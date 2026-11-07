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Người hùng Liverpool giải nghệ để theo học tại Đại học Harvard

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Chỉ 5 tháng sau khi chính thức khép lại sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 31, người hùng Liverpool - Divock Origi khiến người hâm mộ bất ngờ khi rẽ hướng sang con đường học thuật tại trường Đại học Harvard (Mỹ).

Người hùng Liverpool giải nghệ để theo học tại Đại học Harvard - Ảnh 2.

Cựu tiền đạo Liverpool Divock Origi (áo đỏ) hiện đang theo học tại trường Đại học Harvard - Ảnh: REUTERS

Theo tiết lộ từ báo The Sun (6-11), sau khi chấm dứt hợp đồng với AC Milan vào tháng 12 năm 2025 và chính thức tuyên bố giải nghệ vào ngày 8-6, người hùng Liverpool vào năm 2019 - Divock Origi đã đăng ký theo học tại trường Harvard (Harvard Business School) tại Mỹ.

Cụ thể, tiền đạo Origi tham gia chương trình Crossover Into Business – khóa học kéo dài một học kỳ được thiết kế chuyên biệt để giúp các vận động viên chuyên nghiệp trang bị kiến thức kinh doanh thực tiễn và chuẩn bị hành trang vững chắc cho cuộc sống hậu sự nghiệp. 

Trong chương trình này, các học viên sẽ được ghép cặp với hai sinh viên hướng dẫn hệ MBA.

Bên cạnh tri thức kinh doanh, Origi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thời trang.

Anh đang đồng sáng lập công ty quản lý cầu thủ DLF Sports cùng đối tác kinh doanh Marvin Willem Ofori.

Chia sẻ về hướng đi mới, cựu chân sút The Kop bày tỏ sự nghiêm túc: "Tôi thực sự tận tâm theo đuổi thời trang". Anh cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu về lịch sử ngành thời trang và có cơ hội hợp tác với những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Dù những năm tháng cuối sự nghiệp gặp nhiều thăng trầm, Divock Origi sẽ mãi mãi được các cổ động viên Liverpool tôn vinh như một huyền thoại. Anh là một trong những cầu thủ dự bị vĩ đại và đáng tin cậy nhất dưới triều đại của HLV Jurgen Klopp tại sân Anfield.

Được đưa về từ Lille vào năm 2014 với giá khoảng 10 triệu bảng, tiền đạo người Bỉ nhanh chóng sắm vai "người hùng của những khoảnh khắc không tưởng", đặc biệt vào năm 2019.

Tại bán kết lượt về Champions League hồi tháng 5-2019, khi Liverpool bị Barcelona dẫn trước 3 bàn ở lượt đi, Origi đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng.

Đặc biệt, pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 của Origi đến từ tình huống đá phạt góc nhanh kinh điển của Trent Alexander-Arnold, hoàn tất màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử cúp C1 của Liverpool.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước Tottenham trong trận chung kết tại Madrid. Qua đó chính thức giúp Liverpool vô địch Champions League 2018-2019.

Trước đó, người hâm mộ xứ sở sương mù cũng không thể quên cú dứt điểm định mệnh ở phút 96 vào lưới Everton vào tháng 12-2018, khi anh tận dụng triệt để sai lầm khó tin của thủ môn Jordan Pickford.

Đến năm 2020, Divock Origi tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch Ngoại hạng Anh, góp phần chấm dứt 30 năm mòn mỏi chờ đợi chức vô địch quốc nội của Liverpool.

Người hùng Liverpool giải nghệ để theo học tại trường Harvard - Ảnh 3.‘Siêu dự bị’ Origi giúp Liverpool hạ Everton ở phút 90+6

TTO - Rạng sáng 3-12, ở vòng 14 Giải ngôi hạng Anh (Premier League), tiền đạo Divock Origi đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+6 sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Liverpool đá bại Everton 1-0 trên sân Anfield trong trận derby vùng Merseyside.


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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Divock Origi Tottenham LIverpool Jurgen Klopp Origi

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