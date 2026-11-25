Việc sử dụng UAV trong nông nghiệp cần được tổ chức để tạo thành chuỗi giá trị - Ảnh: QUỐC MINH

Ở bài đầu, câu chuyện kinh tế tầm thấp được đặt trong không gian rộng hơn: từ cánh đồng, dòng sông đến biển lớn. Tây Nam Bộ có nhiều điều kiện khai mở tầng giá trị này, nhưng tiềm năng không tự chuyển thành tăng trưởng. Câu hỏi quyết định nằm ở chỗ công nghệ có thể thay đổi cách sản xuất, quản lý và cung cấp dịch vụ như thế nào, thay vì chỉ bổ sung vài thiết bị hiện đại vào phương thức làm ăn cũ.

Dữ liệu trên cao, quyết định ở mặt đất

Hãy bắt đầu từ một cánh đồng lúa. Thiết bị bay không người lái (UAV) có thể chụp ảnh, lập bản đồ hoặc phun thuốc theo nhiệm vụ được thiết kế. Nhưng người nông dân không thu hoạch hình ảnh; họ cần biết khu vực nào có vấn đề, cần xử lý ở đâu, dùng bao nhiêu đầu vào và làm thế nào để bảo vệ năng suất mà vẫn giảm chi phí.

Khoảng cách giữa một chuyến bay và một quyết định sản xuất hiệu quả chính là nơi dữ liệu phải chứng minh giá trị.

Quy trình tạo giá trị thường gồm nhiều lớp. Thiết bị bay hoặc cảm biến thu thập thông tin, phần mềm xử lý và đối chiếu dữ liệu, chuyên gia hoặc hệ thống phân tích nhận diện dấu hiệu cần chú ý, người sử dụng quyết định hành động, kết quả sau đó được theo dõi để đánh giá hiệu quả. Nếu một mắt xích bị thiếu, dữ liệu dễ trở thành sản phẩm kỹ thuật không đi vào quyết định kinh tế.

Ngành du lịch Tây Nam Bộ có thể phát triển tốt hơn nếu phát huy được giá trị kinh tế tầm thấp - Ảnh: QUỐC VIỆT

Chẳng hạn, ảnh chụp từ trên cao có thể giúp phát hiện sự khác biệt về màu sắc hay sinh trưởng cây trồng, nhưng không phải mọi dấu hiệu bất thường đều có cùng nguyên nhân. Muốn đưa ra khuyến nghị đáng tin cậy, cần kết hợp hình ảnh với thông tin về đất, nước, thời tiết, giống, lịch canh tác và kiểm tra tại hiện trường. Công nghệ có thể giúp thu hẹp phạm vi cần kiểm tra, chứ không mặc nhiên thay thế kiến thức nông học hay kinh nghiệm người sản xuất.

Đây là khác biệt giữa số hóa một thao tác và chuyển đổi cách làm. Nếu dùng UAV phun thuốc nhưng vẫn giữ nguyên thói quen sử dụng đầu vào, công nghệ có thể làm thay đổi phương tiện mà chưa chắc cải thiện hiệu quả tổng thể. Nếu dữ liệu được dùng để điều chỉnh quy trình canh tác, phối hợp lịch sản xuất và đánh giá kết quả, lợi ích mới có cơ hội lan từ một công đoạn sang cả chuỗi sản xuất.

Một nghiên cứu công bố năm 2026, sử dụng dữ liệu 756 vụ sản xuất của 387 hộ trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trong sáu vụ mùa 2022 - 2024, cho thấy bức tranh đáng suy ngẫm. Các hộ sử dụng UAV ghi nhận mức tăng năng suất và doanh thu tương ứng khoảng 1,9% và 3,3%, nhưng chi phí phun cao hơn đã bù trừ phần tăng thêm, khiến lợi nhuận ròng không cải thiện. Nghiên cứu này cũng ghi nhận việc sử dụng UAV chưa kéo theo giảm chi tiêu thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón. Kết quả cho thấy tiếp nhận công nghệ không đồng nghĩa với thích ứng công nghệ. (Nghiên cứu về việc ứng dụng drone và hiệu quả của nông hộ trồng lúa ở ĐBSCL, ScienceDirect, 2026).

Bài học không phải là phủ nhận UAV, mà là đặt công nghệ vào đúng quy trình kinh tế. Một dịch vụ bay cần đi cùng tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đầu vào và cơ chế đánh giá kết quả. Hợp tác xã có thể trở thành đầu mối tổ chức nhu cầu, kết nối dịch vụ với lịch mùa vụ và tập hợp dữ liệu của các thành viên. Doanh nghiệp cung cấp công nghệ phải chứng minh hiệu quả bằng kết quả thực tế, thay vì chỉ giới thiệu tốc độ bay, dung tích bình chứa hay số hécta có thể xử lý mỗi ngày.

Cánh đồng lúa châu thổ vẫn còn dư địa phát triển nếu ứng dụng sâu hơn công nghệ số như dữ liệu sâu bệnh, nguồn nước từ UAV - Ảnh: QUỐC MINH

Cũng cần nhìn nhận hiệu quả sẽ khác nhau theo quy mô sản xuất, điều kiện địa bàn, giá dịch vụ và cách tổ chức sử dụng. Một mô hình phù hợp với vùng sản xuất tập trung chưa chắc kinh tế với hộ canh tác nhỏ lẻ. Vì vậy, trước khi nhân rộng, cần so sánh chi phí và lợi ích trong điều kiện tương đồng, tính cả đầu tư, vận hành, bảo trì, nhân lực và rủi ro. Chỉ khi lợi ích được kiểm chứng, công nghệ mới có cơ sở trở thành dịch vụ thị trường bền vững.

Từ ruộng lúa, vuông tôm đến không gian biển và du lịch Tây Nam Bộ

Nếu trong nông nghiệp, dữ liệu từ trên cao giúp quan sát đồng ruộng, thì ở vùng nuôi trồng thủy sản, cửa sông và ven biển, giá trị tiềm năng nằm ở khả năng kết hợp nhiều nguồn thông tin để quản lý một không gian rộng và biến động.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hệ thống sông rạch dày đặc, vùng nuôi tôm cá, rừng ngập mặn, cảng cá và các khu vực ven biển gắn với sinh kế của cộng đồng. Không gian ấy cần nhiều hơn một góc nhìn riêng lẻ từng ngành.

Với vùng nuôi thủy sản, UAV có thể hỗ trợ khảo sát mặt bằng, theo dõi bờ bao, ao đầm, đường nội bộ và một số hạng mục hạ tầng. Cảm biến đặt tại chỗ có thể cung cấp thông tin về các chỉ tiêu môi trường nước, dữ liệu thời tiết giúp người nuôi theo dõi những điều kiện có thể ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Khi kết hợp hợp lý, các nguồn thông tin này hỗ trợ phát hiện sớm vấn đề và xác định khu vực cần kiểm tra.

Dữ liệu UAV có thể giúp lập bản đồ, quản lý nguồn nước đồng bộ ở Tây Nam Bộ - Ảnh: QUỐC MINH

Tuy nhiên, hình ảnh từ trên cao không thể thay thế việc đo chất lượng nước hay chẩn đoán bệnh thủy sản. Màu nước, hình dạng ao hoặc những thay đổi trên bề mặt có thể là dấu hiệu cần chú ý, nhưng kết luận chuyên môn phải dựa trên phép đo, lấy mẫu và kiểm tra phù hợp.

Một hệ thống có giá trị không phải hệ thống đưa ra nhiều cảnh báo nhất, mà là hệ thống giúp người nuôi phân biệt điều gì cần xử lý ngay, điều gì cần kiểm chứng và hành động nào đem lại hiệu quả cao nhất.

Từ ao nuôi đến chuỗi cung ứng, dữ liệu còn có thể hỗ trợ tổ chức thu hoạch, vận chuyển, bảo quản và truy xuất thông tin. Nếu được kết nối với lịch sản xuất, năng lực chế biến và yêu cầu của thị trường, thông tin tại vùng nuôi có thể giúp các bên chủ động hơn trong phối hợp.

Muốn làm được điều đó, dữ liệu cần có chuẩn chung, nguồn gốc rõ ràng và cơ chế chia sẻ phù hợp. Mỗi doanh nghiệp giữ một hệ thống không tương thích, mỗi địa phương dùng một định dạng khác nhau, thì công nghệ dù hiện đại vẫn khó tạo ra giá trị liên vùng.

Công nghệ số sẽ giúp quản lý đường bờ biển tốt hơn, đặc biệt là theo dõi tình trạng sạt lở - Ảnh: QUỐC MINH

Không gian biển mở ra một nhóm nhu cầu khác. Theo dõi biến động đường bờ, khảo sát đê biển, quan sát rừng ngập mặn hay kiểm tra một số hạng mục hạ tầng ven bờ đều cần thông tin không gian có tính liên tục. Dữ liệu viễn thám, ảnh UAV, bản đồ địa lý và thông tin khảo sát tại chỗ có thể bổ sung cho nhau, giúp cơ quan quản lý xác định điểm nóng, theo dõi biến động theo thời gian và ưu tiên nguồn lực kiểm tra.

Tuy vậy, công nghệ chỉ cung cấp thêm bằng chứng cho quyết định, hiệu quả quản lý còn phụ thuộc vào thẩm quyền, quy trình phối hợp và hành động sau giám sát.

Đối với kinh tế biển, yêu cầu kết nối càng rõ. Rừng ngập mặn không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn gắn với sinh kế, nuôi trồng thủy sản và sức hấp dẫn của du lịch sinh thái. Cảng cá không chỉ là một công trình mà còn là mắt xích của chuỗi khai thác, hậu cần và tiêu thụ thủy sản.

Một tuyến du lịch ven biển cũng liên quan đến giao thông, môi trường, dịch vụ và cộng đồng cư dân. Dữ liệu từ trên cao có thể giúp nhìn các yếu tố trong cùng một không gian, nhưng cần được kết hợp với thông tin kinh tế, xã hội và môi trường mới hỗ trợ được những quyết định tổng hợp.

Du lịch là lĩnh vực có thể khai thác công nghệ tầm thấp theo nhiều cách, từ khảo sát cảnh quan, ghi hình, xây dựng tư liệu số đến hỗ trợ quản lý một số điểm đến và tuyến trải nghiệm. Với du lịch sông nước, miệt vườn, làng nghề, rừng ngập mặn hay biển đảo, dữ liệu không gian có thể giúp doanh nghiệp nhận diện mối liên hệ giữa các điểm, thiết kế hành trình và giới thiệu sản phẩm trực quan hơn. Nhưng một video quay từ trên cao chỉ tạo sự chú ý ban đầu, chất lượng trải nghiệm mới quyết định du khách có ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, quay trở lại hay không.

Một điểm chung giữa nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển và du lịch là công nghệ tạo ra giá trị lớn hơn khi dữ liệu không bị khóa trong từng ứng dụng. Thông tin về thời tiết, giao thông, môi trường, hạ tầng và hoạt động sản xuất có thể hữu ích cho nhiều chủ thể, nhưng việc chia sẻ phải có mục đích, tiêu chuẩn, phân quyền và cơ chế bảo vệ dữ liệu rõ ràng. Liên kết không có nghĩa là gom mọi dữ liệu vào một kho bất kể nhu cầu, đó là làm cho thông tin cần thiết có thể đến đúng người, đúng thời điểm và phục vụ đúng quyết định.

Từ ứng dụng riêng lẻ đến hệ sinh thái giá trị

Khi công nghệ bay và dữ liệu số đi vào nhiều lĩnh vực, câu hỏi không còn chỉ là ứng dụng nào khả thi, mà là ai tổ chức, ai đầu tư, ai cung cấp dịch vụ và ai hưởng lợi.

Nếu mỗi hộ tự mua thiết bị, mỗi doanh nghiệp tự xây hệ thống, mỗi địa phương triển khai một dự án riêng, chi phí có thể tăng cao trong khi dữ liệu và kinh nghiệm khó chia sẻ. Tây Nam Bộ cần cách tiếp cận coi kinh tế tầm thấp là một hệ sinh thái dịch vụ, gắn với nhu cầu của các chuỗi ngành hàng và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Một hướng đáng xem xét là dịch vụ dùng chung. Thay vì phải sở hữu thiết bị và duy trì đội ngũ kỹ thuật, nông hộ hoặc hợp tác xã có thể thuê dịch vụ khảo sát, phun theo yêu cầu, lập bản đồ hoặc phân tích dữ liệu.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về năng lực vận hành và chất lượng theo hợp đồng, người sử dụng trả tiền cho kết quả cần thiết. Cách làm này có thể giảm rào cản tiếp cận, nhưng cần cơ chế kiểm tra chất lượng, công khai chi phí và phương pháp đánh giá lợi ích. Không phải dịch vụ nào cũng phù hợp với mọi địa bàn, và không phải dữ liệu nào cũng đủ giá trị để thu phí riêng.

Hợp tác xã có thể giữ vai trò quan trọng trong mô hình ấy. Với tư cách tổ chức tập hợp nhu cầu của các hộ, hợp tác xã có khả năng xây dựng lịch dịch vụ, thống nhất quy trình, chia sẻ chi phí và phối hợp đầu ra. Trường đại học, viện nghiên cứu có thể hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá tác động và đào tạo nhân lực.

Doanh nghiệp công nghệ cần phát triển sản phẩm dựa trên bài toán địa phương, không chỉ chuyển giao thiết bị. Chính quyền có vai trò xây dựng môi trường thử nghiệm phù hợp, kết nối các chủ thể và bảo đảm việc khai thác công nghệ tuân thủ pháp luật.

Một hệ sinh thái như vậy cũng cần những tiêu chí đánh giá nhất quán. Với nông nghiệp, có thể theo dõi chi phí đầu vào, năng suất, lợi nhuận và mức độ sử dụng hóa chất.

Với thủy sản, cần quan tâm hiệu quả quản lý vùng nuôi, tổn thất, chất lượng sản phẩm và khả năng phối hợp chuỗi cung ứng. Với kinh tế biển, cần đánh giá chất lượng giám sát, thời gian phát hiện biến động và hiệu quả quản lý tài nguyên. Với du lịch, nên nhìn vào chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và lợi ích dành cho cộng đồng, thay vì chỉ đếm lượt xem hình ảnh hay số sản phẩm truyền thông.

Phát triển được kinh tế tầm thấp sẽ kết nối đồng bằng chặt chẽ với tài nguyên biển như vùng bán đảo Cà Mau này - Ảnh: QUỐC MINH

Mô hình thử nghiệm cần có mục tiêu rõ, dữ liệu ban đầu để đối chiếu, tính toán đầy đủ chi phí, đánh giá tác động và điều kiện nhân rộng. Những giải pháp không tạo ra lợi ích tương xứng cần được điều chỉnh, thay vì kéo dài chỉ vì đã đầu tư.

Công nghệ cũng không thể thay thế năng lực tổ chức kinh tế. Một thiết bị bay tốt nhưng thiếu dịch vụ bảo trì sẽ nhanh chóng mất hiệu quả. Một hệ thống dữ liệu tốt nhưng người sử dụng không hiểu cách diễn giải sẽ khó tạo ra quyết định tốt.

Một mô hình kỹ thuật có hiệu quả trong một mùa vụ nhưng không có cơ chế tài chính để duy trì sẽ khó nhân rộng. Muốn biến ứng dụng thành thị trường, cần phát triển đồng thời nhân lực, tiêu chuẩn dữ liệu, dịch vụ hậu mãi, cơ chế hợp tác và khả năng tiếp cận vốn.

Từ mặt đất đến bầu trời số, bài toán lớn nhất không phải đưa được bao nhiêu thiết bị lên không trung, mà là tổ chức được bao nhiêu giá trị quay trở lại nền kinh tế. Khi dữ liệu giúp người trồng lúa sử dụng đầu vào hợp lý hơn, người nuôi thủy sản quản lý rủi ro tốt hơn, cơ quan chức năng theo dõi tài nguyên hiệu quả hơn và doanh nghiệp du lịch tạo ra trải nghiệm tốt hơn, công nghệ mới thực sự trở thành một phần của năng lực cạnh tranh vùng.

Định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Nghị quyết 57-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ ứng dụng rời rạc sang tạo ra sản phẩm, năng lực và kết quả cụ thể. Với Tây Nam Bộ, điều đó có nghĩa là không nên đo tiến bộ bằng số dự án công nghệ được khởi động, mà phải đo bằng năng lực giải quyết những bài toán của vùng.

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Kỳ tới: Từ kinh tế tầm thấp đến giá trị cao