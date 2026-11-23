Kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: CA LINH

Ngày 23-11, trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp".

Tại hội thảo, kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của gạo ST25 - cho biết khoảng 10 năm trước, gạo mềm cơm của Việt Nam được thị trường thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng đã thay đổi, trong khi cơ cấu giống lúa trong nước chưa chuyển dịch tương ứng.

Ông dẫn chứng các giống lúa thuộc nhóm OM, như OM 5451, OM 18, vốn có đặc tính cơm mềm, thơm, từng được thị trường ưa chuộng và có sản lượng lớn.

Tuy nhiên gần hai năm qua, nhóm gạo mềm cơm của Việt Nam gặp khó khăn trong cạnh tranh với những dòng gạo có đặc tính cơm khô, vốn đang có lợi thế trên thị trường.

Từ thực tế này, ông cho rằng cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống lúa, đa dạng hóa sản phẩm để tránh tình trạng nguồn cung không phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời tạo ra những dòng gạo có giá trị cao hơn.

Đề cập đến công tác chọn tạo giống, kỹ sư Hồ Quang Cua thông tin qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu gần 30 năm, ông nhận thấy Thái Lan đã có những bước tiến đáng chú ý trong chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thái Lan đã nghiên cứu, chọn tạo được những giống lúa có hàm lượng đường thấp, tiết kiệm nước và khả năng chống chịu úng.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực chọn tạo gạo thơm, đặc sản, ông cho rằng Thái Lan vẫn chưa tiến triển nhiều, khi chủ yếu dựa vào các giống lúa mùa có năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Từ những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, kỹ sư Hồ Quang Cua đề xuất định hướng chọn tạo giống lúa phải đồng thời đáp ứng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều giống lúa được trưng bày tại con đường lúa gạo trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026 - Ảnh: CA LINH

Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng cần xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực để nông dân và doanh nghiệp có điều kiện áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới.

Trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo điều kiện để nông dân triển khai các kỹ thuật canh tác tiên tiến như tưới khô - ướt xen kẽ.

Đồng thời cần hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng và đặc biệt quan tâm đến việc kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo chất lượng cao, gạo có mức phát thải khí nhà kính thấp.