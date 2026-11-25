Người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm nước, giữ cây sầu riêng trong mùa hạn mặn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Mối đe dọa El Nino

Tại Diễn đàn Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt - chuyên đề Sầu riêng do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp ngày 25-11, nhiều nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cùng bàn giải pháp giúp ngành hàng này thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguy cơ El Nino trong thời gian tới.

Theo các số liệu được công bố tại diễn đàn, diện tích sầu riêng cả nước hiện khoảng 195.000 héc ta. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 3,86 tỉ USD; trong 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt 3,35 tỉ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm, với nhiều vùng chuyên canh tập trung tại Đồng Tháp và các địa phương lân cận.

Thế nhưng đây cũng là khu vực thường xuyên chịu tác động của hạn hán và xâm nhập mặn vào mùa khô. Khi El Nino xuất hiện, lượng mưa suy giảm, nắng nóng kéo dài, dòng chảy từ thượng nguồn về hạ lưu giảm, tạo điều kiện để nước mặn lấn sâu vào nội đồng.

Đối với cây sầu riêng, đây là nguy cơ đặc biệt đáng lo ngại. Sầu riêng rất nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm đất và độ mặn của nguồn nước tưới. Khi bộ rễ tiếp xúc với nước có độ mặn vượt ngưỡng chịu đựng, cây có thể bị tổn thương, cháy lá, suy giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, rụng trái và thậm chí chết nếu tình trạng kéo dài.

Điều đáng nói, thiệt hại không chỉ dừng lại ở một vụ mùa. Một vườn sầu riêng lâu năm bị tổn thương bộ rễ có thể mất nhiều thời gian để phục hồi, trong khi chi phí đầu tư chăm sóc, phân bón và hệ thống tưới tiêu của nhà vườn ngày càng lớn.

Từ bộ rễ đến công nghệ tưới: Chủ động bảo vệ vườn cây

Tại diễn đàn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Lộc, Viện Cây ăn quả miền Nam, giới thiệu nhiều giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cây sầu riêng trước điều kiện bất lợi.

Đáng chú ý là nghiên cứu tuyển chọn các dòng gốc ghép có triển vọng chịu mặn như Lá Thắm, Bông Hoang Xanh và Chanee. Việc sử dụng gốc ghép phù hợp được kỳ vọng giúp tăng khả năng chống chịu của bộ rễ, đồng thời nâng cao sức sinh trưởng của cây trong điều kiện môi trường bất lợi.

Bên cạnh đó quy trình 5 bước phục hồi sầu riêng sau hạn mặn cũng được giới thiệu, tập trung vào rửa mặn vùng rễ, phục hồi hệ thống rễ tơ, hỗ trợ bộ lá và đọt non, hoàn thiện tán cây và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Tuy nhiên các giải pháp phục hồi chỉ phát huy hiệu quả khi cây được phát hiện tổn thương sớm và có nguồn nước ngọt phù hợp để xử lý. Do đó phòng ngừa vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Một hướng đi khác là ứng dụng công nghệ tưới thông minh. Thông qua cảm biến đo độ ẩm đất, nhà vườn có thể theo dõi tình trạng nước trong vùng rễ, xác định thời điểm và lượng nước cần tưới, hạn chế thất thoát nguồn nước ngọt. Kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm, giải pháp này giúp giảm áp lực lên nguồn nước trong những tháng cao điểm mùa khô.

Không mở rộng bằng mọi giá

Ở góc độ quản lý sản xuất, đại diện Cục Trồng trọt khuyến cáo nhà vườn Đồng bằng sông Cửu Long cần chuẩn bị ao, hồ trữ nước ngọt, kiểm tra độ mặn trước khi đưa nước vào vườn và chủ động xây dựng phương án tưới trong suốt mùa khô. Đặc biệt, không nên xử lý ra hoa rải vụ hoặc nghịch vụ khi chưa bảo đảm nguồn nước ngọt an toàn cho toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của cây.

Tại Đồng Tháp, ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết định hướng của địa phương là không phát triển diện tích sầu riêng bằng mọi giá, nhất là ở những khu vực nhiễm phèn, nhiễm mặn hoặc chưa có hệ thống thủy lợi bảo vệ phù hợp.

Tỉnh đang phối hợp xây dựng bản đồ thích nghi cây trồng để giúp người dân xác định khu vực phù hợp với từng loại cây trồng. Cùng với đó là khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và các mô hình tưới tiết kiệm nhằm cải thiện sức khỏe đất, nâng cao khả năng chống chịu của vườn cây.

Tỉnh Đồng Tháp có sản lượng sầu riêng cao nhất với khoảng 557.000 tấn mỗi năm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết trong giai đoạn 2016 - 2025, diện tích tăng từ 33.400ha lên 195.000ha, tốc độ tăng trưởng đạt 21,9%/năm; sản lượng tăng từ 399.000 tấn lên 1,8 triệu tấn, tăng trưởng đạt 18,8%/năm. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất (44.300 ha), còn Đồng Tháp đạt sản lượng cao nhất (557.000 tấn). Giá trị sầu riêng tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên 3,86 tỉ USD năm 2025, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.