế

Từ trên cao nhìn xuống, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện lên như mạng lưới rộng lớn ruộng đồng, vườn cây, sông rạch, ao đầm, cửa biển và dải bờ biển dài hơn 750 km. Đó không chỉ là địa hình vùng đất trù phú, mà còn là không gian sinh kế hàng chục triệu người, nơi nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, vận tải, thương mại và du lịch đan xen, phụ thuộc lẫn nhau.

Trong tư duy phát triển lâu nay, lợi thế đồng bằng thường được nhìn từ mặt đất và mặt nước. Đó là diện tích canh tác, sản lượng lúa gạo, trái cây, thủy sản, mạng lưới giao thông, cảng biển và tài nguyên du lịch.

Những nền tảng ấy vẫn giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển mới. Tuy nhiên, khi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngày càng tác động sâu đến phương thức sản xuất, không gian phát triển không còn chỉ được đo bằng diện tích đất đai, tài nguyên nước hay chiều dài bờ biển.

Phía trên những cánh đồng, vuông tôm, rừng ngập mặn và tuyến du lịch sông nước còn một tầng không gian có thể tạo ra giá trị kinh tế mới. Đó là không gian phát triển cho kinh tế tầm thấp, nơi công nghệ bay và dữ liệu số kết nối các hoạt động kinh tế trên mặt đất, mặt nước.

Nhiều nông dân đã dùng UAV bay phun thuốc trên đồng lúa - Ảnh: QUỐC MINH

Kinh tế tầm thấp được nhắc đến cùng sự phát triển của thiết bị bay không người lái (UAV) công nghệ định vị, viễn thám, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xử lý dữ liệu. Nhưng nếu chỉ nhìn lĩnh vực này như câu chuyện mua máy bay nhỏ phun thuốc, chụp ảnh, quay phim, chúng ta sẽ bỏ lỡ phần quan trọng nhất. Đó là khả năng tổ chức lại cách sản xuất, quản lý tài nguyên, cung ứng dịch vụ và kết nối chuỗi giá trị.

Thiết bị bay chỉ là phương tiện. Giá trị kinh tế nằm ở việc giúp người sử dụng phát hiện vấn đề sớm hơn, thu thập thông tin chính xác hơn, tiết kiệm nguồn lực và đưa ra quyết định tốt hơn như thế nào.

Đằng sau chuyến bay có thể là cả chuỗi hoạt động lập bản đồ, xử lý dữ liệu, phân tích, tư vấn, bảo trì, đào tạo nhân lực và cung cấp dịch vụ chuyên môn. Chỉ khi những khâu này kết nối được nhu cầu thực tế, công nghệ mới có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế chứ không dừng ở các thiết bị riêng lẻ.

Với Tây Nam Bộ, cách tiếp cận ấy đặc biệt có ý nghĩa. Lợi thế vùng không chỉ nằm trong những cánh đồng rộng hay sản lượng thủy sản lớn, mà còn ở mạng lưới sông ngòi, vùng cửa sông, hệ sinh thái ven biển, các tuyến giao thương và những không gian du lịch có khả năng kết nối thành một chỉnh thể.

Nhiều hoạt động kinh tế vốn được quản lý theo từng ngành, từng địa bàn, trong khi các vấn đề thực tế lại liên quan với nhau, mang tính liên ngành. Chất lượng môi trường ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản; giao thông và logistics tác động đến sức cạnh tranh nông sản; bảo tồn hệ sinh thái gắn với sinh kế cộng đồng và sức hấp dẫn của điểm đến.

Công nghệ tầm thấp có thể góp phần kết nối những không gian ấy bằng thông tin và dữ liệu. Hình ảnh từ trên cao, khi được kết hợp với dữ liệu mặt đất, mặt nước và thông tin chuyên ngành, có thể giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất nhìn rõ hơn những biến động mà quan sát đơn lẻ khó nhận diện.

Nhưng dữ liệu chỉ thực sự hữu ích khi được kiểm chứng, phân tích và chuyển thành hành động. Một bản đồ đẹp không tự làm tăng năng suất. Một hệ thống giám sát không tự bảo vệ được môi trường. Một ứng dụng hiện đại cũng không tự nâng thu nhập người dân.

Đó là yêu cầu đầu tiên khi nói đến kinh tế tầm thấp. Không bắt đầu bằng câu hỏi mua thiết bị gì, mà bằng câu hỏi cần giải quyết vấn đề nào và giá trị tạo ra sẽ được đo lường ra sao. Cách nhìn này cũng giúp tránh nhầm lẫn giữa kinh tế tầm thấp với toàn bộ kinh tế số.

Công nghệ số có thể hiện diện trong nhiều lĩnh vực, nhưng kinh tế tầm thấp chỉ hình thành khi các hoạt động, dịch vụ và hạ tầng liên quan đến không gian hoạt động tầm thấp được tổ chức thành những mô hình có giá trị kinh tế cụ thể.

Công nghệ có thể giúp nghề nuôi thủy sản ở ĐBSCL phát triển bền vững hơn - Ảnh: QUỐC MINH

Từ cánh đồng, dòng sông ra biển lớn

Nông nghiệp là nơi dễ hình dung nhất về khả năng ứng dụng công nghệ bay. Trên những vùng trồng lúa, cây ăn trái hay vùng sản xuất tập trung, UAV có thể hỗ trợ khảo sát hiện trạng, lập bản đồ, theo dõi sinh trưởng, phát hiện dấu hiệu bất thường và thực hiện một số công việc canh tác khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, an toàn.

Dữ liệu thu thập được có thể giúp người sản xuất sử dụng đầu vào hợp lý hơn, giảm việc kiểm tra thủ công trên diện rộng và nâng cao khả năng phản ứng trước rủi ro.

Tuy nhiên, giá trị không ở một chiếc UAV bay nhanh hơn người nông dân. Giá trị nằm ở khả năng biến thông tin thành quyết định sản xuất tốt hơn. Nếu hình ảnh từ trên cao được kết hợp với dữ liệu về đất, nước, thời tiết, lịch canh tác và yêu cầu thị trường, người sản xuất có thêm cơ sở để xác định khu vực cần kiểm tra, điều chỉnh quy trình hoặc sử dụng nguồn lực phù hợp.

Công nghệ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi giúp giảm chi phí, hạn chế tổn thất hoặc nâng chất lượng sản phẩm; hiệu quả ấy cần được kiểm chứng qua thực tế sản xuất, thay vì suy ra từ số thiết bị được sử dụng.

Từ cánh đồng, câu chuyện mở rộng theo những dòng sông ra vùng nuôi trồng thủy sản và không gian ven biển. Những khu vực nuôi tôm cá, cửa sông và vùng bờ có địa bàn rộng, môi trường biến động, trong khi việc theo dõi thường xuyên đòi hỏi nhiều nhân lực. Công nghệ bay và các hệ thống cảm biến có thể hỗ trợ quan sát mặt bằng vùng nuôi, giám sát hạ tầng, nhận diện một số thay đổi trên bề mặt và kết hợp dữ liệu để phục vụ quản lý.

Cũng cần phân biệt rõ khả năng quan sát từ trên cao với việc đo đạc toàn diện chất lượng nước hay chẩn đoán sức khỏe thủy sản. Những nhiệm vụ đó vẫn cần thiết bị chuyên dụng, cảm biến tại chỗ, lấy mẫu và quy trình phân tích phù hợp.

Điều đáng quan tâm hơn là khả năng kết nối công nghệ với cả chuỗi giá trị thủy sản. Dữ liệu về vùng nuôi có thể hỗ trợ quản lý sản xuất; thông tin về hạ tầng, giao thông và điều kiện vận chuyển có thể bổ sung cho việc tổ chức thu hoạch, bảo quản và logistics.

Khi được kết nối với các hệ thống quản lý và dữ liệu thị trường, công nghệ có thể góp phần giảm tình trạng ra quyết định rời rạc ở từng khâu. Nhưng muốn tạo ra kết quả, các chủ thể phải có khả năng chia sẻ và sử dụng dữ liệu; công nghệ không thể tự khắc phục sự thiếu liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Nông dân Tây Nam Bộ giỏi nghề canh tác lúa và công nghệ sẽ giúp bà con có thu nhập cao hơn - Ảnh: QUỐC MINH

Từ vùng nuôi ra cửa biển, không gian kinh tế tầm thấp còn có thể hỗ trợ theo dõi những biến động ở rừng ngập mặn, đê biển, cửa sông và các khu vực chịu tác động của xói lở. Ảnh chụp từ UAV, dữ liệu viễn thám và bản đồ địa lý có thể giúp nhận diện khu vực cần kiểm tra, theo dõi biến động theo thời gian và bổ sung thông tin cho công tác quản lý.

Với nghề cá, công nghệ có thể hỗ trợ khảo sát hạ tầng bờ, cảng cá, khu neo đậu và các tuyến kết nối trong phạm vi được phép. Mỗi ứng dụng đều cần được đánh giá theo điều kiện địa phương; không thể mặc nhiên cho rằng giải pháp phù hợp ở một vùng sẽ có hiệu quả tương tự ở mọi nơi.

Ở đây, kinh tế tầm thấp gặp kinh tế biển một cách tự nhiên. Biển không chỉ là không gian khai thác tài nguyên hay vận tải, mà còn gắn với bảo tồn hệ sinh thái, nuôi trồng thủy sản, hạ tầng ven bờ, sinh kế cộng đồng và du lịch. Công nghệ có thể cung cấp thêm công cụ để quản lý những mối liên hệ ấy, nhưng không thay thế được quy hoạch, năng lực quản trị hay sự tham gia của người dân.

Một hệ thống giám sát rừng ngập mặn chỉ có ý nghĩa lâu dài khi dữ liệu được dùng trong quyết định quản lý và đi cùng giải pháp bảo vệ sinh kế. Một ứng dụng cho vùng nuôi chỉ có giá trị bền vững khi góp phần nâng hiệu quả sản xuất, chứ không chỉ tạo thêm báo cáo kỹ thuật.

Du lịch cũng là một mắt xích đáng chú ý trong không gian phát triển này. Từ du lịch sông nước, vườn cây, làng nghề đến du lịch sinh thái rừng ngập mặn và biển đảo, dữ liệu không gian có thể hỗ trợ khảo sát cảnh quan, thiết kế tuyến, quản lý điểm đến và tổ chức sản phẩm. Công nghệ bay có thể phục vụ một số hoạt động ghi hình, truyền thông hoặc khảo sát chuyên môn khi tuân thủ quy định liên quan.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của điểm đến không thể chỉ dựa vào hình ảnh từ trên cao. Chất lượng trải nghiệm, dịch vụ, câu chuyện văn hóa, môi trường và khả năng phân phối lợi ích cho cộng đồng mới quyết định sức sống của sản phẩm du lịch.

Nhìn từ cánh đồng, dòng sông ra biển lớn, kinh tế tầm thấp có thể trở thành công cụ bổ trợ cho nhiều ngành, nhưng không nên phát triển theo kiểu mỗi nơi mua một thiết bị, mỗi ngành xây một hệ thống riêng. Cần xác định những bài toán chung, chuẩn hóa dữ liệu phù hợp và tổ chức dịch vụ có khả năng phục vụ nhiều chủ thể. Một đơn vị công nghệ có thể cung cấp dịch vụ khảo sát cho hợp tác xã, doanh nghiệp thủy sản hoặc cơ quan quản lý, với điều kiện nhiệm vụ, dữ liệu và quy trình được thiết kế phù hợp. Cách tổ chức ấy giúp giảm chi phí đầu tư riêng lẻ, tăng khả năng tiếp cận và mở ra cơ hội hình thành các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ ngay tại địa phương.

Cơ hội lớn không dọn sẵn đường đi

Cơ hội phát triển kinh tế tầm thấp của Tây Nam Bộ trước hết đến từ những nhu cầu thực tế của vùng.

Nông nghiệp và thủy sản có địa bàn sản xuất rộng, nhu cầu giám sát và tối ưu nguồn lực lớn. Vùng ven biển cần thêm công cụ theo dõi hệ sinh thái và hạ tầng. Du lịch cần dữ liệu tốt hơn để tổ chức tuyến, quản lý điểm đến và kết nối sản phẩm. Những nhu cầu ấy có thể tạo ra thị trường cho dịch vụ công nghệ, nếu giải pháp đáp ứng được yêu cầu về chi phí, độ tin cậy, an toàn và khả năng tiếp cận.

Một hướng đi đáng cân nhắc là phát triển dịch vụ dùng chung thay vì yêu cầu từng hộ nông dân, hợp tác xã hay doanh nghiệp nhỏ tự đầu tư đầy đủ thiết bị, phần mềm và nhân lực chuyên môn.

Người sử dụng trả tiền cho dịch vụ hoặc kết quả cần thiết, trong khi đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm về thiết bị, vận hành, bảo trì và chất lượng dữ liệu theo hợp đồng. Mô hình này có thể giảm rào cản đầu tư ban đầu, nhưng chỉ bền vững khi có nhu cầu đủ ổn định, mức giá phù hợp và cơ chế đánh giá chất lượng minh bạch.

Năng lực tiếp nhận công nghệ cũng là một thách thức. Nông dân không chỉ cần biết sử dụng ứng dụng, mà còn phải hiểu dữ liệu phản ánh điều gì, giới hạn của nó ở đâu và khi nào cần thêm sự tư vấn của chuyên gia. Hợp tác xã cần khả năng tập hợp nhu cầu, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đánh giá hiệu quả.

Doanh nghiệp công nghệ phải hiểu quy trình sản xuất, mùa vụ, đặc tính sinh học và điều kiện kinh doanh tại địa phương. Nếu thiếu sự kết nối ấy, công nghệ có thể xuất hiện trong những cuộc trình diễn nhưng khó đi sâu vào đời sống kinh tế.

Thể chế và an toàn là điều kiện không thể xem nhẹ. Hoạt động UAV phải tuân thủ quy định hiện hành về quản lý phương tiện bay, khu vực và điều kiện hoạt động, cùng những yêu cầu liên quan đến an ninh, an toàn, quyền riêng tư và dữ liệu.

Không gian tầm thấp không phải khoảng trống quản lý để bất kỳ chủ thể nào cũng có thể tùy ý khai thác. Khi hoạt động công nghệ mở rộng, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng càng trở nên quan trọng.

Thước đo thành công không thể là số lượng thiết bị được mua, số chuyến bay được thực hiện hay số bản đồ được tạo ra. Cần trả lời những câu hỏi cụ thể: chi phí sản xuất có giảm không, tổn thất có được hạn chế không, chất lượng và giá trị sản phẩm có tăng không, năng lực giám sát tài nguyên có cải thiện không, người dân và doanh nghiệp có hưởng lợi không?

Mỗi mô hình nên có đường cơ sở để so sánh, tính toán đầy đủ chi phí đầu tư và vận hành, đánh giá kết quả qua một chu kỳ sản xuất hoặc thời gian đủ dài, đồng thời xác định rủi ro và khả năng nhân rộng.

Cách làm phù hợp là bắt đầu từ những địa bàn và ngành hàng có nhu cầu rõ ràng, tổ chức thử nghiệm có kiểm chứng, công khai kết quả rồi mới mở rộng. Trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, hợp tác xã và chính quyền địa phương cần cùng tham gia từ khâu xác định vấn đề đến đánh giá tác động.

Với kinh tế biển, dữ liệu phải phục vụ quản lý hệ sinh thái, hạ tầng và sinh kế; với nông nghiệp, phải gắn với quy trình canh tác và đầu ra; với du lịch, phải góp phần nâng chất lượng trải nghiệm và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Công nghệ chỉ đáng đầu tư khi giải quyết được một bài toán thật.

Người dân Đồng Tháp (vùng biển Tiền Giang cũ) với nghề nuôi nghêu ven biển - Ảnh: QUỐC MINH

Tây Nam Bộ đang đứng trước cơ hội mở rộng cách nhìn về lợi thế vùng. Đất đai, sông ngòi và biển cả vẫn là nền tảng; công nghệ bay và dữ liệu số có thể trở thành phương tiện giúp kết nối các nguồn lực, nhận diện biến động và tổ chức lại một số hoạt động kinh tế. Nhưng đưa công nghệ lên trời không phải để rời xa mặt đất. Mục tiêu cuối cùng là hiểu mặt đất sâu hơn, quản lý mặt nước tốt hơn, bảo vệ không gian biển hiệu quả hơn và tạo ra giá trị cao hơn từ những nguồn lực vốn có của đồng bằng.

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Kỳ tới: Từ không gian mặt đất đến bầu trời số