Khi cần quyết định cho những vấn đề quan trọng, hãy lập 'hội đồng AI' để kiểm tra chéo thông tin - Ảnh: SCALEVISE

ThS Trần Hoàng Nam - Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - nêu một tình huống thực tế khi dùng AI đưa ra lời khuyên.

Tình huống minh họa: Giả sử, bạn là sinh viên năm 3 đang phân vân giữa hai nơi thực tập. Lựa chọn A là một tập đoàn lớn không phụ cấp và lựa chọn B là một startup nhỏ có phụ cấp nhưng ít người hướng dẫn.

Nếu bạn hỏi chatbot những câu quen thuộc, kèm câu "mình đang nghiêng về startup". Chatbot trả lời mạch lạc, lý lẽ đầy đủ, và... đồng ý với bạn.

Chính các hãng AI cũng thừa nhận vấn đề khi mô hình có thể trở nên "quá nịnh, quá dễ đồng ý".

Giữa các chatbot khác nhau cũng có sự không thống nhất khi nhìn nhận cùng một vấn đề. Cuối năm 2025, giáo sư Panos Ipeirotis, Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York (NYU) cho 36 sinh viên lớp Quản lý sản phẩm AI/ML thi vấn đáp với một trợ lý giọng nói AI.

3 mô hình Claude, Gemini và ChatGPT chấm độc lập từng bản ghi bài thi. Kết quả, không bài nào được 3 AI cho điểm trùng nhau, chỉ 23% số bài có điểm lệch nhau không quá 2 điểm.

Để khắc phục, ông dùng cả 3 chatbot này để lập một "hội đồng chuyên gia". Khi đã đọc nhận xét của nhau, tỉ lệ điểm lệch không quá 2 điểm tăng lên 85%.

Kết quả chấm của "hội đồng AI" tại NYU qua hai vòng

Như vậy, với những vấn đề quan trọng cần sự tham vấn, bạn có thể lập "hội đồng AI" để tham khảo được ý kiến đa chiều nhất trước khi đưa ra quyết định.

Cách lập hội đồng AI với 3 chatbot miễn phí

Dưới đây là quy trình ThS Trần Hoàng Nam đề xuất, mô phỏng 3 vòng của NYU và Karpathy, áp dụng cho tình huống chọn nơi thực tập ở đầu bài.

Bước 1 - Viết câu hỏi đầy đủ bối cảnh và giấu mong muốn của bạn

Nêu rõ các lựa chọn, ràng buộc (thời gian, tài chính), mục tiêu. Đừng viết "mình đang nghiêng về B", vì đó là lời "mời" AI chiều theo.

Bước 2 - Mở chế độ trò chuyện tạm thời để tăng độ khách quan

Nếu đã đăng nhập, ChatGPT có Temporary chat (chọn Unpersonalized để không dùng trí nhớ và hướng dẫn cá nhân). Bạn cũng có thể không đăng nhập.

Với Gemini, trên trang chat mới, bấm biểu tượng "Turn on temporary chat" ở góc trên bên phải; khi bật, đầu cuộc trò chuyện hiện nhãn "Temporary Chat".

Với Claude, kể cả gói miễn phí cũng có chế độ trò chuyện ẩn danh (Incognito chats) để tách khỏi lịch sử trò chuyện là gợi ý của mình.



ChatGPT khi chưa đăng nhập, không có nút Temporary (bên trái). Còn Gemini sau khi bật Temporary chat (bên phải)

Bước 3 - Vòng một: Hỏi độc lập

Dán cùng một câu lệnh vào cả ChatGPT, Gemini và Claude, buộc mỗi AI nêu giả định, mức độ chắc chắn và thông tin nào sẽ khiến mỗi AI đổi ý.

Vòng một, ChatGPT nêu giả định, so sánh và khuyến nghị B với mức chắc chắn "khá cao (khoảng 80%)"

Vòng một, Gemini (chế độ Temporary Chat) cũng chọn B nhưng chỉ chắc chắn ở mức "Vừa"

Bước 4 - Vòng hai: "Chấm chéo" ẩn danh

Sao chép ba câu trả lời vào một tệp, xóa mọi dấu hiệu tên chatbot, đánh số ngẫu nhiên thành Ý kiến 1, 2, 3.

Dán cho từng chatbot, yêu cầu xếp hạng, chỉ ra chỗ bất đồng và cho biết nó giữ hay đổi khuyến nghị ban đầu.

Vòng hai, Gemini xếp hạng hai ý kiến đã giấu tên

Vòng hai, ChatGPT giữ nguyên khuyến nghị B nhưng hạ mức chắc chắn

Bước 5 - Vòng ba: Bạn làm chủ tọa

Với những quyết định quan trọng, bạn nên là người quyết định cuối cùng. Hãy kẻ một bảng bốn cột: Điểm cả ba đồng ý | Điểm bất đồng | Thông tin mình cần tự kiểm chứng | Quyết định của mình.

Chỗ các AI bất đồng thường là chỗ thông tin còn mơ hồ. Đó là nơi bạn cần đi hỏi "người thật", chẳng hạn như trong ví dụ về lựa chọn nơi thực tập, bạn nên hỏi thêm anh chị khóa trên, giảng viên, hay người đang làm ở công ty đó.

Bảng tổng hợp của "chủ tọa" sau lần thử với hai chatbot

Mẹo để 'hội đồng AI' không thành 'hội đồng gật đầu'

1. Giấu tên khi chấm chéo. Đừng viết "đây là câu trả lời của ChatGPT". Mô hình có thể ưu ái văn bản giống của chính nó.

2. Không để lộ mong muốn. Câu hỏi càng trung lập, AI càng ít chiều theo bạn.

3. Buộc nêu giả định và bằng chứng. Một khuyến nghị không có giả định đi kèm là khuyến nghị khó kiểm tra.

4. Hỏi "điều gì khiến bạn đổi ý?". Câu trả lời chỉ cho bạn biết cần tìm thêm thông tin gì.

5. Coi bất đồng là tín hiệu, không phải phiền toái. Chỗ ba AI cãi nhau là chỗ bạn phải tự kiểm chứng.

Lưu ý: Các AI có thể cùng sai. Tất cả AI đồng thuận không đồng nghĩa với đúng.

Mẫu câu lệnh - prompt cho vòng một [Dán bối cảnh: bạn là ai, các lựa chọn, ràng buộc, mục tiêu] Hãy giúp tôi so sánh các lựa chọn trên. Yêu cầu: 1. Nêu rõ các giả định bạn đang dùng. 2. Đưa ra khuyến nghị và mức độ chắc chắn (thấp, vừa, cao). 3. Nêu 3 lý do mạnh nhất và 1 rủi ro lớn nhất của lựa chọn bạn khuyến nghị. 4. Nêu 2 thông tin mà nếu biết thêm, bạn có thể đổi khuyến nghị. Trả lời tối đa 300 chữ.

Mẫu câu lệnh (prompt) vòng hai Dưới đây là ba ý kiến của ba cố vấn khác nhau cho cùng câu hỏi trên, đã được đánh số ngẫu nhiên. Đừng đoán ai viết. 1. Xếp hạng ba ý kiến theo độ chính xác và độ sâu, giải thích ngắn. 2. Chỉ ra các điểm ba ý kiến bất đồng, và lập luận nào thuyết phục hơn ở mỗi điểm. 3. Bạn giữ hay đổi khuyến nghị ban đầu của mình? Vì sao? 4. Liệt kê những thông tin người hỏi nên tự kiểm chứng với người thật trước khi quyết định. Ý kiến 1: ... Ý kiến 2: ... Ý kiến 3: ...