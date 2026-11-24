Ông Nguyễn Anh Phong phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 24-11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm "Gạo Việt Nam xanh - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế".

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường, đã có những chia sẻ về tác động của El Nino tới sản xuất lúa gạo của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Phong, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có dự báo, cảnh báo khẩn cấp về tác động của EL Nino trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027. Nhiều tổ chức thế giới cũng dự báo ảnh hưởng của El Nino sẽ gây giảm mưa 12,6% và ảnh hưởng trực tiếp 1,9% sản lượng gạo của Thái Lan, 3% gạo của Brazil.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, ông Phong thông tin một số dự báo có thể giảm lượng mưa từ 20-40%, cục bộ lên đến 50%, do đó nguy cơ xâm nhập mặn vào sâu 50-70km trong nội đồng. Có khoảng 350.000ha lúa đối mặt nguy cơ thiếu nước ngọt vì không chủ động được thủy lợi.

Sau El Nino thì tới chu kỳ La Nina, gây mưa bão, triều cường và tăng tỉ lệ sâu bệnh.

"Chúng tôi phân tích tác động của El Nino và La Nina không chỉ là câu chuyện sản xuất, mà ảnh hưởng rất lớn đến câu chuyện khác như về thương mại, biến động giá quốc tế.

Các nước trên thế giới đều nhận thức rất rõ, đã đưa ra chính sách bảo hộ lương thực, ưu tiên dự trữ để đảm bảo an ninh lương thực và ổn định chính trị. Một số nước xuất khẩu cũng sẽ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu và áp thuế xuất khẩu để kiểm soát nguồn cung", ông Phong nói.

Từ thực tế trên, ông Phong cho rằng cơ hội cải thiện giá bán gạo của Việt Nam là có do nguồn cung đã giảm và nhu cầu tăng, nhưng Việt Nam cũng đang đối diện với rủi ro như thiếu nguyên liệu chất lượng cao cục bộ một số thời điểm.

Một số nước nhập khẩu lớn như Philippines, Indonesia, châu Phi đang đẩy mạnh mua dự trữ sớm, đây là tín hiệu rất tốt về thị trường. Rất nhiều nước chủ động kiểm soát giá, kiểm soát lạm phát thì nhu cầu ký hợp đồng dài hạn, ổn định với số lượng lớn đang trở thành xu hướng chủ đạo trong các hợp tác thương mại quốc tế.

Châu Phi là thị trường còn nhiều tiềm năng của Việt Nam Theo ông Phong, một trong những thị trường mới nổi của gạo Việt Nam là châu Phi, dự báo có mức tăng trưởng tiêu dùng gạo tăng từ 26 lên 29,6kg/đầu người/năm. Đây là thị trường tiềm năng vì trong số hơn 50 nước châu Phi gạo Việt Nam chỉ xuất khẩu vào khoảng 10 thị trường. Mức tiêu dùng gạo của người châu Phi hiện nay còn rất thấp, nên tiềm năng tăng trưởng còn cao khi dân số họ đang tiếp tục tăng, tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của họ đều tăng khá bền vững. Còn thị trường Bắc Mỹ, Úc thì Việt Nam tập trung vào phân khúc ngách (gạo có chất lượng cao, giảm phát thải và chứng nhận xanh). Hiện nay mức tiêu dùng gạo ở những thị trường này chỉ dao động 7 - 11,6kg/đầu người/năm, đây là thị trường không đi sâu vào số lượng mà đi sâu vào chất lượng. Một số thị trường cao cấp khác như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ thì nhu cầu tiêu dùng xanh của họ đang ngày càng tăng, đó cũng là cơ hội rất lớn cho hạt gạo Việt Nam.